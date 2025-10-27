Răsturnare de situație privind incidentul de la Ambasada Rusiei din București. Dosarul dentistului a fost clasat

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au clasat dosarul medicului stomatolog care ar fi intenţionat, săptămâna trecută, să lovească cu maşina poarta de acces auto a sediului Ambasadei Rusiei din Bucureşti.

În urma anchetei, procurorii spun că şoferul respectiv nu consumase droguri sau substanţe psihoactive şi avea dreptul să conducă, chiar dacă avea permisul de conducere suspendat.

„Prin ordonanţa din data de 27.10.2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti s-a dispus clasarea cauzei faţă de un suspect cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi in rem, în ceea ce priveşte infracţiunea de conducerea unui vehicul sub influenţa altor substanţe, întrucât faptele cercetate nu sunt prevăzute de legea penală. În esenţă, din probatoriul administrat a rezultat că, în ceea ce priveşte infracţiunea de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, suspectul nu avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule, ci acestuia i se eliberase anterior o dovadă cu drept de circulaţie, iar referitor la infracţiunea de conducerea unui vehicul sub influenţa altor substanţe, potrivit buletinului de analiză toxicologică, nu au fost identificate în organismul şoferului substanţe psihoactive”, a anunţat, luni, Parchetul.

Reprezentanţii Parchetului au precizat că şoferul nu a avut alte infracţiuni reţinute în sarcina lui, ceea ce înseamnă că el a reuşit să-i convingă pe anchetatori că nu a avut intenţia să lovească poarta ambasadei.

De altfel, medicul stomatolog a declarat, la câteva zile după incident, că nu a vrut să pătrundă forţat în curtea ambasadei, ci doar să întoarcă maşina în dreptul imobilului. În timpul manevrei, un jandarm aflat la postul de pază din exteriorul ambasadei ar fi interpretat gestul ca un incident de securitate şi l-a somat să se oprească. Medicul stomatolog s-ar fi speriat şi a ieşit din maşină, fiind imobilizat de forţele de ordine.

Cum s-a produs incidentul

Joi dimineaţă, pe 23 octombrie, Jandarmeria Capitalei a anunţat că, în jurul orei 3:15, un bărbat a încercat să lovească cu maşina poarta de acces auto a Ambasadei Rusiei.

„Jandarmul aflat în postul de pază l-a somat, reuşind să-l oprească. În continuare, a solicitat sprijin, iar în scurt timp, la faţa locului au ajuns două echipaje de jandarmerie şi unul de intervenţie antiteroristă din cadrul SRI. La vederea acestora, persoana a încercat să fugă cu autovehiculul din zona obiectivului, însă a fost blocată de echipajele venite în sprijin. La somaţiile acestora, bărbatul a coborât din autovehicul şi a fost imobilizat. În scurt timp, la faţa locului a ajuns şi un echipaj de la Poliţia Rutieră, care, în urma verificărilor efectuate, a constatat că persoana în cauză are permisul suspendat”, anunţa atunci Jandarmeria.

