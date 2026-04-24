Deși majoritatea oamenilor știu că sucurile carbogazoase nu sunt băuturi bogate în nutrienți, poate te întrebi cât de mult îți afectează sănătatea consumul zilnic. Dacă nu te-ai gândit până acum, merită luat în calcul, deoarece obiceiurile zilnice au cel mai mare impact. Ce se întâmplă în corpul tău când bei sucuri carbogazoase în fiecare zi. Iată ce spun medicii.

Înainte de a vedea cum afectează organismul, este util să știm din ce este făcut sucul carbogazos. În general, acesta conține apă carbogazoasă, un îndulcitor (zahăr, sirop de porumb bogat în fructoză sau îndulcitori artificiali), acid fosforic (care dă gust și prelungește durata de valabilitate) și arome. Unele tipuri conțin și cofeină.

În medie, o doză de suc obișnuit are aproximativ 155 de calorii, 38 g de carbohidrați, 37 g de zahăr și 34 mg de cofeină.

Pentru comparație, American Heart Association recomandă maximum 25 g de zahăr pe zi pentru femei și 36 g pentru bărbați, adică mai puțin decât conține o singură doză de suc. În ceea ce privește cofeina, Food and Drug Administration recomandă să nu se depășească 400 mg pe zi.

Nutriționistul Sonya Angelone explică faptul că efectele apar rapid după consum. În primul rând, apare o creștere a energiei datorită zahărului și cofeinei. Cofeina blochează adenozina, o substanță care induce senzația de oboseală, iar zahărul este absorbit rapid în sânge. Totuși, acest efect este de scurtă durată și este urmat de o scădere bruscă a energiei.

Medicul Supriya Rao spune că sucurile afectează și sistemul digestiv. Unele persoane pot avea balonare și gaze din cauza acidului și a zahărului.

Consumul zilnic poate dezechilibra flora intestinală, ducând la dureri abdominale, diaree sau constipație. Acest lucru se întâmplă deoarece zahărul hrănește bacteriile „rele” din intestin și afectează mucoasa intestinală, conform huffpost.

Cum afectează sucurile carbogazoase dinții și gingiile

Există două efecte principale ale consumului de sucuri carbogazoase asupra dinților: eroziunea și cariile.

Eroziunea

Eroziunea începe atunci când acizii din băuturile carbogazoase intră în contact cu smalțul dentar, stratul exterior care protejează dinții. Acești acizi reduc duritatea suprafeței smalțului.

Deși și băuturile pentru sportivi sau sucurile de fructe pot afecta smalțul, în general efectul lor se oprește aici.

Cariile

În schimb, sucurile carbogazoase pot afecta și stratul următor al dintelui, dentina, dar și plombele. Această deteriorare a smalțului favorizează apariția cariilor. Cariile se dezvoltă în timp la persoanele care consumă frecvent astfel de băuturi. Dacă se adaugă și o igienă orală slabă, efectele asupra dinților pot fi semnificative.

Impactul asupra stomacului și digestiei

Consumul de băuturi carbogazoase poate provoca arsuri la stomac din cauza conținutului de dioxid de carbon. Gazul de dioxid de carbon se dilată pe măsură ce trece din gură în stomac. Presiunea în exces poate împinge acidul gastric în esofag, provocând simptome de arsuri.

Mai mult, când consumi sucuri carbogazoase poți avea senzația de balonare. Pe măsură ce gazul de dioxid de carbon se dilată, determină distensia stomacului. Senzația poate fi mai accentuată dacă bei rapid o cantitate mai mare sau în timpul unei mese copioase.

În plus, băuturile răcoritoare pot provoca reflux acid, adică întoarcerea acidului gastric în esofag. Nu provoacă întotdeauna simptome, astfel că pot afecta dinții și sistemul digestiv chiar dacă problema nu este evidentă.

Cum influențează sucurile carbogazoase greutatea și metabolismul

O creștere cu o porție pe zi de băuturi răcoritoare a fost asociată cu o creștere în greutate de 0,10 kg pe an (IC 95% 0,00–0,19).

Această asociere nu a fost influențată de activitatea fizică din timpul liber, așa cum arată valoarea coeficientului de interacțiune dintre consumul de băuturi răcoritoare, activitatea fizică și timp (−0,03 kg, IC 95% −0,27 până la 0,21); persoanele care respectau recomandările World Health Organization privind activitatea fizică au câștigat 0,36 kg/an pentru fiecare porție de băutură răcoritoare, comparativ cu 0,48 kg/an la persoanele fără activitate fizică suficientă.

Sucurile carbogazoase nu au valoare nutritivă, dar au un conținut ridicat de calorii, iar consumul excesiv de calorii poate duce la creștere în greutate.

Băuturile zaharoase nu oferă senzația de sațietate la fel de rapid ca alimentele solide, astfel că este ușor să consumi mai multe calorii decât ai nevoie.

Aceste băuturi determină creșteri și scăderi rapide ale glicemiei, ceea ce duce la apariția mai rapidă a senzației de foame și la un consum mai mare de alimente.

Nici sucurile zero zahăr carbogazoase nu sunt mai bune. Un studiu publicat în American Journal of Clinical Nutrition a raportat că femeile care consumau zilnic o băutură dietetică de 350 ml aveau un risc crescut cu 33% de a dezvolta diabet de tip 2, iar cele care consumau zilnic o băutură de 590 ml aveau un risc crescut cu 66%.

Cum să reduci consumul de sucuri fără să simți lipsa lor

Cel mai bun sfat pentru a rămâne sănătos și hidratat este să bei apa. Dacă vrei gust, încearcă alternative simple:

• Apă cu o felie de lămâie sau lime

• Apă aromatizată cu conținut scăzut de calorii

• Băuturi pentru sportivi cu conținut redus de calorii

Când mănânci în oraș, comandă apă ori de câte ori este posibil. Nu alege porții mari de băuturi zaharoase, ci optează pentru sticle sau pahare mai mici, astfel vei consuma mai puțin.

Când faci exerciții fizice, bea apă în loc de băuturi pentru sportivi. Evită băuturile zaharoase. Chiar și băuturi precum laptele cu ciocolată sau sucul de fructe, considerate uneori sănătoase, conțin multe calorii și pot duce la creștere în greutate.