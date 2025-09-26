Trump anunță noi taxe vamale drastice: 100% pentru medicamente, 25% pentru camioane grele

26-09-2025 | 07:17
Donald Trump
Pro TV

Măsurile intră în vigoare din 1 octombrie și vizează și mobilierul, președintele invocând "securitatea națională" pentru importurile de camioane străine.

autor
Mihai Niculescu

Președintele american Donald Trump a anunțat joi noi taxe vamale pentru medicamente, camioane și mobilă produse în afara Statelor Unite, notează AFP, preluat de Agerpres.

Aceste măsuri protecționiste fac parte din strategia administrației Trump de a stimula producția internă și de a reduce dependența de importuri în sectoare considerate strategice.

Taxe de 100% pentru medicamentele străine

Începând cu 1 octombrie, „vom aplica o taxă de 100% pentru orice produs farmaceutic de marcă sau brevetat, cu excepția cazului în care o companie își construiește fabrica sa farmaceutică în America", a scris președintele republican pe platforma sa Truth Social.

Această măsură urmărește să determine companiile farmaceutice să își mute producția pe teritoriul american, în contextul în care industria medicamentelor este considerată vitală pentru securitatea națională.

Citește și
Erdogan, trump
Donald Trump i-a spus lui Erdogan că va ridica sancţiunile împotriva Turciei dacă nu mai cumpără petrol rusesc

Camioanele grele - 25% taxă vamală din motive de "securitate națională"

Într-o postare separată, Trump a anunțat, de asemenea, taxe vamale de 25% pentru „toate camioanele grele fabricate în alte părți ale lumii". O măsură care, în opinia sa, urmează să sprijine producătorii americani de camioane precum „Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks și alții".

Președintele SUA a explicat că aceste taxe vamale pentru camioanele grele au fost justificate de „multe motive, dar în primul rând, de securitatea națională!".

În primăvară, administrația Trump a lansat o anchetă pentru a determina dacă importurile de camioane străine reprezintă o amenințare la adresa securității naționale.

Mobilierul - taxe între 30% și 50%

Mogulul imobiliar intenționează, de asemenea, să impună taxe vamale pentru multe piese de mobilier.

"Vom aplica o taxă vamală de 50% pentru toate mobilele de bucătărie, chiuvetele de baie și produsele conexe", începând cu 1 octombrie, și "o taxă vamală de 30% pentru mobila tapițată", a scris el.

Impact economic și strategic

Aceste măsuri protecționiste se înscriu în strategia mai largă a administrației Trump de reshoring - readucerea producției în Statele Unite - și de reducere a dependenței de lanțurile de aprovizionare internaționale.

Taxele vamale anunțate sunt menite să facă produsele importate semnificativ mai scumpe decât cele produse local, încurajând astfel companiile să își mute producția pe teritoriul american sau să cumpere de la producători interni.

Măsurile vor intra în vigoare rapid, din 1 octombrie, ceea ce lasă puțin timp companiilor să se adapteze la noul cadru comercial.

Sursa: Pro TV

Keir Starmer: Comentariile lui Donald Trump despre aplicarea legii sharia la Londra sunt ridicole
Stiri externe
Keir Starmer: Comentariile lui Donald Trump despre aplicarea legii sharia la Londra sunt ridicole

Premierul britanic Keir Starmer a apreciat ca absurdă şi ridicolă afirmaţia preşedintelui american Donald Trump conform căreia Londra "vrea să treacă la legea sharia", notează AFP.

Donald Trump i-a spus lui Erdogan că va ridica sancţiunile împotriva Turciei dacă nu mai cumpără petrol rusesc
Stiri externe
Donald Trump i-a spus lui Erdogan că va ridica sancţiunile împotriva Turciei dacă nu mai cumpără petrol rusesc

Donald Trump s-a declarat pregătit să ridice sancțiunile împotriva Turciei, dar i-a cerut lui Recep Tayyip Erdogan să nu mai cumpere petrol din Rusia, relatează AFP.

Macron: Donald Trump este în prezent
Stiri externe
Macron: Donald Trump este în prezent "mai aproape decât a fost vreodată" de Ucraina

Preşedintele francez Emmanuel Macron a estimat că omologul său american Donald Trump este în prezent "mai aproape decât a fost vreodată" de Ucraina şi speră că acest lucru va ajuta la "creşterea presiunii" asupra Rusiei, relatează AFP.

Secretarul general al NATO: Avioanele ruse pot fi țintite și doborâte în caz de necesitate
Stiri externe
Secretarul general al NATO: Avioanele ruse pot fi țintite și doborâte în caz de necesitate

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susţinut joi declaraţiile făcute săptămâna aceasta de preşedintele american Donald Trump, potrivit căruia ţările membre ale Alianţei Nord-Atlantice ar trebui să doboare dronele şi avioanele ruseşti.

Ungaria face lobby intens pentru Putin: „Rusia este de încredere”. Viktor Orban l-a sunat pe Donald Trump
Stiri externe
Ungaria face lobby intens pentru Putin: „Rusia este de încredere”. Viktor Orban l-a sunat pe Donald Trump

Viktor Orban l-a sunat pe Donald Trump, în timp ce ministrul maghiar de Externe Peter Szijjarto vorbea la New York cu omologul rus Serghei Lavrov, într-un demers diplomatic încrucișat, urmat de un mesaj public al Ungariei: ”Rusia este de încredere”.

Bloomberg: Europenii au transmis în privat Rusiei că sunt gata să doboare avioane. Ce au scos la iveală incursiunile
Stiri externe
Bloomberg: Europenii au transmis în privat Rusiei că sunt gata să doboare avioane. Ce au scos la iveală incursiunile

Diplomaţi europeni au avertizat Kremlinul săptămâna aceasta că NATO este pregătită să reacţioneze ferm la orice nouă încălcare a spaţiului său aerian, inclusiv prin doborârea avioanelor ruseşti, au declarat oficiali citaţi de Bloomberg.

Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump
Stiri Economice
Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump

Actualul nivel al nivel al anvelopei salariale este imposibil de susținut din veniturile actuale, după cum arată datele Consiliului Fiscal. Veniturile României sunt, vizibil, prea mici pentru nivelul actual al cheltuielilor cu salariile.

Noi detalii din ancheta tânărului de 17 ani care a amenințat școli și spitale. Procurorii cer arestarea lui pentru 30 de zile
Stiri actuale
Noi detalii din ancheta tânărului de 17 ani care a amenințat școli și spitale. Procurorii cer arestarea lui pentru 30 de zile

Tânărul de 17 de ani, suspectat că a trimis mesaje de amenințare către școli, spitale și alte instituții din România, a fost reținut de DIICOT joi seară, după o nouă audiere, de aproximativ trei ore.

