Planul reprezintă o încercare de a restabili relaţiile dintre Trump şi prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, după ce cei doi s-au certat pe fondul atacurilor preşedintelui american la adresa Papei Leon al XIV-lea în legătură cu războiul din Iran, a relatat FT, citând surse apropiate situaţiei.

„Confirm că le-am sugerat lui Trump şi [preşedintelui FIFA, Gianni] Infantino ca Italia să înlocuiască Iranul la Cupa Mondială. Sunt de origine italiană şi ar fi un vis să văd echipa Azzurri la un turneu găzduit de SUA. Cu patru titluri la activ, aceştia au palmaresul necesar pentru a justifica participarea”, a declarat pentru FT emisarul Paolo Zampolli.

Casa Albă, FIFA, Federaţia Italiană de Fotbal (FIGC) şi Federaţia Iraniană de Fotbal (FFIRI) nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii din partea Reuters.

Italia a suferit un şoc în martie, după ce echipa naţională a ratat Cupa Mondială pentru a treia oară consecutiv, în urma unei înfrângeri cu 4-1 la loviturile de departajare în faţa Bosniei şi Herţegovinei, în finala barajului de calificare.

FT a anunţat că Iranul a emis miercuri o declaraţie în care afirma că este pregătit pentru turneu şi intenţionează să participe.

Iranul declarase la începutul lunii aprilie că va lua o decizie cu privire la participarea echipei naţionale la Cupa Mondială numai după ce va primi un răspuns din partea FIFA în legătură cu mutarea meciurilor sale din Statele Unite în Mexic.