Rareș Năstase împlinește 47 de ani. Jurnalistul „România, te iubesc!” lansează primul roman inspirat din investigații reale

Parcursul său în televiziune a început, însă, întâmplător, la Timișoara. Din anul al doilea de facultate a început munca la PRO FM, iar un an mai târziu a făcut pasul în televiziune, la PRO TV Timișoara.

Au urmat ani de teren, cu subiecte din zone diferite — de la armată și administrație locală până la conflicte și investigații — experiențe care aveau să definească direcția profesională pe care o urmează și astăzi.

În 2005 a ajuns la București, iar din 2009 face parte din echipa „România, te iubesc!”.

În paralel cu activitatea din televiziune, viața personală s-a construit în același ritm: este căsătorit din 2007 și are doi copii.

Jurnalistul Rareș Năstase scrie prima carte: „Acolo unde munții nu iartă”

Dincolo de jurnalism, Rareș Năstase vorbește cu ocazia aniversării a 47 de ani, despre un proiect diferit, care ține mai degrabă de zona personală:

„Am scrie o carte, e o poveste care mă obsedează de ceva timp, iar de curând am semnat cu o editură foarte mare de la noi, Litera. Sunt tare onorat că va fi publicată la toamnă și abia aștept să ajungă la cititori. I-am spus: „Acolo unde munții nu iartă”, fiind o ficțiune ancorată puternic în realitățile pe care le-am trăit și le-am observat în munca mea de investigație, de-a lungul timpului, dar spusă printr-un filtru narativ care jonglează între mister, tensiune, dramă și… supranatural!”

Tema romanului este „cine ucide într-o lume unde legea nu există și toți depind de minciună?”, după cum spune Rareș Năstase. Cartea explorează o comunitate izolată în Munții Apuseni - Valea Arieșului, localitățile de lângă râu.

„Aici am filmat destul de mult, de-a lungul anilor și locul m-a inspirat teribil, întotdeauna pentru mine a avut o notă de mister. În carte sunt mai multe destine separate care se împletesc, oameni diferiți care ajung în acelasi loc, se intersectează într-un loc cu multă corupție dar și cu mult mister. Sunt tare bucuros că manuscrisul a avut reacții pozitive și abia aștept să vadă tiparul”, a spus jurnalistul.