Capitala României, printre cele mai bogate regiuni din UE. Bucureștiul produce cât patru județe la un loc

Bucureștiul se află printre cele mai bogate regiuni din Uniunea Europeană după PIB pe cap de locuitor. Capitala, împreună cu Ilfov, ocupă locul 7 la nivel european, înaintea unor orașe precum Budapesta sau Varșovia.

Conform clasamentului, București-Ilfov a ajuns la 188% din media Uniunii Europene în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor exprimat în standarde ale puterii de cumpărare (PPS), indicator care ține cont de diferențele de cost al vieții dintre state. Valoarea estimată pentru regiune este de aproximativ 75.000 de euro per locuitor, notează Visual Capitalist. Capitala României se află imediat sub Bruxelles, regiune care înregistrează 190% din media UE, dar peste alte centre urbane importante din Europa Centrală și de Est. Poziționarea Bucureștiului în top 10 european confirmă concentrarea puterii economice în marile orașe și în zonele metropolitane. Primele locuri sunt ocupate de regiuni din Irlanda și Luxemburg. Eastern and Midland din Irlanda conduce detașat clasamentul, cu un PIB pe cap de locuitor de peste două ori mai mare decât media europeană. Sudul Irlandei și Luxemburg completează podiumul, însă economiștii atrag atenția că aceste valori sunt influențate semnificativ de activitatea companiilor multinaționale care își înregistrează profiturile în aceste economii.

În cazul Bucureștiului, poziția ridicată este explicată prin rolul de principal centru economic al țării. Regiunea concentrează sedii de companii, investiții străine, instituții publice, sector financiar, servicii cu valoare adăugată mare și o parte importantă a infrastructurii moderne din România. Specialiștii arată că marile capitale europene tind să genereze niveluri de productivitate mai ridicate decât restul țării. Același fenomen poate fi observat la Praga, Paris, Copenhaga sau Bruxelles, unde activitatea economică este concentrată în jurul administrației centrale, al corporațiilor și al industriilor performante.

Bucureștiul, locomotiva economică a României Clasamentul scoate în evidență și contrastul intern din România. Deși București-Ilfov se află în elita economică a Uniunii Europene, media națională rămâne mult sub nivelul Capitalei și județului din jur. Totodată, indicatorul folosit în clasament nu trebuie confundat direct cu nivelul salariilor sau cu veniturile populației. PIB-ul pe cap de locuitor măsoară valoarea totală a activității economice raportată la numărul de locuitori și oferă o imagine asupra forței economice a unei regiuni, nu neapărat asupra bunăstării fiecărui cetățean. Economia României este susținută în mare parte cu ajutorul Capitalei. În vreme ce Guvernul încearcă să reducă deficitul bugetar, estimările arată o creștere a PIB-ului în următorii ani. Dacă excludem Bucureștiul, niciun județ nu aduce mai mult de 6%, iar nouă județe nu contribuie nici măcar cu un procent. În 2026, estimările oficiale indică faptul un sfert din contribuția la PIB-ului va veni direct din Capitală. Prognoza arată că Bucureștiul va ajuta cu aproape 520 de miliarde de lei. Topul e completat, dar la mare distanță, de județele Cluj, Timiș, Prahova și Constanța, care nici adunat nu contribuie la economie cât Bucureștiul. 1. București - 25,5% - 519,5 mld. lei 2. Cluj - 5,3% 3. Timiș - 4,3% 4. Prahova - 4,1% 5. Constanța - 4,1% 6. Iași - 3,3% 7. Brașov - 3,3% 8. Ilfov - 2,9% 9. Argeș - 2,6% 10. Dolj - 2,5% La polul opus, din cele 42 de județe ale țării, Giurgiu va contribui cel mai puțin la PIB. De altfel, alte 8 județene nu se pot lăuda că vor aduce nici măcar un procent. 1. Giurgiu - 0,6% 2. Covasna - 0,7% 3. Călărași - 0,8% 4. Tulcea - 0,8% 5. Mehedinți - 0,8% 6. Vaslui - 0,8% 7. Ialomița - 0,9% 8. Sălaj - 0,9% 9. Botoșani - 0,9%

Sursa: Visual Capitalist Eurostat