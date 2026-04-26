După ora 22, distracția s-a mutat în Centrul Vechi, unde muzica a răsunat la fiecare pas. Atmosfera a fost numai bună pentru o plimbare la ceas de seară. În aerul răcoros, dar plăcut, bucureștenii au făcut strada să pară neîncăpătoare.

Tânără: „Am văzut că a venit căldura și am zis că trebuie să ieșim neapărat undeva.”

Tânără: „Mi se pare foarte frumos, e cald și se vede că lumea a ieșit acum la plimbare și sincer abia aștept să mă văd cu prietenele mele.”

Tânăr: „A început deja să îmi dea un vibe de vară, mulți oameni fericiți, bucuroși, văd pe stradă.”

Tânără: „Îmi place foarte mult, se vede că vine vara.”

Cuplu: „Cafenelele pline, barurile pline, foarte frumos.”

Oamenii au întâlnit surprize la tot pasul. Într-o parte, un tânăr le-a cântat versuri făcute pe loc. La câțiva pași distanță, un alt artist făcea portrete contracronometru: o lucrare pe o melodie.

Atmosfera continuă în Centrul Vechi

După ora 22, mașinile au pus din nou stăpânire pe Calea Victoriei. Și chiar dacă mulțimea s-a risipit, animația s-a mutat în altă parte.

Corespondent Știrile PRO TV: „După plimbarea de pe străzile pietonale din Capitală, oamenii s-au retras chiar aici în Centrul Vechi, unde continuă distracția, iar atmosfera de aici ne duce cu gândul la minivacanța de 1 mai care bate la ușă.”

Fără să-i deranjeze schimbarea de ritm - ba din contră - oamenii s-au lăsat purtați de muzică și luminile de petrecere. Alții s-au mulțumit doar să continue plimbarea.

Tânăr: „Este ultima mea zi în București... orașul este cu adevărat frumos.”

Tânăr: „E foarte frumos, e o atmosferă minunată.”

Tânără: „Ne distrăm, e frumos.”

Femeie: „Ne plimbăm puțin, am ieșit la o tură de plimbat și apoi mergem acasă.”

Duminică, de la ora 10, pietonii au din nou liber pe Calea Victoriei.