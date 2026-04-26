Locuințele din vecinătate au fost evacuate, iar cetățenilor li se recomandă să evite zona, a anunțat duminică Serviciul de Poliție al Irlandei de Nord, potrivit Associated Press.

„Este dureros și tulburător să te trezești cu vestea că o mașină-capcană a explodat aseară în fața secției de poliție din Dunmurry”, a declarat Sorcha Eastwood, membră a Parlamentului Regatului Unit care reprezintă circumscripția Langan Valley, situată la sud-vest de Belfast.

„O zonă aglomerată, o mașină-capcană lăsată în fața unor locuințe, a unor mici afaceri și a numeroase persoane aflate în oraș într-o sâmbătă seara, fie la muncă, fie la socializare. Doar prin harul lui Dumnezeu nu există victime.”, a spus ea.

Poliția nu a dat publicității nicio informație cu privire la motivul atacului.

Luna trecută, poliția a declarat că o bombă improvizată „primitivă, dar funcțională” a fost folosită într-o tentativă de atac asupra unei alte secții PSNI din Lurgan, la aproximativ 20 de mile (32 de kilometri) sud-vest de Dunmurry.

Doi bărbați mascați au oprit un șofer de livrări, au plasat dispozitivul în portbagajul mașinii sale și l-au forțat, sub amenințarea armei, să ducă dispozitivul la secția de poliție, potrivit autorităților. Poliția a efectuat o explozie controlată după ce aproximativ 100 de locuințe au fost evacuate.

Poliția a declarat că este probabil ca atacul de la Lurgan să fi fost comis de grupuri republicane disidente, într-o „încercare patetică de a-și menține relevanța și de a provoca teamă”.

”Acordul din Vinerea Mare” din 1998 au pus capăt, în mare măsură, deceniilor de violență dintre grupurile republicane opuse dominației britanice și cele care doresc menținerea legăturilor regiunii cu Regatul Unit. Grupurile disidente care se opun procesului de pace continuă să comită atacuri sporadice.