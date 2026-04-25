Nomofobia, tulburarea de anxietate de care mulți oameni suferă fără să știe. Ce este și cum se manifestă

Nomofobia este dependența de telefonul mobil, definită ca o dependență excesivă și o teamă irațională de a rămâne fără acces la un telefon mobil, smartphone sau tabletă. 

Termenul provine din cuvântul englez „nomophobia” (no-mobile-phone phobia). Iată cât de frecventă este această afecțiune și cu se manifestă.

Ce este nomofobia și cum se manifestă

Utilizarea telefonului mobil este foarte frecventă și normalizată în societatea actuală, ceea ce face dificilă diferențierea între utilizarea rațională și nevoia compulsivă.

Nomofobia provine din expresia „No Mobile Phone Phobia”. Este folosită pentru a descrie o afecțiune psihologică în care o persoană are teamă de a fi departe de telefonul său sau de a nu avea acces la rețeaua de telefonie mobilă.

Nomofobia este o teamă relativ nouă, deoarece telefoanele mobile au devenit atât de răspândite abia în ultimii aproximativ 15 ani. Totuși, acest lucru nu înseamnă că nomofobia este rară.

Citește și
Ce se întâmplă în corpul tău când bei sucuri carbogazoase în fiecare zi. Avertismentul medicilor

De exemplu, într-un studiu din 2019, aproximativ 53% dintre britanicii care au avut un telefon mobil din 2008 se simt anxioși atunci când nu au telefonul la ei, când bateria este descărcată sau când nu au semnal, conform louislaves.

Nu există studii realizate pe populația americană privind nomofobia, însă unii experți sugerează că aceste procente ar putea fi chiar mai mari, în special în rândul adolescenților. Într-o postare de pe blogul lui Louis Laves-Webb & Associates sunt prezentate informații despre nomofobie, inclusiv simptomele, cauzele și posibilele tratamente.

Cauzele anxietății de a rămâne fără telefon

Specialiștii în sănătate mintală nu au stabilit încă criterii de diagnostic oficiale pentru această afecțiune. Există însă un consens că nomofobia poate afecta negativ sănătatea mintală.

Unii specialiști consideră că este mai apropiată de o formă de dependență de telefonul mobil decât de o fobie. Majoritatea fobiilor se manifestă similar cu anxietatea, iar simptomele nomofobiei sunt similare cu cele ale anxietății.

•    Simptome emoționale posibile: frică, panică sau îngrijorare necontrolată la gândul că nu ai telefonul sau nu îl poți folosi

•    agitație sau anxietate atunci când trebuie să lași telefonul deoparte sau știi că nu îl vei putea folosi o perioadă

•    panică intensă și anxietate atunci când nu îți găsești telefonul pentru scurt timp

•    stres, iritare și anxietate atunci când nu poți verifica telefonul oricând

Simptome fizice, similare anxietății:

•    senzație de presiune în piept

•    tremur

•    dificultăți de respirație

•    transpirație crescută

•    senzație de leșin, amețeală sau dezorientare

•    palpitații sau ritm cardiac accelerat

Semne subtile că ești afectat de nomofobie

Experții subliniază importanța recunoașterii semnelor care indică nomofobia. Unul dintre cei mai frecvenți indicatori este nevoia compulsivă de a verifica telefonul, chiar și atunci când nu există notificări. Multe persoane fac acest lucru automat, fără să conștientizeze, în timp ce învață, lucrează, se uită la televizor sau chiar când stau cu prietenii.

Acest impuls este adesea însoțit de un alt simptom comun al nomofobiei: anxietatea sau nervozitatea resimțite atunci când telefonul nu este la îndemână, când bateria se descarcă sau când semnalul este întrerupt.

Unele persoane raportează și simptome fizice, precum transpirație, tahicardie sau disconfort gastric atunci când sunt deconectate de la telefon. Altele devin iritabile, schimbătoare din punct de vedere emoțional sau chiar profund triste dacă nu pot accesa rețelele sociale sau aplicațiile de mesagerie.

Efectele nomofobiei asupra vieții sociale

Impactul nomofobiei și al simptomelor sale nu este doar emoțional. Utilizarea excesivă a telefonului poate duce la consecințe fizice vizibile: dureri de gât și de spate cauzate de poziția aplecată, oboseală și uscăciune oculară, precum și perturbarea tiparelor de somn.

