Potrivit acestuia, inițial s-a încercat corectarea situației printr-o ordonanță de urgență adoptată în Guvern, însă măsura nu a trecut. Ulterior, proiectul a fost susținut în Parlament, unde au fost aprobate excepțiile propuse de Ministerul Sănătății și introduse în lege de către parlamentari.

Astfel, prima zi de concediu medical va fi plătită pentru categoriile unde nevoia de protecție este considerată mai mare:

pacienții cronici

pacienții incluși în programele naționale de sănătate

pacienții care beneficiază de spitalizare de zi

urgențele medico-chirurgicale

Ministrul a subliniat că, pentru mulți români, prima zi de concediu medical neplătită reprezenta o alegere dificilă între a merge bolnav la muncă sau a pierde venituri, situație pe care o consideră incorectă și lipsită de protecție reală pentru cetățeni.

Acesta a mulțumit comisiilor de sănătate și muncă din Parlament, precum și parlamentarilor care au susținut introducerea acestor excepții în proiectul de lege PL-x 147/2026.

În mesajul său, ministrul a evidențiat că concediul medical trebuie să fie o formă reală de protecție pentru pacient, pentru cei din jur și pentru întregul sistem, subliniind că o decizie corectă trebuie susținută și dusă la capăt chiar dacă nu este adoptată din prima.

Ce a declarat Rogobete în urmă cu câteva luni

Totuși, Rogobete, a declarat în luna ianuarie a acestui an că măsura privind neplata primei zile de concediu medical se aplică în multe alte state europene, mult mai drastic decât în România.

El a adăugat la acel moment că s-a ajuns aici pentru că s-a pierdut controlul asupra concediilor medicale, fictive în special.