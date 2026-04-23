”Sunt bucuros să anunţ reluarea programului «Femeia Antreprenor» - un mecanism de sprijin care fusese promis, dar nu pornise niciodată, lăsând în aşteptare mii de femei care au aplicat. Acest program nu a avut vreodată finanţare. Însă pentru 2026 a fost o prioritate pentru mine să creez cadrul bugetar şi să reluăm procesul exact de unde s-a rămas”, anunţă, joi, ministrul Economiei Irinel Darău.

Acesta precizează că procedura nu va fi reluată de la zero, ”pentru că munca şi timpul în antreprenoriat contează mult”.

”Vorbim despre finanţări de până la câte 200.000 de lei care se vor acorda pentru aproximativ 1.000 de afaceri conduse de femei. Procesul reîncepe între 27 şi 30 aprilie, când sunt transmise deciziile de respingere, pentru care există posibilitatea de contestaţie, în termen de 5 zile de la comunicare, prin platforma minimis.imm.gov.ro”, a precizat ministrul.

Darău explică faptul că, în paralel, aplicantele care rămân în proces trebuie să îşi verifice situaţia fiscală şi documentele, pentru a evita blocaje la contractare.

Evaluarea continuă etapizat, până la finalizarea listelor de beneficiare şi semnarea contractelor de finanţare.

”Lucrurile începute trebuie duse până la capăt, pentru că în spate sunt mii de planuri de business şi mii de femei care merită sprijinite, în condiţii corecte şi transparente”, a mai transmis ministrul Economiei.