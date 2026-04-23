Rareș Năstase împlinește 47 de ani. Jurnalistul „România, te iubesc!” lansează primul roman inspirat din investigații reale

Stiri Mondene
Rares nastase
ProTV

Rareș Năstase, jurnalist și corespondent senior al Știrilor PRO TV, este unul dintre reporterii care au trecut prin aproape toate etapele meseriei, de la știri de teren la investigații ample în cadrul emisiunii „România, te iubesc!”. 

autor
Stirileprotv

Parcursul său în televiziune a început, însă, întâmplător, la Timișoara. Din anul al doilea de facultate a început munca la PRO FM, iar un an mai târziu a făcut pasul în televiziune, la PRO TV Timișoara.

Au urmat ani de teren, cu subiecte din zone diferite — de la armată și administrație locală până la conflicte și investigații — experiențe care aveau să definească direcția profesională pe care o urmează și astăzi.

În 2005 a ajuns la București, iar din 2009 face parte din echipa „România, te iubesc!”.

În paralel cu activitatea din televiziune, viața personală s-a construit în același ritm: este căsătorit din 2007 și are doi copii.

Citește și
Dincolo de jurnalism, Rareș Năstase vorbește cu ocazia aniversării a 47 de ani, despre un proiect diferit, care ține mai degrabă de zona personală:

„Am scrie o carte, e o poveste care mă obsedează de ceva timp, iar de curând am semnat cu o editură foarte mare de la noi, Litera. Sunt tare onorat că va fi publicată la toamnă și abia aștept să ajungă la cititori. I-am spus: „Acolo unde munții nu iartă”, fiind o ficțiune ancorată puternic în realitățile pe care le-am trăit și le-am observat în munca mea de investigație, de-a lungul timpului, dar spusă printr-un filtru narativ care jonglează între mister, tensiune, dramă și… supranatural!”

Tema romanului este „cine ucide într-o lume unde legea nu există și toți depind de minciună?”, după cum spune Rareș Năstase. Cartea explorează o comunitate izolată în Munții Apuseni - Valea Arieșului, localitățile de lângă râu.

„Aici am filmat destul de mult, de-a lungul anilor și locul m-a inspirat teribil, întotdeauna pentru mine a avut o notă de mister. În carte sunt mai multe destine separate care se împletesc, oameni diferiți care ajung în acelasi loc, se intersectează într-un loc cu multă corupție dar și cu mult mister. Sunt tare bucuros că manuscrisul a avut reacții pozitive și abia aștept să vadă tiparul”, a spus jurnalistul.

Între realitate și ficțiune

Cunoscut pentru reportajele și investigațiile sale, jurnalistul spune că o parte importantă din ceea ce îl definește rămâne mai puțin vizibilă pentru public:

„Am, zic eu, destul de multă imaginație. De ceva vreme mă pasionează scrisul, în sensul că descopăr atâtea situații și povești, multe uluitoare, expun publicului aceste cazuri în cadrul anchetelor de la TV. Dar, dincolo de tot de ține de concret, de realitate și de dovezi, îmi place să îmi imaginez acel “cum ar fi dacă” și să construiesc, pentru mine deocamdată, și altfel de povești care țin de domeniul ficțiunii, dar pornite de la fapte și cazuri reale. Îmi place să fac asta încă din copilărie, din vremea compunerilor din gimnaziu. Mă regăsesc în astfel de texte și am adesea zile cu multă inspirație, așa că mă pun pe scris. Mi-ar plăcea ca ficțiunea mea să ajungă, de ce nu, și ecranizată cândva, mai ales că prin liceu visam să ajung regizor. Am descoperit în cei peste 20 de ani de jurnalism multe cazuri în care viața bate filmul, dar ele pot fi baza unor istorisiri din sfera fantasticului.”

Despre carieră și limite

După mai bine de două decenii în jurnalism, Rareș Năstase nu vorbește despre un punct de vârf atins, ci despre un proces în curs: „Sunt un perfecționist și destul de critic cu propria persoană. Cred că pot mai mult și vreau mai mult. Câteodată mă gândesc că, în ritmul ăsta, și dacă ajung la apogeu o să-l ratez că sunt ocupat să mă tot îmbunătățesc în tot ce fac”.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Rares Nastase, Romania te iubesc,

Dată publicare:

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Aprilie 2026

45:57

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Aprilie 2026

01:46:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Agricultură fără rădăcini

42:47

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 10

22:38

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Bucharest International Half Marathon by Constantina Diță aduce din nou alergătorii împreună pentru o cauză socială

Sport

Există fotbal și fără PSG! Finală neașteptată în Cupa Franței