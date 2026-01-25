Motivul științific pentru care oamenii răcesc mai des iarna. De ce suntem mai predispuși la gripă și răceală

Iarna, răcelile și gripa apar mult mai des, iar acest lucru are explicații clare din punct de vedere științific.

Temperaturile scăzute, aerul uscat și schimbările din stilul de viață slăbesc apărarea naturală a organismului și cresc riscul de îmbolnăvire. Iată de ce suntem mai predispuși la gripă și răceală în sezonul rece și cum ne putem proteja.

De ce răcim mai des iarna

În sezonul rece, răcelile și virozele respiratorii apar mai des, însă frigul în sine nu este cauza directă. Virusurile circulă tot timpul anului, doar că iarna condițiile din jur și modul în care ne comportăm favorizează transmiterea lor. De altfel, CDC menționează că virusurile gripale sunt prezente permanent, dar ating un vârf în lunile de toamnă și iarnă.

La temperaturi scăzute și în aer uscat, virusurile respiratorii rezistă mai mult și se multiplică mai repede. Aerul foarte uscat din sezonul rece face ca picăturile eliminate prin tuse sau strănut să se evapore rapid, transformându-se în particule extrem de fine care pot rămâne în aer mult timp și pot fi inhalate cu ușurință de alte persoane.

Lumina solară redusă este un alt element care contează. Iarna, nivelul vitaminei D scade din cauza expunerii limitate la soare. Pentru că vitamina D ajută la reglarea inflamației și susține producția de proteine cu rol antiviral, un nivel mai mic poate slăbi ușor capacitatea naturală a organismului de a se apăra, scrie Scientificamerican.com.

Alimente care întăresc sistemul imunitar iarna

Alimentația contează enorm pentru imunitate, mai ales iarna, când virusurile respiratorii circulă mai ușor. O dietă echilibrată, cu multe vitamine și minerale, ajută organismul să se apere mai bine și să treacă mai ușor peste episoadele de răceală.

Fructele și legumele proaspete sunt cele mai simple și mai eficiente surse de nutrienți. Citricele, kiwi, ardeiul gras, broccoli sau legumele cu frunze verzi aduc o doză generoasă de vitamina C, care sprijină celulele imune și poate scurta durata unei răceli. În plus, antioxidanții din aceste alimente ajută corpul să țină sub control inflamația.

Vitamina D devine și ea importantă în sezonul rece, pentru că petrecem mai puțin timp la soare. Ea ajută la reglarea răspunsului imun și susține mecanismele naturale de apărare ale organismului. O găsim în peștele gras, ouă și în produsele lactate fortificate.

Proteinele nu trebuie neglijate. Ele sunt materia primă pentru anticorpi și pentru celulele care luptă cu infecțiile. Carnea slabă, peștele, ouăle, leguminoasele și nucile sunt opțiuni bune, mai ales în perioadele în care răcelile sunt la tot pasul.

Nici hidratarea nu e doar o formalitate. Apa, supele calde și ceaiurile mențin mucoasele nazale umede, iar asta ajută la blocarea virusurilor înainte să ajungă mai departe în organism. În general, o alimentație variată, bazată pe produse simple și cât mai puțin procesate, oferă corpului tot ce are nevoie pentru a trece mai ușor prin sezonul rece.

Factorii de mediu și stilul de viață

Iarna vine la pachet cu o serie de factori care fac răcelile și gripa mult mai ușor de răspândit. Temperaturile scăzute și aerul uscat irită căile respiratorii, iar încălzirea din locuințe scade și mai mult umiditatea. Mucoasele nazale se usucă repede și nu mai reușesc să oprească virusurile la fel de eficient.

Un alt motiv pentru care ne îmbolnăvim mai des este faptul că petrecem mult timp în spații închise. În sezonul rece, oamenii stau mai mult în casă, la birou, în școli sau în mijloacele de transport. Aglomerația și aerisirea insuficientă cresc riscul de transmitere a virusurilor respiratorii.

