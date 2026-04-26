Jet Lag cronic. Călătoriile frecvente îți pot distruge somnul și sănătatea. Avertismentul specialiștilor

Pe de altă parte, dacă „câștigi” mai multe ore în timpul călătoriei, poți deveni somnoros în timpul zilei, când în mod normal corpul tău ar fi fost treaz în țara de origine.

Dacă „pierzi” mai multe ore în timpul călătoriei, poți avea dificultăți de adormire, deoarece corpul încearcă să se adapteze unui nou program de noapte, în timp ce este obișnuit să fie treaz și alert.

Jet lag-ul afectează oamenii diferit. În general, simptomele sunt mai intense atunci când zbori pe distanțe mai mari. Asta se întâmplă pentru că organismul trebuie să se adapteze la o diferență mai mare de fus orar.

• Schimbări de dispoziție, cum ar fi iritabilitatea.

• Senzația generală că „nu ești în apele tale” sau că nu te simți ca de obicei.

Corpul tău se va adapta la această schimbare de mediu, dar este nevoie de timp. Simptomele jet lag-ului pot fi văzute ca niște „dureri de adaptare” în timp ce organismul se obișnuiește cu noul mediu. Jet lag-ul este un tip de tulburare a somnului de tip ritm circadian.

Când călătorești cu avionul peste mai mult de trei fusuri orare, „ceasul intern” al corpului tău (sau ritmul circadian) are nevoie de timp pentru a se adapta la noile cicluri de somn și veghe de la destinație.

Jet lag-ul descrie problemele frecvente de somn (cum ar fi insomnia ) și alte simptome pe care le poți experimenta după o călătorie rapidă pe distanțe lungi.

Jet lag-ul te poate face să te simți dezechilibrat din cauza schimbării bruște a ceasului intern al corpului, adică a ritmului circadian. Simptomele includ dureri de cap și dificultăți de somn (insomnie). Iată cum îți distrug sănătatea călătoriile frecvente.

Cum călătoriile frecvente perturbă ritmul biologic

Jet lag-ul apare de obicei atunci când călătorești cu avionul peste trei sau mai multe fusuri orare. Simptomele de jet lag apar din cauza faptului că ritmurile naturale ale corpului tău nu mai sunt sincronizate cu orele de zi și noapte de la destinație.

Călătoria cu avionul poate agrava jet lag-ul deoarece corpul se deplasează mult mai rapid decât pot creierul și ritmurile circadiene să proceseze schimbarea de fus orar. Alte aspecte ale călătoriei pot contribui, de asemenea, la jet lag și pot agrava simptomele:

• perioade lungi de stat pe scaun în avion

• lipsa de oxigen și presiunea aerului redusă în cabina avionului

• temperatura ridicată din cabină și umiditatea scăzută, care pot duce la deshidratare

Jet lag-ul poate apărea la oricine, dar anumite condiții îl fac mai probabil. Printre acești factori se numără:

Călătoria ta: mai mulți factori pot influența apariția jet lag-ului, inclusiv distanța, escalele, numărul de fusuri orare traversate și direcția de deplasare, conform clevelandclinic.

Ora sosirii: momentul în care ajungi la destinație poate influența cât de repede se adaptează ritmul circadian. Lumina poate influența adaptarea în direcția greșită.

Vârsta: unele studii arată că persoanele peste 60 de ani experimentează mai frecvent modificări ale ritmului circadian.

Somnul înainte de călătorie: dacă ai dormit prost înainte de zbor, crește riscul de jet lag după călătorie.

Nivelul de stres: stresul semnificativ poate perturba ritmurile naturale ale corpului și minții, ceea ce face somnul mai dificil.

Consumul de cofeină sau alcool: acestea pot afecta creierul și pot perturba somnul. Este recomandat consumul de apă în timpul zborurilor lungi.

Tehnici eficiente pentru adaptarea rapidă la fusurile orare

Recomandările pentru reducerea impactului jet lag-ului în timpul călătoriei includ următoarele:

Asigură-te că ai dormit suficient înainte de plecare. Lipsa de somn sau „datoria de somn” va agrava jet lag-ul.

În timpul zborului:

• Limitează sau evită alcoolul și băuturile cu cofeină.

