Explicația pentru care auzim sunete ciudate în timp ce dormim. Se numește sindromul capului exploziv

Ți s-a întâmplat vreodată să adormi și, brusc, să auzi ceva care sună ca un foc de armă, o ușă trântită sau o explozie în interiorul capului? 

Te trezești brusc, cu inima bătând puternic, te ridici în șezut în pat, dar este complet liniștite în camera? Nu s-a întâmplat nimic, dar senzația a fost foarte reală. Această experiență are un nume dramatic: sindromul capului exploziv. Iată ce se întâmplă, de fapt.

Ce este sindromul capului exploziv și cum se manifestă

Sindromul capului exploziv este un tip de tulburare de somn cunoscută sub numele de parasomnie.

Parasomniile sunt experiențe neobișnuite care apar în timpul somnului sau în tranzițiile dintre somn și starea de veghe. În sindromul capului exploziv, o persoană „aude” un sunet brusc care pare să provină din interiorul capului. Este o percepție senzorială generată de creier, nu un sunet extern.

De obicei apare atunci când persoana adoarme sau se trezește, cel mai frecvent în momentul în care este somnoroasă și pe punctul de a adormi.

Citește și
Orthorexia, obsesia pentru mâncare sănătoasă care îți poate afecta viața

Cum se simt oamenii care experimentează aceste episoade

Oamenii descriu frecvent un pocnet brusc sau un sunet metalic puternic, focuri de armă, o explozie, valuri care se sparg, electricitate care bâzâie, o ușă trântită sau artificii, conform theconversation.

Sindromul capului exploziv poate fi foarte înspăimântător. Sunetul puternic poate fi însoțit de alte senzații, inclusiv o durere scurtă în cap (deși în mod normal este nedureros), flash-uri de lumină, senzații de „ieșire din corp” sau senzația de electricitate care trece prin corp.

Episodul durează doar o fracțiune de secundă sau câteva secunde și dispare complet odată ce persoana se trezește. Unele persoane au un singur episod, în timp ce altele pot avea episoade ocazionale sau grupuri scurte de episoade înainte ca fenomenul să dispară.

Pentru că experiența este atât de bruscă și neobișnuită, mulți oameni se tem că au suferit un AVC sau o criză epileptică, ori că s-a întâmplat ceva grav. Alții o interpretează ca pe un fenomen supranatural sau un semn negativ.

Disconfortul este cauzat nu de durere, ci de confuzie și de reacția de alarmă a corpului. Creierul este parțial treaz, dezorientat și activează temporar răspunsul de tip „luptă sau fugi”.

De ce apare: cauze și factori declanșatori

Nu se cunoaște cauza exactă, dar cercetătorii au propus mai multe teorii. Pentru că episoadele apar în tranziția dintre starea de veghe și somn, ele ar putea fi legate de aceleași procese care produc halucinațiile hipnagogice (experiențe senzoriale vii care apar la adormire).

Pe măsură ce adormim, diferite părți ale creierului se „închid” treptat într-o ordine coordonată.

În sindromul capului exploziv, acest proces ar putea fi legat de întreruperea sistemelor neuronale care inhibă procesarea auditivă. Creierul poate interpreta acest fenomen ca un sunet puternic.

O altă teorie sugerează o reducere temporară a activității trunchiului cerebral, în special a sistemului reticular activator (implicat în reglarea tranziției dintre veghe și somn).

Sindromul nu implică de obicei durere și este diferit de durerile de cap sau migrene.

De asemenea, caracteristicile sale fac epilepsia o explicație puțin probabilă în majoritatea cazurilor.

Metode de prevenire și gestionare a episoadelor

Sindromul este inofensiv și nu indică o problemă cerebrală gravă. Episoadele sunt de obicei scurte și pot apărea sporadic sau în grupuri scurte, apoi dispar de la sine.

Odată ce oamenii sunt liniștiți că nu este o afecțiune periculoasă și nu indică o boală gravă, episoadele devin de obicei mai rare și mai puțin înspăimântătoare.

Medicația este luată în considerare doar dacă episoadele sunt frecvente și deranjante, însă nu există studii clinice ample care să ghideze tratamentul. Unele persoane au avut beneficii de la medicamente, dar dovezile sunt limitate.

