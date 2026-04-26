Companiile care investesc masiv în infrastructura AI, cu bugete de sute de miliarde de dolari anual, reduc simultan costurile prin diminuarea personalului. Meta a anunțat că va concedia aproximativ 10% din angajați, echivalentul a circa 8.000 de persoane, și renunță la planurile de a ocupa alte 6.000 de posturi vacante.

În paralel, Microsoft oferă pentru prima dată în istoria sa de 51 de ani pachete de plecare voluntară, care ar putea afecta până la 7% din angajații săi din SUA.

Potrivit datelor centralizate de Layoffs.fyi, peste 92.000 de angajați din sectorul tehnologic au fost concediați doar în 2026, ridicând totalul disponibilizărilor din 2020 până în prezent la aproape 900.000.

Experții avertizează că nu este vorba despre o corecție temporară, ci despre o transformare structurală profundă. Anthony Tuggle, specialist în leadership, afirmă că asistăm la o schimbare permanentă a modului în care este organizată munca la nivel global.

Impactul inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă

Temerile privind locurile de muncă au crescut accelerat după lansarea ChatGPT de către OpenAI în 2022, iar ulterior s-au intensificat odată cu dezvoltarea instrumentelor Claude de la Anthropic, capabile să înlocuiască activități realizate anterior de echipe întregi.

În același timp, optimiștii din industrie susțin că AI nu elimină locuri de muncă, ci le transformă, așa cum s-a întâmplat și în alte revoluții tehnologice. Totuși, există un decalaj vizibil între ritmul concedierilor și cel al creării de noi joburi, în special pentru pozițiile entry-level și rolurile IT generaliste, unde angajările încetinesc.

Reduceri de personal au fost anunțate și în afacerea sectorului tehnologic. Nike a concediat aproximativ 1.400 de angajați, în special din departamentele tehnologice, iar Snap Inc. a redus 16% din forța de muncă, invocând eficiențe generate de AI. De asemenea, Salesforce și Oracle au operat concedieri semnificative în contextul accelerării investițiilor în inteligență artificială.

Marile companii tehnologice investesc masiv în AI

În paralel, marile companii tehnologice – inclusiv Alphabet, Microsoft, Meta și Amazon – sunt așteptate să cheltuie împreună aproape 700 de miliarde de dolari în acest an pentru dezvoltarea infrastructurii AI.

Pe fondul acestor schimbări, startupurile din domeniu demonstrează că pot genera venituri mari cu echipe extrem de reduse, uneori de doar 50 de angajați, ceea ce amplifică presiunea asupra modelelor tradiționale de angajare.

Indicele de încredere al angajaților realizat de Glassdoor indică o scădere semnificativă a moralului în sectorul tehnologic, iar economiștii avertizează că tot mai puțini angajați își schimbă locul de muncă, de teamă că piața devine instabilă.

Această rigiditate determină companiile să recurgă mai frecvent la concedieri directe sau la standarde de performanță mai stricte pentru a reduce costurile.