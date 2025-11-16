Trei apeluri la 112 pentru o persoană inconştientă, conform STS, în cazul fetiţei de 2 ani decedată la stomatolog | surse

Stiri actuale
16-11-2025 | 14:54
Sara

Trei apeluri la 112 au semnalat o urgență medicală pentru o persoană inconștientă, în cazul fetiței de doi ani, decedată după anestezie la o clinică stomatologică din Capitală, primul apel fiind înregistrat la 18:41, conform STS pentru News.ro.

autor
Claudia Alionescu

”Primele două solicitări au fost preluate la ora 18:41 şi la ora 18:51, fiind semnalată o urgenţă medicală pentru o persoană inconştientă, la un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al municipiului Bucureşti. Cazurile au fost transferate în aproximativ un minut, spre competentă soluţionare, către dispeceratele ISU-SMURD, Ambulanţă şi Poliţie, în conformitate cu indexul de incidente al Metodologiei privind cooperarea agenţiilor specializate de intervenţie şi a altor entităţi cu competenţe în domeniu, pentru preluarea şi gestionarea urgenţelor primite prin Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă”, precizează STS, pentru News.ro.

Totodată, la ora 19:49, printr-un alt apel la 112, a fost solicitat un echipaj de Poliţie în legătură cu acelaşi caz. Apelul a fost transferat către Poliţie, ISU-SMURD şi Ambulanţă.

Tatăl fetiţei susţine că a fost anunţat la peste o oră după ce copila a intrat în stop cardio-respirato.

”După 20 de minute, după ce a sedat-o sau a anesteziat-o, copilul a intrat în stop cardio-respirator, iar pe noi ne-a anunţat abia după o oră şi ceva. Şi ambulanţa, la fel: a venit după o oră şi ceva", a povestit tatăl fetiţei.

Citește și
copil anestezie stomatolog
Clinica unde a murit fetița de 2 ani susține că desfășoară activitatea legal. Ministrul Sănătății: „funcționează improvizat”

Cum s-a produs tragedia

O fetiță de aproximativ doi ani a murit, joi seara, după ce a trecut printr-o intervenție dentară care ar fi presupus administrarea unei anestezii intravenoase.

La aproximativ 30 de minute de la începerea procedurii, copila ar fi început să dea semne de instabilitate, iar ulterior a intrat în stop cardio-respirator. Medicii din clinică au încercat timp de 40 de minute să o resusciteze, iar în cele din urmă au apelat numărul unic de urgență 112.

Polițiștii de la Secția 10 au fost sesizați prin 112 și s-au deplasat la fața locului. Echipajele medicale ajunse ulterior au continuat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, fetița a fost declarată decedată.

Monica Bellucci, apariție de senzație la Vatican. Zeci de vedete de la Hollywood s-au întâlnit cu Papa Leon

Sursa: News.ro

Etichete: Capitala, stomatologie, fetita moarta, sts, apel 112,

Dată publicare: 16-11-2025 14:49

Articol recomandat de sport.ro
Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA
Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA
Citește și...
Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea târziu la 112
Stiri actuale
Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea târziu la 112

Autoritățile fac cercetări pentru ucidere din culpă în cazul fetiței de doi ani care a murit la o clinică stomatologică din capitală, după ce fusese sedată.

Clinica unde a murit fetița de 2 ani susține că desfășoară activitatea legal. Ministrul Sănătății: „funcționează improvizat”
Stiri actuale
Clinica unde a murit fetița de 2 ani susține că desfășoară activitatea legal. Ministrul Sănătății: „funcționează improvizat”

Clinica stomatologică Crystal Dental Clinic, unde o fetiță de 2 ani a murit în urma anesteziei, susține că a funcționat în baza autorizațiilor și avizelor necesare, eliberate de instituțiile competente.

Ce se știe despre moartea Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică fără autorizație. Copila avea afecțiuni nediagnosticate
Stiri actuale
Ce se știe despre moartea Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică fără autorizație. Copila avea afecțiuni nediagnosticate

Un caz tulburător petrecut la o clinică de stomatologie din capitală aduce în discuția nerespectarea sau lipsa unor proceduri și mai ales, din nou, lipsa unor autorizații în cazul unor unități sanitare private.

Primele declarații făcute de părinții fetiței de 2 ani care a murit sub anestezie, la stomatolog, în București: „Au omorât-o”
Stiri actuale
Primele declarații făcute de părinții fetiței de 2 ani care a murit sub anestezie, la stomatolog, în București: „Au omorât-o”

O fetiță de doar 2 ani și-a pierdut viața, joi seară, la o clinică dentară din centrul Capitalei, în urma unei intervenții stomatologice care s-a făcut sub anestezie generală.

Recomandări
„Mai mult lătrat decât mușcat”. Casa Albă, acuzată că a diluat sancțiunile împotriva Rusiei prin concesia acordată Lukoil
Stiri externe
„Mai mult lătrat decât mușcat”. Casa Albă, acuzată că a diluat sancțiunile împotriva Rusiei prin concesia acordată Lukoil

Administrația Trump permite, discret, negocieri pentru participațiile străine ale Lukoil, într-o mișcare care vizează sectorul petrolier al Moscovei, dar protejează piețele internaționale.

Rușii au declanșat infernul în Ucraina, în ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac
Stiri externe
Rușii au declanșat infernul în Ucraina, în ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac

Rusia a lansat trei rachete balistice asupra Ucrainei în timpul atacurilor nocturne de vineri spre sâmbătă, numărul morților în ultimele 24 de ore ridicându-se la nouă, potrivit autorităților ucrainene.

Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la CJ Buzău. Săgeți către Bolojan: „Să nu se confunde cuvântul reformă cu concedieri”
Stiri Politice
Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la CJ Buzău. Săgeți către Bolojan: „Să nu se confunde cuvântul reformă cu concedieri”

Fostul premier Marcel Ciolacu şi-a depus candidatura, duminică, la Biroul Electoral Judeţean, pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău la alegerile din 7 decembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 24

43:41

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 16 Noiembrie 2025

02:16:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 16 Noiembrie 2025

14:59

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 10

23:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28