Cel mai des, tratamentul constă în informare, liniștire și îmbunătățirea igienei somnului. Unele persoane raportează îmbunătățiri prin tratarea insomniei, reducerea oboselii și tehnici de respirație sau mindfulness.

Când trebuie să consulți un medic

Este recomandat consult medical dacă episoadele sunt frecvente, afectează calitatea vieții sau provoacă disconfort. De asemenea, dacă sunt dureroase sau asociate cu crize, confuzie prelungită, pierderea cunoștinței sau dureri de cap severe.

Mituri și adevăruri despre acest fenomen bizare

Sindromul capului exploziv poate suna alarmant, dar nu pune viața în pericol. Neînțelegerile despre această afecțiune creează adesea teamă inutilă, așa că este util să separăm ce este adevărat de ce nu este.

Un mit comun este că sindromul capului exploziv provoacă o „explozie” fizică a capului sau creierului. Acest lucru nu este adevărat.

Afecțiunea implică auzirea unor sunete bruște și puternice în timpul tranzițiilor dintre somn și veghe, dar nu există nicio deteriorare fizică. O altă idee greșită este că sindromul capului exploziv indică o boală cerebrală gravă, cum ar fi o tumoră sau un accident vascular cerebral.

Cercetările nu au găsit nicio legătură între acesta și boli structurale ale creierului. Sunetele sunt experiențe senzoriale, nu semne de leziuni.

Unii cred că sindromului capului exploziv este dureros. În realitate, episoadele nu sunt asociate cu durere.

Pot fi înspăimântătoare și pot trezi brusc persoana, dar nu afectează corpul. De asemenea, există ideea că apare doar la vârstnici.

Studiile arată că poate apărea la persoane de diferite vârste, inclusiv la tineri și studenți.

Sindromul capului exploziv este clasificat ca parasomnie, adică un fenomen legat de somn. Simptomul principal este perceperea unui sunet brusc și puternic, cum ar fi o bubuitură, o explozie sau o lovitură, în momentul adormirii sau trezirii.

Episoadele sunt de obicei foarte scurte, durează mai puțin de o secundă, dar pot părea intense. Uneori pot fi însoțite de flash-uri de lumină sau senzații de vibrație.

Principala problemă este anxietatea și perturbarea somnului pe care o poate produce. Nu există o cauză unică cunoscută.

Cum arată arhitectura somnului? Pentru toți pacienții cu epilepsii, inclusiv cele controlate, aceste informații sunt vitale

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO | Scene incredibile în Anglia: Un jucător a făcut KO un fan pe teren, după promovarea dramatică a echipei
Citește și...
Jet Lag cronic. Călătoriile frecvente îți pot distruge somnul și sănătatea. Avertismentul specialiștilor

Ai auzit vreodată de jet lag? Aceasta este o problemă de somn comună, dar de scurtă durată, care poate apărea după călătorii în care traversezi mai mult de trei fusuri orare. 
Cum se numește obsesia de a avea „somnul perfect”. Tulburarea modernă care te face să nu dormi bine

Un număr tot mai mare de persoane folosesc dispozitive de monitorizare a activității pentru a afla mai multe despre somnul lor, dar unii experți sunt îngrijorați că o preocupare excesivă pentru datele oferite de aceste dispozitive ar putea dăuna.

Studiu: Somnul neregulat poate dubla riscul de boli de inimă. Ce spun specialiștii despre ora constantă de culcare

Respectarea unei ore constante de culcare pare să joace un rol important în menţinerea sănătăţii inimii. 

Donald Trump a supraviețuit și celei de-a treia tentative de asasinat. Filmul atacului armat de la Washington

Au fost scene extrem de tensionate la un eveniment la care participa Donald Trump, în sala de recepții din subsolul unui hotel din Washington.

Încă o dronă rusească prăbușită în România. A treia în 24 de ore: Fragmente descoperite în Tulcea

Resturile unei a trei drone au fost găsite duminică în județul Tulcea. Potrivit Ministerului Apărării, fragmentele au fost descoperite între localitățile Luncavița și Văcăreni. 

40 de ani de la catastrofa nucleară de la Cernobîl. Abia peste 24.000 de ani oamenii vor putea locui din nou acolo

S-au scurs patru decenii de la cel mai grav accident nuclear din istoria omenirii. O explozie puternică a distrus, pe 26 aprilie 1986, clădirea reactorului 4 de la Cernobîl.

