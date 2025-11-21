Medicii stomatologi cer ghiduri clare pentru sedarea copiilor în cabinete, după moartea fetiței de 2 ani în București

După moartea fetiței de 2 ani tratată într-o clinică stomatologică neautorizată pentru sedare profundă, Colegiul Medicilor Stomatologi cere ghiduri clare de bună practică.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România vine cu propunerea unor ghiduri de bună practică în ceea ce privește aceste proceduri în cazul copiilor. În prezent nu se fac astfel de intervenții complicate în spitalele de stat.

La o săptămână după moartea Sarei, Colegiul Medicilor Stomatologi din România vorbește despre protocoale și ghiduri de bună practică în stomatologia pediatrică.

Dr. Florin Lăzărescu, președintele CMSR: „E nevoie și de recomandarea medicului pediatru în astfel de situații când să se trateze cu intervenție, dar nu decidem noi dacă este sedare sau anestezie generală”.

Reporter: „Medicul stomatolog este cel care recomandă ce tip de anestezie trebuie făcută?”

Luminița Oancea, vicepreședinte CMSR: „Da, ar putea recomanda datorită patologiei. Este interdisciplinar. Este atât de complex”.

Protocoalele ATI stabilesc în acest moment dotările necesare unui cabinet în care să se facă astfel de proceduri, iar planul de tratament al unei afecțiuni stomatologice îl face medicul stomatolog. Tocmai de aceea cele două societăți medicale trebuie să stabilească împreună ghidurile și protocoalele în cazul copiilor.

Prof. dr. Dorel Săndesc, vicepreședinte SRATI: „E nevoie de anestezie la copii din prima zi de viață uneori și tehnica de sedare intravenoasă este inclusă prin aceste tehnici. Nu putem spune că e contraindicată o anumită tehnică de anestezie”.

Anul trecut Colegiul Stomatologilor a solicitat Ministerului Sănătății includerea stomatologilor în echipele multidisciplinare care tratează copiii cu unele afecțiuni cronice, dar și organizarea de cabinete în unitățile sanitare care au urgențe pediatrice. Nu au primit însă niciun răspuns.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Am cerut spitalelor publice care au astfel de cabinete sau care au posibilitatea de a extinde… în prima parte a anului viitor să putem dota corespunzător aceste cabinete acolo unde ele există, în vara anului viitor acolo unde nu avem”.

În foarte multe țări, lucrurile sunt bine reglementate. În Noua Zeelandă este interzisă sedarea profundă în cabinetele stomatologice pentru copiii mai mici de 3 ani.

În Suedia cei sub 4 ani nu sunt considerați prea mici pentru sedare profundă, însă anestezia generală trebuie făcută doar în spitale universitare sau în centre pediatrice. Iar în Olanda, pentru aceeași grupă de vârstă, recomandările sunt pentru evitarea sedării profunde în clinici stomatologice.

