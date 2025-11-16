Trei apeluri la 112 pentru o persoană inconştientă, conform STS, în cazul fetiţei de 2 ani decedată la stomatolog | surse

Trei apeluri la 112 au semnalat o urgență medicală pentru o persoană inconștientă, în cazul fetiței de doi ani, decedată după anestezie la o clinică stomatologică din Capitală, primul apel fiind înregistrat la 18:41, conform STS pentru News.ro.

”Primele două solicitări au fost preluate la ora 18:41 şi la ora 18:51, fiind semnalată o urgenţă medicală pentru o persoană inconştientă, la un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al municipiului Bucureşti. Cazurile au fost transferate în aproximativ un minut, spre competentă soluţionare, către dispeceratele ISU-SMURD, Ambulanţă şi Poliţie, în conformitate cu indexul de incidente al Metodologiei privind cooperarea agenţiilor specializate de intervenţie şi a altor entităţi cu competenţe în domeniu, pentru preluarea şi gestionarea urgenţelor primite prin Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă”, precizează STS, pentru News.ro.

Totodată, la ora 19:49, printr-un alt apel la 112, a fost solicitat un echipaj de Poliţie în legătură cu acelaşi caz. Apelul a fost transferat către Poliţie, ISU-SMURD şi Ambulanţă.

Tatăl fetiţei susţine că a fost anunţat la peste o oră după ce copila a intrat în stop cardio-respirato.

”După 20 de minute, după ce a sedat-o sau a anesteziat-o, copilul a intrat în stop cardio-respirator, iar pe noi ne-a anunţat abia după o oră şi ceva. Şi ambulanţa, la fel: a venit după o oră şi ceva", a povestit tatăl fetiţei.

Cum s-a produs tragedia

O fetiță de aproximativ doi ani a murit, joi seara, după ce a trecut printr-o intervenție dentară care ar fi presupus administrarea unei anestezii intravenoase.

La aproximativ 30 de minute de la începerea procedurii, copila ar fi început să dea semne de instabilitate, iar ulterior a intrat în stop cardio-respirator. Medicii din clinică au încercat timp de 40 de minute să o resusciteze, iar în cele din urmă au apelat numărul unic de urgență 112.

Polițiștii de la Secția 10 au fost sesizați prin 112 și s-au deplasat la fața locului. Echipajele medicale ajunse ulterior au continuat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, fetița a fost declarată decedată.

