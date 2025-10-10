Ministrul Sănătăţii: A fost publicat proiectul de HG privind includerea pe listele de compensate a 37 de medicamente

10-10-2025 | 18:53
Shutterstock

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că a fost publicat, pentru transparenţă, proiectul de hotărâre de Guvern care prevede includerea pe listele de medicamente compensate a 37 de molecule.

Mihaela Ivăncică

Este vorba despre tratamente pentru afecţiuni neurologice, boli cardiovasculare şi metabolice, afecţiuni oftalmologice, boli inflamatorii şi autoimune, afecţiuni oncologice, boli rare şi pentru infecţia HIV.

Alexandru Rogobete a anunţat că, vineri, a fost publicat în transparenţă decizională proiectul de Hotǎrâre de Guvern care permite includerea în listele de medicamente compensate a 37 de molecule, atât molecule noi în terapie, cât şi medicamente cu indicaţii extinse şi generice mai accesibile.

”Este o dovadă concretă că facem exact ceea ce promitem: oferim pacienţilor din România soluţii reale, moderne şi sustenabile. Toate reformele din ultimele luni, de la criterii de performanţă pentru spitale şi investiţii în infrastructură, până la digitalizare şi reaşezarea corectă a resurselor, au avut un singur scop: schimbări reale pentru pacient şi pentru personalul medical. Astăzi, acest proces continuă prin extinderea accesului la medicamente compensate, pentru mai multe afecţiuni grave sau cronice”, a arătat el.

Care sunt noile tratamente şi domeniile vizate

- Neurologie – terapii moderne pentru migrenă cronică şi forme rare de epilepsie rezistentă, care aduc o calitate mai bună a vieţii pacienţilor.

- Boli cardiovasculare şi metabolice – tratamente noi pentru hipercolesterolemie şi hipertensiune arterială, care reduc riscul de infarct şi accident vascular cerebral.

- Oftalmologie – terapii inovatoare pentru degenerescenţă maculară şi edem macular diabetic, cu efecte importante în prevenirea pierderii vederii.

- Boli inflamatorii şi autoimune – extinderea accesului la tratamente pentru boala Crohn, colită ulcerativă, artropatie psoriazică, spondilită anchilozantă, dermatită atopică şi astm sever, oferind alternative moderne pacienţilor rezistenţi la terapiile convenţionale.

- Oncologie – noi molecule şi indicaţii extinse pentru tratamentul cancerului de prostată, sân, tiroidă, plămân, leucemie şi mielom multiplu, aducând terapii ţintite şi imunoterapii de ultimă generaţie.

- Boli rare – tratamente inovatoare pentru angioedem ereditar, amiloidoză cu transtiretină, ahondroplazie şi trombocitopenii severe, unde până acum nu existau alternative compensate.

- combinaţii moderne pentru infecţia HIV, cu eficienţă crescută şi aderenţă îmbunătăţită la tratament.

”Această actualizare include atât terapii noi, cât şi extinderi de indicaţii, care vor permite tratarea unor categorii noi de pacienţi, dar şi medicamente generice, toate selectate conform criteriilor de prioritizare, pentru un echilibru între inovaţie şi sustenabilitate. Mulţumesc echipelor din Ministerul Sănătăţii, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru munca susţinută şi colaborarea care fac posibile aceste rezultate”, a transmis ministrul Sănătăţii.

