Ce înseamnă dacă ai picioarele mereu reci

Senzația de picioare reci nu este deloc plăcută. Disconfortul poate apărea oricând și poate deveni frustrant, mai ales atunci când persistă chiar și după ce ai încercat soluțiile simple, cum ar fi să porți șosete groase sau încălțăminte călduroasă, conform Realsimple.com.

Dacă picioarele rămân reci în timp ce restul corpului este cald, este firesc să te întrebi care este cauza și ce poți face în această situație. Pentru a înțelege mai bine fenomenul, medicii atrag atenția că pot exista mai multe explicații.

În unele cazuri, poate fi vorba despre factori obișnuiți, cum ar fi stresul sau o circulație periferică mai slabă. În altele, însă, senzația constantă de frig la nivelul picioarelor poate semnala o problemă mai serioasă, care ar trebui evaluată de un specialist.

Cauze și explicații pentru picioarele reci

Dacă ai senzația că îți sunt mereu reci picioarele, există mai multe explicații posibile, unele complet normale, altele care merită mai multă atenție.

Corpul tău pierde căldură mai ușor

Unele persoane sunt, pur și simplu, mai sensibile la frig. Acest lucru poate ține de o masă musculară mai redusă, explică dr. Aarti Agarwal. Pentru că mușchii generează căldură, un nivel mai scăzut înseamnă că organismul încearcă să conserve energia direcționând căldura către organele vitale, în detrimentul extremităților, cum sunt mâinile și picioarele.

Circulația este slabă

O circulație mai slabă poate face ca sângele să ajungă mai greu la extremități, ceea ce duce la senzația de frig. Vasele de sânge din mâini și picioare sunt mai mici și mai sensibile, așa că reacționează primele. Factori precum fumatul, sedentarismul sau anumite afecțiuni (de exemplu, boala arterială periferică sau fenomenul Raynaud) pot influența circulația. Mișcarea regulată, alimentația echilibrată și evitarea fumatului pot ajuta, dar uneori este nevoie de evaluare medicală.

Stresul îți „taie” căldura din extremități

În situații de stres sau anxietate, corpul activează reacția de tip „luptă sau fugi”. Asta înseamnă că resursele, inclusiv sângele, sunt redirecționate către mușchii principali. Cum mâinile și picioarele nu sunt prioritare în astfel de momente, fluxul sanguin scade la nivelul lor, iar senzația de frig sau umezeală devine mai pronunțată.

O posibilă problemă a tiroidei

O tiroidă hipoactivă (hipotiroidism) încetinește procesele metabolice. Pe lângă oboseală, dureri musculare sau stare generală scăzută, poate apărea și o sensibilitate crescută la frig. Dacă ai și alte simptome asociate, ar trebui să mergi la medic.

O afecțiune medicală preexistentă

În unele cazuri, picioarele reci pot fi doar un simptom dintr-un tablou mai larg. De regulă, apar și alte semne, motiv pentru care este recomandat să discuți cu un medic dacă problema persistă sau se agravează.

Deshidratarea

Lipsa apei poate afecta circulația, influențând fluxul sanguin și, implicit, temperatura extremităților.

Tratament și sfaturi pentru picioarele reci

Dacă ai observat că ai mereu picioarele reci, să știi că motivele pot fi multe. Unele țin de anumite afecțiuni, așa că uneori e nevoie de un consult medical ca să afli exact cauza și, dacă e cazul, să primești tratamentul potrivit. Alteori, medicul îți poate spune că ești perfect sănătos și că nu ai de ce să te îngrijorezi, doar că ai picioarele mai sensibile la frig, și atât. Indiferent de situație, sunt câteva lucruri simple care te pot ajuta să-ți încălzești picioarele mai repede și să previi disconfortul.

Ce poți face ca să scapi de picioarele reci: Există papuci speciali pe care îi poți încălzi la microunde. Îi ții cam un minut - un minut și jumătate, în funcție de cuptor, iar apoi aceștia rămân calzi în jur de o oră.

Mișcă-ți picioarele: Orice fel de mișcare ajută circulația. Chiar și câteva întinderi simple făcute zilnic pot face diferența.

Fă sport: Sportul, chiar și în doze mici, îmbunătățește circulația și poate preveni senzația de picioare reci înainte să apară.

Baie caldă pentru picioare: Umple un lighean sau cada cu apă caldă și ține picioarele la înmuiat vreo 15 minute. Se încălzesc imediat și circulația se activează.

Sticlă cu apă caldă sau pernă electrică: Dacă ai picioarele înghețate seara, înfășoară-le într-o pernă încălzită sau folosește o sticlă cu apă caldă. Dacă problema apare des, te poți gândi și la o saltea sau lenjerie încălzită.

Redu stresul: Stresul poate face extremitățile să se răcească. Dacă reduci stresul pe cât posibil, s-ar putea să observi că și picioarele tale sunt mai calde.

Poartă șosete bune: Șosetele groase, mai ales cele din lână, sunt aur curat pentru picioarele reci. Izolează bine și păstrează căldura.

Redu consumul de tutun: Fumatul afectează vasele de sânge, iar asta poate contribui la senzația de frig în picioare. Dacă reduci sau renunți, îți ajuți circulația și, implicit, picioarele.