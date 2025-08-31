Un tratament revoluționar pentru Alzheimer a fost aprobat în SUA și în formă injectabilă pentru administrare acasă

Un tratament destinat bolii Alzheimer a fost aprobat în Statele Unite şi într-o formă injectabilă, oferind pacienţilor posibilitatea de administrare la domiciliu.

Decizia autorităţii de reglementare din Statele Unite reprezintă un pas semnificativ, transformând terapia într-o opţiune mai accesibilă şi mai uşor de urmat, în condiţiile în care până acum putea fi administrată exclusiv prin perfuzie în centre specializate.

Alzheimer – a treia cauză principală de deces în Europa

Maladia Alzheimer este cea mai frecventă formă de demenţă, fiind a treia cauză principală de deces în Europa.

Administraţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA), din Statele Unite, a aprobat o versiune injectabilă a medicamentului pentru Alzheimer, Leqembi, cu substanţa activă lecanemab, produs de compania japoneză de medicamente Eisai, care a dezvoltat tratamentul împreună cu partenerul său american Biogen, oferind astfel o opţiune de tratament mai simplă.

Recenta autorizare face din acest medicament primul tratament pentru demenţa Alzheimer care poate fi administrat acasă sub formă de injecţie săptămânală subcutanată, reducând efortul pacienţilor care până acum trebuiau să meargă de două ori pe lună la un centru de perfuzii pentru o procedură ce dura aproximativ o oră.

Posibilitatea administrării la domiciliu ar putea de asemenea să crească accesibilitatea tratamentului pentru alţi pacienţi, a declarat pentru Reuters, Lynn Kramer, directorul medical al companiei Eisai, înaintea deciziei.

Versiunea injectabilă, care va fi pusă pe piaţa sub denumirea comercială de Leqembi IQLIK, a fost aprobată ca doză de întreţinere pentru pacienţii care au finalizat 18 luni de perfuzii intravenoase la fiecare două săptămâni, au precizat companiile într-un comunicat.

Opțiunea perfuziilor lunare sau injecției săptămânale

Pacienţii ar avea de asemenea opţiunea de a continua perfuziile intravenoase o dată pe lună ca întreţinere, în locul injecţiei subcutanate săptămânale.

Cele două companii au precizat că varianta injectabilă a tratamentului va fi pusă la dispoziţia pacienţilor începând cu luna octombrie, la un preţ de listă anual de 19.500 de dolari, pentru autoinjectoare preumplute cu doză unică de 360 mg.

Tratamentul este un anticorp monoclonal care, la fel ca medicamentul rival Kisunla, produs de grupul farmaceutic american Eli Lilly, este conceput pentru a elimina depunerile de plăci beta-amiloid, un semn distinctiv al bolii Alzheimer.

