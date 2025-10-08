Preşedintele Autism Voice: „Nu vaccinurile duc la autism, nu paracetamolul provoacă autism”

Preşedintele Autism Voice, Anca Dumitrescu, a declarat că autismul nu este o boală şi nu se vindecă cu medicamente, ci este o altă condiţie de dezvoltare decât a celorlalţi.

„Nu vaccinurile duc la autism, nu paracetamolul provoacă autismul, ci vorbim mai degrabă de anumite modificări la nivel genetic”, a explicat ea.

„Autismul nu este o boală. Nu se vindecă cu anumite medicamente, ci este pur şi simplu o altă condiţie de dezvoltare decât a noastră, a celorlalţi. Şi profit de ideea pe care am început-o pentru a puncta faptul că nu vaccinurile duc la autism, nu paracetamolul provoacă autismul, ci vorbim mai degrabă de anumite modificări la nivel genetic. Studiile în direcţia asta merg. Nu s-a descoperit o singură genă responsabilă de tulburarea de spectru autism, ci vorbim mai degrabă de mai multe modificări genetice şi vorbim şi de o dezvoltare deficitară a creierului în anumite arii. Unele arii sunt mai puţin activate, conexiunile dintre neuroni sunt mai puţin activate decât la noi toţi ceilalţi”, a declarat Anca Dumitrescu, miercuri seară, într-o emisiune TV.

Ea a precizat că persoanele cu autism învaţă diferit şi percep lumea diferit.

„Şi atunci este mai degrabă un profil cognitiv diferit, nu o boală. Ei învaţă diferit şi percep lumea diferit. Şi, repet, nu vaccinurile, nu paracetamolul şi nu părinţii sunt de vină cumva, pentru această condiţie. Indiferent de cum se poartă părintele cu copilul, nu duce la diagnosticul de autism”, a explicat Anca Dumitrescu.

Ea a adăugat că părinţii sunt criticaţi de multe ori.

„E adevărat, s-a mai diminuat în ultimii ani, pentru că am început şi noi, toţi cei care lucrăm în domeniu, să informăm mai mult, mai bine şi informaţia ajunge mai uşor la oameni. Însă în trecut, erau condamnaţi părinţii de cei din jur. Acum nişte zeci de ani, totul a pornit de la teoria mamelor frigider. Atunci când mama nu îl susţine emoţional pe copil ar putea să provoace autism. Nimic mai fals. Nu se întâmplă asta şi nu mama este cea care duce la o astfel de problemă, la un astfel de diagnostic”, a declarat preşedintele Autism Voice.

