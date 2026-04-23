Această inițiativă, la care oficialii au lucrat înaintea vizitei președintelui NATO, Mark Rutte, la Washington în această lună, include o analiză a contribuțiilor statelor membre la alianță și le clasifică pe categorii, potrivit a trei diplomați europeni și unui oficial american din domeniul apărării, familiarizați cu planul.

„Este cel mai recent semn că președintele Donald Trump intenționează să-și pună în aplicare amenințările împotriva aliaților care nu se conformează dorințelor sale. Și este un alt punct de presiune asupra alianței din ce în ce mai fragilă, care a fost lovită de atacurile lui Trump — de la presiunea sa de a anexa Groenlanda până la avertismentul său privind o retragere completă din pact”, scrie POLITICO.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a lansat această idee generală în decembrie. „Aliații model care își intensifică eforturile, precum Israelul, Coreea de Sud, Polonia, din ce în ce mai mult Germania, țările baltice și altele, vor beneficia de o favoare specială din partea noastră”, a spus el. „Aliații care încă nu își îndeplinesc partea lor de apărare colectivă vor suporta consecințele.”

România și Polonia, principalii beneficiari

Unul dintre diplomați a spus că lista pare să reflecte acest concept. „Casa Albă are o listă cu cei cuminți și cei neastâmpărați, așa că bănuiesc că raționamentul este similar”, a spus persoana respectivă.

Există puține opțiuni reale pentru o eventuală retragere a trupelor americane din Europa, astfel că orice plan ar presupune, cel mai probabil, redistribuirea acestora dintr-un stat în altul. Chiar și o astfel de reorganizare ar putea fi costisitoare și de durată.

Nu este clar ce țări ar fi incluse în fiecare categorie sau dacă Mark Rutte are cunoștință despre această inițiativă. Totuși, România și Polonia ar putea figura printre principalii beneficiari, ambele state menținând relații solide cu actuala administrație americană și fiind deschise unei prezențe militare extinse a SUA.

Guvernul polonez, unul dintre cei mai mari contributori la bugetul de apărare al NATO, acoperă deja aproape integral costurile pentru găzduirea celor aproximativ 10.000 de militari americani desfășurați pe teritoriul său. În același timp, baza aeriană Mihail Kogălniceanu din România, recent extinsă și utilizată de SUA inclusiv în contextul operațiunilor din Orientul Mijlociu, are capacitatea de a primi un număr suplimentar de trupe americane.

Hegseth a folosit inițial retorica „aliaților model” pentru a se referi la partenerii NATO care își majoraseră cheltuielile de apărare în conformitate cu obiectivele de 5% ale alianței promovate de Trump. Oficialii au făcut referire la aceasta și în Strategia de Apărare Națională publicată în ianuarie.

Departamentul Apărării „va acorda prioritate cooperării și angajamentelor cu aliații model care își fac partea pentru apărarea noastră colectivă”, a declarat Pentagonul într-un comunicat. „În acest fel, îi vom susține pe acești aliați pe măsură ce își intensifică eforturile în apărarea intereselor noastre comune, consolidând în același timp stimulentele pentru ca și alți aliați să își facă partea.”

Conceptul ar putea oferi Statelor Unite opțiuni de a retrage trupele, exercițiile comune sau vânzările militare de la aliații considerați „răi” și de a le oferi celor „buni”, potrivit a doi dintre oficialii europeni familiarizați cu planul. Hegseth a folosit, de asemenea, termenul de „aliat model” în cadrul întâlnirilor cu membrii NATO, potrivit celui de-al treilea diplomat.

Spania, în vizorul administrației Trump

Și i-ar oferi lui Trump mai multe instrumente pentru a face diferența între membrii care au susținut eforturile SUA în Iran — cum ar fi încetarea blocadei impuse de Teheran asupra Strâmtorii Hormuz și acordarea permisiunii de utilizare a bazelor militare — și cei care nu au făcut-o.

În timp ce Spania și aliați precum Marea Britanie și Franța au respins sau amânat cererile de ajutor ale SUA, România și câteva națiuni mai mici au permis SUA să utilizeze bazele lor aeriene. De asemenea, Bulgaria a sprijinit discret logistica americană în Orientul Mijlociu.

Spania a intrat deja în vizorul administrației Trump după ce a respins obiectivul NATO de 5% din PIB pentru apărare, stabilit la summitul de la Haga. În schimb, statele baltice — Lituania, Letonia, Estonia — alături de Polonia au fost lăudate de oficialii americani pentru nivelurile ridicate ale cheltuielilor militare.

Elbridge Colby, oficial din Pentagon, a declarat că președintele Trump așteaptă ca aliații să își crească contribuțiile pentru securitatea unor zone strategice, precum o importantă rută maritimă din Orientul Mijlociu.

Totuși, ideea de a sancționa aliați NATO nu are precedent și întâmpină opoziție în Congresul SUA. Senatorul Roger Wicker a avertizat că astfel de discursuri pot afecta relațiile de alianță și a subliniat beneficiile politice, strategice și morale ale acestora.

În același timp, foști oficiali consideră că administrația Trump nu are resursele necesare pentru a deschide un nou front de tensiune cu Europa, în contextul războiului în desfășurare, fiind deja implicată în alte crize.