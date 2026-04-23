Miniştrii PSD ar urma să se retragă din Executiv, joi, înainte de şedinţa de Guvern, conform deciziei luate în unanimitate miercuri de liderii partidului.

Membrii PSD din Guvern care ar urma să-și depună mandatele:

Marian Neacșu - viceprim-ministru;

Bogdan Ivan - ministrul Energiei;

Radu Marinescu - ministrul Justiției;

Alexandru Rogobete - ministrul Sănătății;

Ciprian Șerban - ministrul Transporturilor și Infrastructurii;

Petre Florin-Manole - ministrul Muncii și Solidarității sociale;

Florin-Ionuț Barbu - ministrul Agriculturii și Dezvoltării rurale.

Sursele Știrilor ProTV susțin că ar putea avea loc o conferință de presă a miniștrilor demisionari la prânz. În plus, aceștia, alături de nici secretarii de stat ai PSD nu vor participa la ședința de guvern programată de la ora 11.

Consultările de miercuri de la Cotroceni, care au durat 12 ore, nu au adus soluții. PSD nu îl mai vrea pe Ilie Bolojan în fruntea guvernului. Asta în timp ce prim-ministrul spune că își asumă funcția și a rugat partidele să susțină un guvern minoritar. La finalul discuțiilor, președintele Nicușor Dan a îndemnat la calm.

Delegația PSD a fost formată din liderul Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, soțul Olguței Vasilescu, Claudiu Manda, și vicepremierul Marian Neacșu. Cei trei social-democrați i-au propus președintelui o singură variantă: un Guvern fără Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Una dintre soluții să fie continuare acestei coaliții pro-europene, dar cu alt prim-ministru, ca urmare a votului de luni. Dacă nu se ajunge la o armonizare a punctelor de vedere, evident PSD-ul poate trece în opoziție”.

A urmat delegația PNL condusă de Ilie Bolojan. Alături de premier au fost cei patru vicepreședinți ai partidului și secretarul general. Liberalii i-au propus președintelui Nicușor Dan un moratoriu politic, prin care să rămână la conducere pentru trei luni un guvern minoritar susținut de toate partidele, pentru ca România să nu piardă banii europeni.

Ilie Bolojan: „Îmi asum în continuare mandatul de premier. Pentru a accesa finanțările europene trebuie făcute câteva reforme. (...) PNL va susține un moratoriu pentru ca România să îndeplinească aceste jaloane.”

Bolojan, negocieri cu partidele rămase în coaliție

După-amiază a fost rândul UDMR. Înainte de a ajunge la Cotroceni, Kelemen Hunor s-a întâlnit cu Ilie Bolojan și au convenit ca eventualele posturi vacante să fie ocupate rapid, pentru ca proiectele în derulare, în special cele din PNRR, să nu fie blocate.

Kelemen Hunor, președintele UDMR: „Dacă cei din PSD își vor da demisia, suntem pregătiți să ne așezăm și să discutăm. Suntem pregătiți să asigurăm interimatul ministerelor lipsă, dar nu am discutat portofolii”.

Spre seară au ajuns și reprezentanții USR și ai minorităților naționale.

Dominic Fritz, președintele USR: „USR vede realitatea politică în aceste zile, cel mai important este să nu pierdem banii, să putem continua reformele și să protejăm prosperitatea românilor”.

În Parlament, liderul AUR, George Simion, a criticat dur faptul că partidul său nu a fost invitat la consultări.

Corespondent Știrile ProTV: „Consultările nu au adus deocamdată o rezolvare clară a blocajului politic. Pe masa discuțiilor au fost multe scenarii discutate, însă cel mai dezbătut a fost cel al PSD, prin care în fruntea guvernului să vină un premier tehnocrat, iar din componența executivului să facă parte cele 4 partide plus minoritățile naționale”.

Nicușor Dan, președintele României: „Trebuie să asigurăm românii că avem instituții ale statului care funcționează. Nu se pune în discuție direcția pro-occidentală a României. Fiecare din partidele care au venit azi și minoritățile naționale au afirmat expres că exclud o guvernare cu forțe anti-occidentale, recte AUR. Deci, calm și vom trece prin asta”.