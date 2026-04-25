Mai multe fragmente au lovit o anexă și un stâlp de electricitate. Zona a închisă, iar aparatul a fost ridicat și detonat ulterior. O altă dronă, probabil din același roi lansat de ruși, a căzut și în județul Tulcea, din fericire, într-un perimetru nelocuit.

Drona s-a prăbușit în cartierul Bariera Traian din Galați. În atelierul peste care a căzut o bucată din aparatul de zbor se vede o gaură considerabilă. Alte fragmente au aterizat peste un stâlp de electricitate și în curtea unor vecini.

Localnic: ”Mi-era frică și să ies și să stau. Aici a căzut motorul. S-a auzit de departe cum a venit și când s-a apropiat direct... Cealaltă parte, acolo pe atelier....”

Localnic: ”S-a zguduit, așa, pe la 2.00. M-am sculat speriat.”

Prima alertă s-a dat la ora 2.00, când radarele Ministerului Apărării au detectat dronele rusești în apropierea graniței, în dreptul județului Tulcea. Două avioane Eurofighter Typhoon ale Forțelor Britanice, staționate la noi, au fost trimise să survoleze zona.

Colonel Cristian Popovici, șeful Direcției Informare și Relații Publice din Ministerul Apărării: ”Sistemele de apărare aeriană cu baza la sol au fost trecute în poziție de tragere. Aeronavele au detectat un semnal radar intermitent în spațiul aerian ucrainean deasupra localității, Reni pentru mai puțin de un minut, piloții au avut autorizare să angajeze ținta, însă aceasta s-a aflat în permanență asupra teritoriului ucrainean, astfel că nu s-a putut trage asupra ei.”

Orașul Reni este chiar la granița cu România. Acest oraș a fost vizat de 15 drone rusești, iar avioanele Eurofighter Typhoon ridicate de la baza de la Fetești le-au urmărit în permanență. Se pare însă că una dintre ele a scăpat de sub observație și a trecut granița. A parcurs la joasă înălțime circa 18-20 de kilometri până s-a prăbușit în nord-estul orașului, în cartierul Bariera Traian. Dronele sunt practic arma care a schimbat regulile războiului modern, pentru că sunt ieftine și eficiente. O astfel de dronă Shahed 136, redenumită de ruși Geran 2, are o lungime de 3 metri și jumătate și cântărește aproape 200 de kg. Poate transporta până la 50 de kilograme de material explozibil de mare putere și costă doar vreo 20.000 de euro, infinit mai puțin decât o rachetă de croazieră, de exemplu.

Radu Miruță, ministrul Apărării: ”Există scenariul în care drona și-a pierdut pur și simplu coordonarea și a ajuns în spațiul aerian românesc neintenționat, pierzându-și controlul, sau există scenariul în care ar fi ajuns intenționat. Aceste scenarii nu sunt închise încă, pentru că în momentul de față se face o astfel de expertiză.”

Aparatul a căzut în Galați la 2 și 31 de minute. Câțiva localnici au sunat la 112. Când s-a luminat, zona era deja securizată.

Aparatul avea încărcătură explozivă. Ca măsură de precauție, oamenilor li s-a cerut să plece de acasă.

General de brigadă Claudiu Zamfir, ISU Galați: ”Ne-am preocupat pentru delimitarea zonei în care se găsea obiectul respectiv și eliminarea pericolului în sensul evacuării persoanelor din zonă imediat limitrofă, după care s-a extins perimetrul de protecție și pe traseul de deplasare până la locația de detonare.”

În total au fost evacuate 535 de persoane. La aproximativ 11 ore de la prăbușire, drona a fost detonată la marginea orașului.

Al doilea aparat de zbor a căzut lângă localitatea Grindu din Tulcea.

Corespondent Pro TV: "O altă dronă a căzut în mijlocul acestei exploatații agricole. După pădurea pe care o vedeți în spatele meu este Dunărea, iar pe malul celălalt este localitatea Reni, bombardată intens noaptea trecută."

Potrivit Ministerul Apărării, de la începutul conflictului din Ucraina, 15 aparate de zbor militare au ajuns pe teritoriul României.