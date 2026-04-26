Elevi cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani au condus autobuzul într-un loc sigur și au cerut ajutor după ce șoferița și-a pierdut cunoștința la volan din cauza unui atac de astm, scrie The Guardian.

Elevii de gimnaziu din Mississippi au acționat rapid pentru a opri accidentul inevitabil al autobuzului școlar după ce șoferița lor a leșinat în timp ce se afla pe o autostradă, determinând-o pe femeie să declare apoi: „Mi-au salvat viața”.

Autobuzul tocmai plecase miercuri de la școala gimnazială Hancock din comunitatea Kiln din Mississippi, când șoferița, Leah Taylor, a suferit un atac de astm și și-a pierdut cunoștința.

Elevii din autobuz au intrat imediat în acțiune, elevul de clasa a VI-a, Jackson Casnave, în vârstă de 12 ani, apucând volanul după ce a observat că autobuzul începuse să vireze. „Nu am avut timp să-mi procesez emoțiile”, a declarat Casnave pentru Associated Press. „Am vrut doar să mă asigur că nimeni nu a fost rănit”.

Un alt elev de clasa a VI-a, Darrius Clark, a încercat să ajute apăsând frâna în timp ce autobuzul prindea viteză. „Și apoi, ea a leșinat din nou și apoi autobuzul a început să se deplaseze înainte, și adică a început să prindă viteză, așa că nu știam că are frâne cu aer - așa că atunci când am apăsat frâna, aproape m-a aruncat pe parbriz”, a spus Clark.

”Mă voi gândi mereu la cum mi-au salvat viața”

Cei doi elevi au reușit să încetinească autobuzul și să-l parcheze. Sora lui Clark, Kayleigh, în vârstă de 13 ani, a sunat la 911 și a spus că abia îl auzea pe operator, deoarece atât de mulți elevi țipau. „Mi-a fost frică”, își amintește ea. „Dar a trebuit să ajut”.

O altă elevă, Destiny Cornelius, în vârstă de 15 ani, a încercat să ajute și a descoperit că Leah Taylor avea un nebulizator. Fata l-a folosit pe șoferiță. McKenzy Finch, în vârstă de 13 ani, a ținut-o pe Taylor de cap și a ridicat telefonul care suna pentru a spune districtului școlar ce s-a întâmplat.

Echipele de intervenție au sosit curând și au ajutat-o ​​pe Leah Taylor, care a spus că și-a revenit acum după urgență. Elevii au fost recunoscuți pentru acțiunile lor la un miting de încurajare al școlii, vineri.

„Sunt foarte mândră de ei”, a spus Leah Taylor. „Nu aș putea cere ca alți elevi ai mei să fie mai buni decât cei din autobuzul meu. Îi iubesc pe fiecare în parte. Mă voi gândi mereu la cum mi-au salvat viața”.