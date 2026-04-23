Proiectul marchează totodată și primul tronson de autostradă care va trece peste Prut, incluzând un segment construit pe teritoriul Republicii Moldova, transmite Compania Națională de Investiții Rutiere.

Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat atribuirea contractului pentru proiectarea și execuția tronsonului 4, la mai puțin de trei luni de la depunerea ofertelor. Câștigătoare a fost desemnată asocierea de firme din Italia formată din ITINERA SPA, în calitate de lider, alături de ICM S.P.A și SAIPEM S.P.A.

Valoarea ofertei câștigătoare este de 3,57 miliarde de lei, fără TVA.

Contractul are o durată totală de 46 de luni, dintre care 10 luni sunt alocate etapei de proiectare, iar 36 de luni execuției lucrărilor.

În cadrul proiectului a fost prioritizat segmentul de autostradă dintre nodul rutier Golăiești și Podul peste Prut de la Ungheni, cu o lungime de 2,77 kilometri.

Tronsonul 4 va avea o lungime totală de 15,5 kilometri și va include lucrări complexe de infrastructură. Pe traseu vor fi construite 14 poduri și pasaje, două tunele și două noduri rutiere.

Unul dintre tunele, amplasat la kilometrul 83, va avea o lungime de 1.760 de metri.

Cele două noduri rutiere prevăzute în proiect sunt un nod de perspectivă pentru conexiunea cu viitorul Spital Regional și Aeroportul Iași, precum și nodul Golăiești.

Autostrada A8, cunoscută și sub numele de Autostrada Unirii, este proiectată pentru a lega Târgu Mureș de Iași și Ungheni, fiind considerată unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din estul României, transmite CNIR.