• Bea multă apă.

• Încearcă să dormi ori de câte ori simți somnolență.

• Mănâncă mese mici și dese, alegând alimente ușoare, precum fructe și legume.

• Poartă haine largi și confortabile.

• Ori de câte ori este posibil, plimbă-te prin cabină.

• Când dormi în avion, încearcă să îți planifici somnul ca și cum ar fi ora de la destinație.

• Folosește dopuri pentru urechi.

• Poartă o mască pentru ochi.

• Asigură confort maxim cu o pernă care susține gâtul și capul.

Ceasul intern al unei persoane afectate de jet lag nu este sincronizat cu noul fus orar și funcționează încă pe „ora de acasă”. Diferite procese ale corpului se adaptează la noul fus orar în ritmuri diferite, ceea ce crește confuzia. În funcție de individ, organismul are nevoie de la câteva zile până la câteva săptămâni pentru a se adapta complet la noul fus orar, conform betterhealth.

Impactul pe termen lung asupra sănătății fizice și mentale

Dincolo de perturbările somnului și ale funcționării din timpul zilei, călătoriile peste fusuri orare pot duce la o serie de probleme de sănătate pe termen scurt. Acestea nu sunt, de obicei, foarte grave, dar pot fi neplăcute și pot chiar strica o vacanță.

Probleme digestive

Cele mai frecvente plângeri includ problemele digestive și pofta de mâncare la ore neobișnuite. Oamenii simt foame la orele la care mănâncă de obicei, care pot fi în mijlocul nopții în noul fus orar. Ciclurile alimentare sunt perturbate, la fel și digestia.

„Oamenii sunt forțați să încerce să doarmă atunci când corpul lor este pregătit pentru stare de veghe; încearcă să rămână treji când corpul lor încearcă să îi facă să doarmă, iar mănâncă atunci când sistemul digestiv nu este pregătit pentru masă”, explică Charmane Eastman, profesor în cadrul Biological Rhythms Research Lab de la Rush University din SUA, conform patient.info.

Cicluri menstruale neregulate

Este, de asemenea, destul de frecvent ca femeile să observe modificări în momentul apariției ciclului menstrual.

Pentru persoanele care iau contraceptive orale sau alte medicamente, adaptarea la noul fus orar poate crea complicații.

„Persoanele care iau medicamente ce trebuie administrate la anumite ore pot ajunge să le ia la momente nepotrivite pentru organism dacă nu își ajustează ceasul circadian la fusul orar de destinație”, avertizează Eastman.

Persoanele care nu zboară frecvent este puțin probabil să dezvolte probleme cronice serioase de sănătate din cauza jet lag-ului.

Totuși, studiile realizate pe echipaje de zbor sau lucrători în ture au documentat efecte negative importante asupra sănătății fizice în cazul expunerii repetate la jet lag. Riscul de creștere în greutate și de apariție a unor afecțiuni metabolice, cum ar fi diabetul de tip 2, pare să fie mai ridicat.

„Istoric, am crezut că nu există mari diferențe între modul în care funcționează metabolismul noaptea și ziua. Acum știm că nu este așa”, explică dr. Vikki Revell, cercetător în ritmuri circadiene la University of Surrey.

Alte studii au sugerat că însoțitorii de zbor au rate mai ridicate de cancer (în special cancer de sân și melanom). Cercetătorii nu sunt siguri de cauză. Este posibil ca expunerea repetată la radiații cosmice în timpul zborului să fie responsabilă, dar studiile pe animale sugerează că jet lag-ul cronic poate juca un rol important în acest risc. Șoarecii expuși la condiții de tip jet lag dezvoltă mai rapid celule canceroase.

Este posibil, de asemenea, ca jet lag-ul cronic să accelereze declinul cognitiv. Într-un studiu, cercetătorii au descoperit că, în rândul personalului care lucrează pe zboruri internaționale, cei cu mai mulți ani de experiență au obținut scoruri mai slabe la testele de memorie.

Deși sunt necesare mai multe cercetări pentru a evalua legătura dintre jet lag-ul cronic și aceste afecțiuni, dovezile încep treptat să se acumuleze.