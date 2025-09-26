Trump anunță noi taxe vamale drastice: 100% pentru medicamente, 25% pentru camioane grele

Măsurile intră în vigoare din 1 octombrie și vizează și mobilierul, președintele invocând "securitatea națională" pentru importurile de camioane străine.

Președintele american Donald Trump a anunțat joi noi taxe vamale pentru medicamente, camioane și mobilă produse în afara Statelor Unite, notează AFP, preluat de Agerpres.

Aceste măsuri protecționiste fac parte din strategia administrației Trump de a stimula producția internă și de a reduce dependența de importuri în sectoare considerate strategice.

Taxe de 100% pentru medicamentele străine

Începând cu 1 octombrie, „vom aplica o taxă de 100% pentru orice produs farmaceutic de marcă sau brevetat, cu excepția cazului în care o companie își construiește fabrica sa farmaceutică în America", a scris președintele republican pe platforma sa Truth Social.

Această măsură urmărește să determine companiile farmaceutice să își mute producția pe teritoriul american, în contextul în care industria medicamentelor este considerată vitală pentru securitatea națională.

Camioanele grele - 25% taxă vamală din motive de "securitate națională"

Într-o postare separată, Trump a anunțat, de asemenea, taxe vamale de 25% pentru „toate camioanele grele fabricate în alte părți ale lumii". O măsură care, în opinia sa, urmează să sprijine producătorii americani de camioane precum „Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks și alții".

Președintele SUA a explicat că aceste taxe vamale pentru camioanele grele au fost justificate de „multe motive, dar în primul rând, de securitatea națională!".

În primăvară, administrația Trump a lansat o anchetă pentru a determina dacă importurile de camioane străine reprezintă o amenințare la adresa securității naționale.

Mobilierul - taxe între 30% și 50%

Mogulul imobiliar intenționează, de asemenea, să impună taxe vamale pentru multe piese de mobilier.

"Vom aplica o taxă vamală de 50% pentru toate mobilele de bucătărie, chiuvetele de baie și produsele conexe", începând cu 1 octombrie, și "o taxă vamală de 30% pentru mobila tapițată", a scris el.

Impact economic și strategic

Aceste măsuri protecționiste se înscriu în strategia mai largă a administrației Trump de reshoring - readucerea producției în Statele Unite - și de reducere a dependenței de lanțurile de aprovizionare internaționale.

Taxele vamale anunțate sunt menite să facă produsele importate semnificativ mai scumpe decât cele produse local, încurajând astfel companiile să își mute producția pe teritoriul american sau să cumpere de la producători interni.

Măsurile vor intra în vigoare rapid, din 1 octombrie, ceea ce lasă puțin timp companiilor să se adapteze la noul cadru comercial.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