Verificarea telefonului înainte de culcare interferează cu ciclurile de odihnă și reduce calitatea somnului. Studiile asociază tot mai des nomofobia cu scăderea capacității de concentrare, performanțe academice mai slabe și dificultăți la locul de muncă.

Dependența excesivă de telefonul mobil poate avea efecte negative în aproape toate aspectele vieții de zi cu zi. Teama de a rămâne fără dispozitiv sau fără conexiune determină adesea o persoană cu nomofobie să își modifice comportamentele și prioritățile în mod nesănătos, afectând relațiile apropiate, precum și performanța școlară sau profesională.

Persoanele afectate tind să prioritizeze conexiunea digitală în detrimentul interacțiunii directe, adesea fără să realizeze acest lucru. Este frecvent ca cineva să își ignore interlocutorii pentru a rămâne concentrat pe telefon.

Tehnici și strategii pentru a reduce dependența digitală

Fii atent când folosești internetul sau aplicațiile mobile. Dacă le folosești pentru teme sau muncă, este în regulă. Dacă timpul petrecut online îți afectează relațiile cu prietenii, familia sau alte activități care îți plac, este momentul să te deconectezi.

Dezactivează sau pune pe silențios notificările pentru e-mail, jocuri și rețele sociale. Vei fi mai puțin tentat să verifici telefonul dacă nu auzi notificările.

Folosește o aplicație gratuită pentru a-ți monitoriza utilizarea internetului. De exemplu, Break Free Cell Phone Addiction îți permite să monitorizezi și să controlezi timpul petrecut pe internet sau în aplicații. Include cronometre pentru limitarea timpului online și instrumente pentru reducerea dependenței. Poți împărtăși progresul cu alți utilizatori.

Fă activități care nu implică internetul. Practică un sport sau petrece timp afară. Citește, desenează sau pictează. Stai cu prietenii și familia. Gătește sau scoate câinele la plimbare.

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Camila Giorgi, decizie de ultim moment! A îngrijorat pe toată lumea cu dispariția sa desprinsă din ”Dosarele X”
Citește și...
Ce se întâmplă în corpul tău când bei sucuri carbogazoase în fiecare zi. Avertismentul medicilor

România se află printre primele 10 țări din Europa la consumul de băuturi carbogazoase, ocupând locul 7. 
Ce înseamnă dacă ai picioarele mereu reci. Explicația medicilor

Te întrebi de ce ai mereu picioarele reci, chiar dacă le ții sub pătură? Află care sunt cauzele comune, de la circulație deficitară la carențe de vitamine, și ce explicații oferă medicii pentru acest disconfort persistent. 
Programul FIV, prelungit de Guvern și în 2026. Sprijin anual de 15.000 lei pentru cupluri infertile sau femei singure

Persoanele care suferă de infertilitate vor putea accesa și anul acesta un program finanțat de guvern pentru a-și achita procedurile de fertilizare in vitro. 

Dronă rusească prăbușită în orașul Galați. Posibilă încărcătură explozivă, populația a fost evacuată

Este alertă în Galați, unde fragmente de dronă militară au căzut peste o gospodărie și un stâlp de electricitate, sâmbătă dimineață, în timpul atacurilor Federației Ruse asupra Ucrainei. Populația a fost evacuată pe o rază de 200 de metri.

A treia zi de scumpiri mari în toate benzinăriile. Carburanţii au ajuns la preţuri record după majorări succesive

Carburanţii s-au scumpit sâmbătă noaptea în toate staţiile de alimentare. Cele mai mari creşteri de preţuri sunt în staţiile Rompetrol, 20 de bani/l la benzină şi 15 bani la motorină, şi în cele MOL, de 20 de bani la diesel şi 13 bani la benzină.

SUA critică din nou dur Europa pentru războiul pe care Casa Albă l-a pornit în Orientul Mijlociu. ”Să se urce într-o barcă”

Donald Trump a trimis o delegație în Pakistan, cităm, „pentru a asculta ce au de spus iranienii”. La Islamabad se află, de vineri seară, și ministrul de Externe de la Teheran.

Aveau nevoie să piardă pentru a merge la barajul de promovare, iar ce a urmat e fără precedent

Dorit înapoi la FCSB, Elias Charalambous poate semna cu altă echipă: ”Ceva și mai sofisticat”