Și stilul de viață joacă un rol important. Mișcarea puțină, somnul prost și stresul constant slăbesc imunitatea. Zilele scurte și lipsa luminii naturale ne afectează nivelul de energie și pot dezechilibra organismul. La toate acestea se adaugă obiceiuri precum fumatul sau consumul mare de alcool, care irită căile respiratorii și reduc capacitatea corpului de a se apăra. Combinația dintre frig, aer uscat, spații închise și un stil de viață mai puțin activ explică de ce iarna virozele sunt atât de frecvente.

De ce temperatura rece afectează căile respiratorii

Aerul rece afectează direct căile respiratorii, în special nasul, gâtul și bronhiile. Când inspirăm aer foarte rece, vasele de sânge din mucoasa nazală se strâng pentru a păstra căldura corpului. În acel moment, zona primește mai puține celule imunitare, iar bariera naturală împotriva virusurilor devine mai vulnerabilă.

Temperatura scăzută și aerul uscat irită mucoasele și le usucă, ceea ce le face mai sensibile. În mod normal, nasul filtrează și oprește o mare parte dintre virusuri înainte să ajungă în plămâni. Când mucoasa este afectată de frig, acest mecanism nu mai funcționează la fel de bine, conform Healthharvard.com.

Frigul influențează și reacția imunitară locală. Unele studii arată că celulele din nas produc mai greu substanțe care împiedică virusurile să se multiplice. În aceste condiții, microorganismele respiratorii se pot replica mai ușor, iar riscul de răceală sau gripă crește.

Pe lângă toate acestea, corpul consumă mai multă energie pentru a-și menține temperatura internă atunci când stăm mult în frig. Acest efort suplimentar poate lăsa sistemul imunitar cu resurse mai puține, ceea ce explică de ce infecțiile respiratorii sunt mai frecvente în sezonul rece.

Cum ne putem proteja iarna

Iarna, câteva obiceiuri simple pot face diferența între o imunitate solidă și o răceală care te scoate din ritm.

Igienă atentă: Spală-te des pe mâini cu apă și săpun și încearcă să nu îți atingi fața atunci când ești pe fugă sau ai mâinile murdare. Suprafețele pe care le atingi zilnic, telefon, telecomandă, mânere, merită șterse periodic, pentru că virusurile se transmit ușor prin contact.

Aer proaspăt și umiditate potrivită: Aerisește camerele în fiecare zi, chiar și câteva minute. Dacă aerul din casă este foarte uscat, un umidificator poate ajuta. Un nivel de umiditate între 40% și 60% menține mucoasele nazale hidratate și reduce șansele ca virusurile să circule liber în aer.

Vaccinarea de sezon: Vaccinul antigripal rămâne una dintre cele mai bune metode de protecție în lunile reci. Reduce riscul de îmbolnăvire și, dacă totuși faci gripă, simptomele sunt de obicei mai blânde. Medicul te poate sfătui și în privința altor vaccinuri utile în această perioadă.

Somn și alimentație: Odihna bună și mesele echilibrate sunt esențiale pentru un sistem imunitar puternic. Lichidele calde, apă, ceaiuri, supe, ajută la menținerea mucoaselor nazale în formă și susțin hidratarea.

Haine potrivite: Când ieși afară, acoperă-te bine. O pălărie, o eșarfă și mănuși fac diferența, iar o eșarfă trasă peste nas și gură încălzește aerul inspirat și protejează căile respiratorii.

Puțină lumină naturală: Chiar dacă e frig, încearcă să petreci câteva minute afară în fiecare zi. Lumina naturală ajută la producția de vitamina D, importantă pentru imunitate. În alimentație, peștele gras, ouăle și ciupercile expuse la UV sunt surse bune.

Evită aglomerațiile: În perioadele cu multe viroze, e bine să reduci timpul petrecut în spații foarte aglomerate. Dacă ai simptome de răceală, cel mai responsabil gest este să rămâi acasă pentru a nu-i expune pe ceilalți.

Respectând aceste obiceiuri, igienă, aer proaspăt, odihnă și o alimentație bună, îți ajuți organismul să treacă mai ușor prin sezonul rece și reduci riscul de îmbolnăvire.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













