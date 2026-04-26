Explicația pentru care auzim sunete ciudate în timp ce dormim. Se numește sindromul capului exploziv

Te trezești brusc, cu inima bătând puternic, te ridici în șezut în pat, dar este complet liniștite în camera? Nu s-a întâmplat nimic, dar senzația a fost foarte reală. Această experiență are un nume dramatic: sindromul capului exploziv. Iată ce se întâmplă, de fapt.

Ce este sindromul capului exploziv și cum se manifestă

Sindromul capului exploziv este un tip de tulburare de somn cunoscută sub numele de parasomnie.

Parasomniile sunt experiențe neobișnuite care apar în timpul somnului sau în tranzițiile dintre somn și starea de veghe. În sindromul capului exploziv, o persoană „aude” un sunet brusc care pare să provină din interiorul capului. Este o percepție senzorială generată de creier, nu un sunet extern.

De obicei apare atunci când persoana adoarme sau se trezește, cel mai frecvent în momentul în care este somnoroasă și pe punctul de a adormi.

Cum se simt oamenii care experimentează aceste episoade

Oamenii descriu frecvent un pocnet brusc sau un sunet metalic puternic, focuri de armă, o explozie, valuri care se sparg, electricitate care bâzâie, o ușă trântită sau artificii, conform theconversation.

Sindromul capului exploziv poate fi foarte înspăimântător. Sunetul puternic poate fi însoțit de alte senzații, inclusiv o durere scurtă în cap (deși în mod normal este nedureros), flash-uri de lumină, senzații de „ieșire din corp” sau senzația de electricitate care trece prin corp.

Episodul durează doar o fracțiune de secundă sau câteva secunde și dispare complet odată ce persoana se trezește. Unele persoane au un singur episod, în timp ce altele pot avea episoade ocazionale sau grupuri scurte de episoade înainte ca fenomenul să dispară.

Pentru că experiența este atât de bruscă și neobișnuită, mulți oameni se tem că au suferit un AVC sau o criză epileptică, ori că s-a întâmplat ceva grav. Alții o interpretează ca pe un fenomen supranatural sau un semn negativ.

Disconfortul este cauzat nu de durere, ci de confuzie și de reacția de alarmă a corpului. Creierul este parțial treaz, dezorientat și activează temporar răspunsul de tip „luptă sau fugi”.

De ce apare: cauze și factori declanșatori

Nu se cunoaște cauza exactă, dar cercetătorii au propus mai multe teorii. Pentru că episoadele apar în tranziția dintre starea de veghe și somn, ele ar putea fi legate de aceleași procese care produc halucinațiile hipnagogice (experiențe senzoriale vii care apar la adormire).

Pe măsură ce adormim, diferite părți ale creierului se „închid” treptat într-o ordine coordonată.

În sindromul capului exploziv, acest proces ar putea fi legat de întreruperea sistemelor neuronale care inhibă procesarea auditivă. Creierul poate interpreta acest fenomen ca un sunet puternic.

O altă teorie sugerează o reducere temporară a activității trunchiului cerebral, în special a sistemului reticular activator (implicat în reglarea tranziției dintre veghe și somn).

Sindromul nu implică de obicei durere și este diferit de durerile de cap sau migrene.

De asemenea, caracteristicile sale fac epilepsia o explicație puțin probabilă în majoritatea cazurilor.

Metode de prevenire și gestionare a episoadelor

Sindromul este inofensiv și nu indică o problemă cerebrală gravă. Episoadele sunt de obicei scurte și pot apărea sporadic sau în grupuri scurte, apoi dispar de la sine.

Odată ce oamenii sunt liniștiți că nu este o afecțiune periculoasă și nu indică o boală gravă, episoadele devin de obicei mai rare și mai puțin înspăimântătoare.

Medicația este luată în considerare doar dacă episoadele sunt frecvente și deranjante, însă nu există studii clinice ample care să ghideze tratamentul. Unele persoane au avut beneficii de la medicamente, dar dovezile sunt limitate.

Cel mai des, tratamentul constă în informare, liniștire și îmbunătățirea igienei somnului. Unele persoane raportează îmbunătățiri prin tratarea insomniei, reducerea oboselii și tehnici de respirație sau mindfulness.