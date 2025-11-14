Primele declarații făcute de părinții fetiței de 2 ani care a murit sub anestezie, la stomatolog, în București: „Au omorât-o”

O fetiță de doar 2 ani și-a pierdut viața, joi seară, la o clinică dentară din centrul Capitalei, în urma unei intervenții stomatologice care s-a făcut sub anestezie generală.

autor
Liliana Curea,  Valentin Baciu

Polițiștii au deschis un dosar penal, iar Ministerul Sănătății va trimite în clinică, Inspecția Sanitară de Stat. Mai mult, Colegiul Medicilor va face propria anchetă, pentru a stabili dacă au fost respectate protocoalele medicale.

Mama a venit cu fetița la clinică, din afara Bucureștiului, special pentru intervenție. Copila ar fi avut nevoie de 2 tratamente de canal. Părintele a semnat fișa pentru anestezia generală, fără să se gândească vreo secundă că ar putea urma o tragedie. La scurt timp după ce medicii i-au administrat intravenos anestezicul, copila a intrat în stop cardio-respirator.

„M-au anunțat după o oră că a intrat în stop și după o oră și jumătate au sunat la 112. Au încercat ei să o rescuciteze, poate dacă venea ambulanță”, a spus mama fetei.

copil anestezie stomatolog

Cei doi medici anesteziști de la clinică au încercat să o resuciteze timp de 40 de minute, apoi au sunat la 112. Echipajul SMURD sosit la fața locului a continuat manevrele. Din păcate, fără succes.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Cu rezervă mă pronunț și anume că apelul la 112 s-a efectuat cu o oarecare întârziere. Nu știu ce înseamnă această întârziere și dacă ea a făcut diferența sau nu. Din câte știu, medicul anestezist este un medic cu experiență în anestezia stomatologică. Sunt sigur că dacă existau contraindicații clare și semnificative în această anestezie, cel mai probabil că nu ar fi avut loc. Nu vreau să speculez.”

Părinții spun că înainte de a veni la stomatolog i-au făcut fetiței analize, iar unele valori nu erau în parametri. Anchetele deschise vor stabili dacă acestea reprezentau o contraindicație pentru anestezia generală. Colegiul Medicilor verifică dacă protocoalele medicale au fost urmate întocmai.

Tatăl fetiței: „Analizele fetiței soția i le-a trimis doctorului. I-a spus că niste valori la ficat au ieșit mai mari de 6 ori decât este limita, soția a sunat i-a spus, da, are și mesaje pe Whatsapp, a sunat, i-a spus că este în regulă, că poate să vină, că nu afectează cu nimic acele analize mai mari. Au omorât-o, asta este părerea mea. Nu stiu ce a fost, inconștiență, lipsă de atenție.”

copil anestezie stomatolog

Mama fetiței: „Niște valori la ficat erau mărite. Am întrebat 3 medici și mi-au zis că sunt valori normale la copii mici.”

La fața locului au ajuns și polițiștii, care au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Cercetările au loc sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. Joi noaptea, medicii care i-au făcut intervenția copilei au fost audiați mai multe ore.

Pe de altă parte, reprezentanții clinicii au transmis un comunicat de presă, în care prezintă condoleanțe familiei îndurerate și spun că vor colabora cu autoritățile pentru elucidarea cazului. Totodată, susțin că, în ultimii peste 11 ani, aceeași echipă medicală a realizat, cu succes, mai bine de 1.700 de proceduri similare de sedare profundă.

Ministrul Sănătății a anunțat că vineri va trimite Inspecția sanitară de stat în control în clinica stomatologică. Însă raportul medico-legal va arăta care au fost cauzele ce au dus la decesul fetiței de 2 ani.

