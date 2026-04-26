UPDATE: Suspectul implicat în incidentul armat de la Cina Corespondenților de la Casa Albă era cazat la hotelul Washington Hilton, unde a avut loc evenimentul sâmbătă seara.

„Informații preliminare. Credem că a fost oaspete aici, la hotel”, a declarat Jeffery Carroll, șeful interimar al Departamentului de Poliție Metropolitană, într-o conferință de presă sâmbătă seara.

„Am securizat o cameră aici, în hotel, și, din nou, vom urma procedurile corespunzătoare pentru a determina ce se afla înăuntru.”

Carroll a reiterat că poliția crede că suspectul a acționat singur.

Potrivit CNN, acesta se numește Cole Tomas Allen și are 31 de ani. El este din California.

Acesta va compărea luni în fața justiției și va fi acuzat de două capete de acuzare: primul pentru utilizarea unei arme de foc în cadrul unei infracțiuni violente și al doilea pentru agresarea unui agent federal cu ajutorul unei arme periculoase, a precizat procurorul capitalei americane, Jeanine Pirro.

Autoritățile l-au identificat pe suspectul care a deschis focul ca fiind un bărbat în vârstă de 31 de ani din California.

Donald Trump a afirmat că un agent al Serviciului Secret a fost împușcat de la o distanță foarte mică în timpul incidentului de la Cina Corespondenților, dar a fost salvat de vesta sa antiglonț.

„Impresia mea este că a fost un nebun, un lup singuratic”, a spus Trump despre suspect.

Conform președintelui SUA, incidentul a fost o „experiență destul de traumatizantă” pentru Prima Doamnă.

„Președintele și Prima Doamnă sunt în siguranță, la fel ca toate persoanele aflate sub protecție”, a declarat într-un comunicat acest serviciu însărcinat cu protecția înalților demnitari politici americani, adăugând că o persoană a fost arestată.

Donald Trump a lăudat munca serviciilor de securitate și a declarat că un suspect a „fost reținut”, după ce a fost evacuat de la cina corespondenților de la Casa Albă.

„Ce seară în Washington. Serviciile Secrete și forțele de ordine au făcut o treabă extraordinară. Au acționat cu rapiditate și curaj. Trăgătorul a fost reținut și am recomandat ca «spectacolul să continue», dar ne încredințăm în totalitate deciziei forțelor de ordine. Acestea vor lua o decizie în scurt timp”, a scris el pe platforma sa Truth Social.

Cina anuală a corespondenților de la Casa Albă a fost întreruptă brusc de explozii puternice sâmbătă seara, la Washington.

Cei aproximativ 2.600 de invitați, precum și Donald Trump și soția sa, Melania, s-au pus la adăpost. Președintele și soția sa au fost evacuați de urgență de agenții secreți.

Ulterior, întreaga sală a fost evacuată, la fel și membrii guvernului american, de la șeful Pentagonului, Pete Hegseth, până la șeful diplomației americane, Marco Rubio.

Polițiștii au înconjurat zona, iar elicopterele au survolat centrul capitalei americane.