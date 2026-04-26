Orthorexia, obsesia pentru mâncare sănătoasă care îți poate afecta viața

Termenul a fost propus și descris inițial de Steven Bratman în 1997, ca răspuns la creșterea numărului de persoane observate că dezvoltă o fixare pe alimentația sănătoasă sau „corectă”. Iată cum îți poate afecta viața.

Ce este orthorexia și cum diferă de alimentația sănătoasă

Ortorexia a fost definită în 1997 de Steven Bratman. În prezent, nu este recunoscută oficial în practica clinică drept o tulburare de alimentație distinctă, astfel că o persoană care merge la medic cu aceste simptome nu va primi un diagnostic oficial de „ortorexie”, deși termenul poate fi menționat în discuțiile despre afecțiune.

Ortorexia se referă la o obsesie nesănătoasă pentru consumul de alimente considerate „pure”. Ce este perceput ca fiind „pur” sau „impur” diferă de la o persoană la alta.

Acest lucru nu înseamnă că oricine urmează o dietă sănătoasă suferă de ortorexie. La fel ca în cazul altor tulburări de alimentație, comportamentul alimentar, în acest caz alimentația „sănătoasă” sau „curată”, este folosit pentru a face față gândurilor și emoțiilor negative sau pentru a obține un sentiment de control.

O persoană care folosește alimentația în acest mod poate simți anxietate intensă sau vinovăție atunci când consumă alimente pe care le consideră nesănătoase.

De asemenea, poate provoca probleme fizice, deoarece convingerile despre ce este sănătos pot duce la eliminarea unor nutrienți esențiali sau a unor grupe întregi de alimente.

Toate tulburările de alimentație sunt afecțiuni psihice serioase și trebuie tratate cât mai rapid pentru a oferi persoanei afectate cele mai bune șanse de recuperare completă.

Cauze și factori psihologici ai obsesiei pentru „mâncarea perfectă”

Cauzele ortorexiei sunt complexe și pot implica factori precum genetica, afecțiunile de sănătate mintală, presiunile sociale și experiențele personale. Deși nu se poate prezice exact cine va fi afectat, există anumiți factori de risc care pot crește probabilitatea dezvoltării ortorexiei, cum ar fi:

Perfecționismul

Existența unui istoric de tulburări de alimentație sau afecțiuni psihice, precum tulburarea obsesiv-compulsivă (OCD), tulburările de anxietate sau depresia, crește probabilitatea apariției tendințelor ortorexice. Aceste condiții pot duce la tipare rigide de gândire și comportamente legate de alimentație, conform montenido.

Evenimente negative de viață sau stres

Schimbările majore din viață, evenimentele stresante sau experiențele traumatice pot declanșa comportamente ortorexice, deoarece persoanele caută control și ordine prin reguli alimentare stricte.

Interes extrem pentru sănătate

Interesul pentru sănătate și stil de viață sănătos poate fi benefic, însă dus la extrem poate duce la comportamente problematice. Dorința de a-și optimiza sănătatea poate evolua într-o obsesie pentru alimentația „curată” și evitarea anumitor alimente.