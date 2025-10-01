Cine beneficiază de vaccin antigripal compensat 100%. Anunțul Ministerului Sănătății

Stiri Sanatate
01-10-2025 | 09:41
Vaccin antigripal
Shutterstock

Ministerul Sănătății recomandă vaccinarea antigripală, în special pentru persoanele din categoriile de risc, subliniind că aceasta este disponibilă printr-un sistem accesibil, cu rețetă compensată și distribuție prin farmacii cu circuit deschis.

autor
Aura Trif

Peste 1,1 milioane de persoane au fost înregistrate în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări ca fiind vaccinate antigripal în sezonul 2024 – 2025, până la data de 18.05.2025.

”Vaccinarea antigripală se realizează conform Ordinului ministrului Sănătăţii nr. 3120/2023. Pentru facilitarea accesului rapid al populaţiei la imunizare, vaccinarea antigripală este asigurată printr-un sistem accesibil, bazat pe reţetă compensată şi distribuţie prin farmacii cu circuit deschis. Populaţia trebuie să se adreseze medicilor de familie sau medicilor specialişti pentru a primi prescripţia pentru acest ser. Medicul de familie sau specialistul eliberează reţeta, în regim de compensare 100% sau 50%, în funcţie de categoria de eligibilitate”, precizează Ministerul Sănătăţii într-un răspuns transmis News.ro.

Vaccinul antigripal se ridică din farmaciile cu circuit deschis aflate în contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, iar administrarea se poate realiza la medicul de familie sau în unităţi medicale autorizate.

Beneficiază de prescrierea, eliberarea şi decontarea în regim de compensare 50% din preţul de referinţă al vaccinului persoanele cu vârsta ≥ 45 de ani şi < 65 de ani, fără boli cronice.

Citește și
vaccinare hpv
Tinerii de până la 26 de ani se pot vaccina gratuit anti-HPV, de astăzi. Câte femei mor zilnic de cancer de col uterin

Cine beneficiază de compensare 100% la vaccinul antigripal

Compensarea integrală se aplică în cazul copiilor cu vârsta mai mare de 6 luni şi mai mică de 19 ani şi al gravidelor.

De asemenea, se aplică şi pentru persoanele cu vârsta ≥ 19 ani şi < 65 de ani, aflate în una dintre următoarele situaţii: boli cardiovasculare cronice, respiratorii cronice, boli renale cronice, boli hepatice cronice, boli neurologice cronice, boli metabolice, boli oncologice, boli autoimune, malformaţii congenitale, obezitate, asplenie, pacient aflat în pregătire în vederea efectuării unei splenectomii, persoane cu infecţie HIV/SIDA, terapie imunosupresoare, transplant, imunosupresie congenitală.

Alţi beneficiari ai compensării integrale a preţului vaccinului sunt: persoane cu vârsta de peste 65 de ani; personal de specialitate medico-sanitar şi auxiliar.

Ministerul Sănătăţii recomandă vaccinarea populaţiei, mai ales a celor din categoriile de risc. ”În sezonul 2024 – 2025, până la data de 18.05.2025 au fost înregistrate în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV) un număr de 1.155.886 persoane vaccinate antigripal, din care 1.134.491 din grupele populaţionale care beneficiază de decontare în regim compensat”, precizează Ministerul Sănătăţii.

Industria jocurilor video din România depășește 340 de milioane de euro. Ce co-producții mari sunt dezvoltate la noi în țară

Sursa: News.ro

Etichete: vaccin, ministerul sanatatii, farmacie, vaccin antigripal,

Dată publicare: 01-10-2025 09:41

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO De ce să mai fie în UFC? Cea mai atrăgătoare luptătoare din MMA câștigă o avere prin metode mai puțin ortodoxe
GALERIE FOTO De ce să mai fie în UFC? Cea mai atrăgătoare luptătoare din MMA câștigă o avere prin metode mai puțin ortodoxe
Citește și...
DSP Dolj a achiziționat 165 de doze de vaccin antihepatic, după ce au fost descoperite mai multe focare de infecție
Stiri actuale
DSP Dolj a achiziționat 165 de doze de vaccin antihepatic, după ce au fost descoperite mai multe focare de infecție

Este alertă în mai multe localități din Dolj, după ce au fost descoperite focare de infecție cu hepatita A. Până acum, au fost înregistrate 131 de cazuri. Bolnavii au intrat în contact cu alte 384 de persoane.

Tinerii de până la 26 de ani se pot vaccina gratuit anti-HPV, de astăzi. Câte femei mor zilnic de cancer de col uterin
Stiri Sanatate
Tinerii de până la 26 de ani se pot vaccina gratuit anti-HPV, de astăzi. Câte femei mor zilnic de cancer de col uterin

Tinerii din România cu vârsta de până în 26 de ani vor beneficia de vaccin gratuit împotriva HPV, virusul responsabil de apariția cancerului de col uterin și a altor forme de cancer, de astăzi, 1 octombrie.

Cercetătorii germani au testat cu succes un vaccin împotriva febrei aftoase. Acesta folosește tehnologia ARNm
Stiri externe
Cercetătorii germani au testat cu succes un vaccin împotriva febrei aftoase. Acesta folosește tehnologia ARNm

O echipă de oameni de ştiinţă din Germania a testat cu succes un vaccin împotriva febrei aftoase (FMD) care ar putea facilita gestionarea cu mai multă uşurinţă a virusului comparativ cu vaccinurile existente, a anunţat luni Institutul Friedrich Loeffler.

Recomandări
Liderii Uniunii Europene se întâlnesc în Danemarca, să pună la punct un plan important de securitate. Nicușor Dan participă
Stiri externe
Liderii Uniunii Europene se întâlnesc în Danemarca, să pună la punct un plan important de securitate. Nicușor Dan participă

Uniunea Europeană pregătește un plan comun de securitate. 40 de lideri europeni se reunesc miercuri și joi în capitala daneză, pentru a decide cum să accelereze apărarea continentului.

”Shutdown” în SUA. Serviciile guvernului american au fost suspendate
Stiri externe
”Shutdown” în SUA. Serviciile guvernului american au fost suspendate

Serviciile guvernului SUA au fost suspendate de la miezul nopţii (ora 7:00, ora României), după ce preşedintele Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale.

Cum va arăta secțiunea Boița - Cornetu de pe A1 Sibiu – Pitești. Va avea 7 tuneluri și 48 de viaducte. ANIMAȚIE GRAFICĂ
Stiri actuale
Cum va arăta secțiunea Boița - Cornetu de pe A1 Sibiu – Pitești. Va avea 7 tuneluri și 48 de viaducte. ANIMAȚIE GRAFICĂ

Autostrada Pitești - Sibiu începe să prindă contur, pe anumite porțiuni. Tunelurile gemene Alina și Daniela sunt aproape gata, iar în 2026, de Crăciun, am putea merge de la București până la Tigveni.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Septembrie 2025

45:36

Alt Text!
La Măruță
30 Septembrie 2025

01:31:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Septembrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28