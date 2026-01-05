Un doctor cu 30-40 de pacienți pe gardă, plătit la fel ca cel care nu are niciunul. Ministrul Sănătății: ”O mare inechitate”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică seară, că sunt mai multe inechităţi în ceea ce priveşte gărzile pe care medicii le fac în spitalele din România şi că strategia gărzilor trebuie total schimbată.

Acestea se plătesc la nivelul anului 2017, iar vechimea se calculează în ani, nu în ore de muncă.

”Dacă este să privim la nivel naţional, tarifarea gărzilor a fost gândită la un moment dat, acum 15 ani, după un model care este evident că nu mai funcţionează şi el aduce o mare inechitate şi vă dau câteva exemple. Vă dau câteva exemple de inechitâţi ca să înţelegeţi de ce trebuie schimbată cu totul, la 180 de grade, strategia gărzilor. În primul rând, prima inechitate şi cea mai importantă este că ele se plătesc procentual la venitul calculat din anul 2017, deşi garda se realizează în anul 2026. Este prima inechitate. A doua este că ele sunt plătite la fel, indiferent de rangul spitalului”, a declarat duminică seară Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătăţii apreciază că nu este echitabil ca medicii care lucrează în spitale de urgenţă din centre mari – unde cazurile sunt mai multe şi mai complexe – să primească aceleaşi sume de bani ca cei din spitale mici, care poate nu au niciun pacient într-o gardă.

”Nu mi se pare echitabil, nu mi se pare normal ca o gardă să fie plătită la fel într-un spital - la Spitalul de Urgenţă din Bucureşti, de exemplu- unde poate un medic vede noaptea 30-40 de pacienţi cu o gardă la un spital orăşenesc, unde de cele mai multe ori nu vede niciun pacient. Ori plata gărzii nu ţine cont de munca efectuată de fapt în acea gardă”, a mai declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul vrea ca plata gărzilor să fie cu un tarif fix, calculat în funcție de spital

Ministrul îşi doreşte o clasificare a gărzilor.

”În primul rând, îmi doresc să clasificăm gărzile pe categorii. Gardă la domiciliu, pentru că se practică în toată Europa, gardă de monitorizare şi gardă de urgenţă. Garda de monitorizare înseamnă că medicul îngrijeşte doar pacienţii internaţi în secţia de care răspunde, iar garda de urgenţă înseamănă că medicul interacţionează şi cu urgenţele din afara unităţii sanitare. Sigur, plătite diferit. O altă discuţie ar fi ca plata a gărzilor să se facă pe tarif fix, adică nu pe tarif procentual dintr-un venit, iar acest tarif fix să fie calculat în funcţie de rangul spitalului, în funcţie de specialitate şi în funcţie de alţi indicatori şi de performanţă, cum ar veni, număr de pacienţi, de ce nu, complexitatea cazurilor şi aşa mai departe”, a precizat ministrul.

El a explicat că, în mod paradoxal, tot de către corpul medical a fost respinsă această idee pe care a avut-o încă în luna septembrie anului trecut.

”Nu exclud ca în anumite spitale să se realizeze gărzi de 12 ore. Toate aceste măsuri nu vă imaginaţi că se pot implementa peste noapte”, a menţionat Rogobete.

Alexandru Rogobete a arătat că o altă inechitate are legătură cu vechimea în muncă.

”Revin la ideea de a regândi în totalitate plata gărzilor şi modurile lor de tarifare şi de coantificare. Acum, aţi mai spus un lucru important pe care eu încerc să-l explic de 8 luni de zile, dar văd că se tot susţine această idee. Şi anume vechimea în muncă pentru gardă. Vă rog să nu uităm că în România vechimea în muncă se calculează în ani, nu în ore. Legislaţia este de aşa natură, indiferent că o persoană munceşte 4 ore, 8 ore sau 12 ore, se consideră o zi vechime în muncă. Acesta este cauza, motivul, pentru care gărzile nu se cuantifică la vechimea în muncă, pentru că ele sunt în intervalul unei zile care se cuantifică deja”, a mai afirmat Alexandru Rogobete.

