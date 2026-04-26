Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Ucraina este pregătită să aibă negocieri directe de pace cu Rusia în Azerbaidjan, scrie China Daily, care citează agenția Xinhua.

El a făcut aceste remarci după întâlnirea cu președintele azer Ilham Aliyev în orașul Gabala. Zelenski a menționat că Ucraina este pregătită să reia un format de negocieri trilaterale și să poarte discuții în Azerbaidjan în viitorul apropiat, amintind de întâlnirile anterioare care au avut loc în Turcia și Elveția cu participarea SUA.

Rusia a efectuat un nou atac la scară largă peste noapte împotriva Ucrainei, ucigând cel puțin șapte persoane și rănind alte peste 50, au declarat autoritățile ucrainene.

Zelenski a declarat că atacul a implicat drone, rachete de croazieră și rachete balistice, victimele fiind raportate în patru regiuni.

Rusia a atacat timp de 10 ore orașul Dnipro

Orașul Dnipro a fost principala țintă. Cinci persoane au fost ucise și alte 46 rănite în atacul care a durat mai mult de 10 ore, potrivit guvernatorului Dnipropetrovskului, Oleksandr Ganzha.

În orașul nordic Nijin, doi bărbați au fost uciși în atacurile care au implicat drone și o rachetă balistică, a declarat Administrația Militară Regională Cernihiv.

Forțele Aeriene Ucrainene au declarat că apărarea lor aeriană a interceptat majoritatea armelor rusești. Cu toate acestea, 13 rachete și 36 de drone au lovit 23 de locații, conform datelor preliminare.

În aceeași zi, Ministerul Apărării din Rusia a declarat că forțele sale au lovit ținte militar-industriale și energetice din Ucraina peste noapte.