Nomofobia, tulburarea de anxietate de care mulți oameni suferă fără să știe. Ce este și cum se manifestă

Termenul provine din cuvântul englez „nomophobia” (no-mobile-phone phobia). Iată cât de frecventă este această afecțiune și cu se manifestă.

Ce este nomofobia și cum se manifestă

Utilizarea telefonului mobil este foarte frecventă și normalizată în societatea actuală, ceea ce face dificilă diferențierea între utilizarea rațională și nevoia compulsivă.

Nomofobia provine din expresia „No Mobile Phone Phobia”. Este folosită pentru a descrie o afecțiune psihologică în care o persoană are teamă de a fi departe de telefonul său sau de a nu avea acces la rețeaua de telefonie mobilă.

Nomofobia este o teamă relativ nouă, deoarece telefoanele mobile au devenit atât de răspândite abia în ultimii aproximativ 15 ani. Totuși, acest lucru nu înseamnă că nomofobia este rară.

De exemplu, într-un studiu din 2019, aproximativ 53% dintre britanicii care au avut un telefon mobil din 2008 se simt anxioși atunci când nu au telefonul la ei, când bateria este descărcată sau când nu au semnal, conform louislaves.

Nu există studii realizate pe populația americană privind nomofobia, însă unii experți sugerează că aceste procente ar putea fi chiar mai mari, în special în rândul adolescenților. Într-o postare de pe blogul lui Louis Laves-Webb & Associates sunt prezentate informații despre nomofobie, inclusiv simptomele, cauzele și posibilele tratamente.

Cauzele anxietății de a rămâne fără telefon

Specialiștii în sănătate mintală nu au stabilit încă criterii de diagnostic oficiale pentru această afecțiune. Există însă un consens că nomofobia poate afecta negativ sănătatea mintală.

Unii specialiști consideră că este mai apropiată de o formă de dependență de telefonul mobil decât de o fobie. Majoritatea fobiilor se manifestă similar cu anxietatea, iar simptomele nomofobiei sunt similare cu cele ale anxietății.

• Simptome emoționale posibile: frică, panică sau îngrijorare necontrolată la gândul că nu ai telefonul sau nu îl poți folosi

• agitație sau anxietate atunci când trebuie să lași telefonul deoparte sau știi că nu îl vei putea folosi o perioadă

• panică intensă și anxietate atunci când nu îți găsești telefonul pentru scurt timp

• stres, iritare și anxietate atunci când nu poți verifica telefonul oricând

Simptome fizice, similare anxietății:

• senzație de presiune în piept

• tremur

• dificultăți de respirație

• transpirație crescută

• senzație de leșin, amețeală sau dezorientare

• palpitații sau ritm cardiac accelerat

Semne subtile că ești afectat de nomofobie

Experții subliniază importanța recunoașterii semnelor care indică nomofobia. Unul dintre cei mai frecvenți indicatori este nevoia compulsivă de a verifica telefonul, chiar și atunci când nu există notificări. Multe persoane fac acest lucru automat, fără să conștientizeze, în timp ce învață, lucrează, se uită la televizor sau chiar când stau cu prietenii.

Acest impuls este adesea însoțit de un alt simptom comun al nomofobiei: anxietatea sau nervozitatea resimțite atunci când telefonul nu este la îndemână, când bateria se descarcă sau când semnalul este întrerupt.

Unele persoane raportează și simptome fizice, precum transpirație, tahicardie sau disconfort gastric atunci când sunt deconectate de la telefon. Altele devin iritabile, schimbătoare din punct de vedere emoțional sau chiar profund triste dacă nu pot accesa rețelele sociale sau aplicațiile de mesagerie.