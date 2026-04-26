Anunțul a fost făcut sâmbătă seara de un grup operativ guvernamental de combatere a insurgenței, potrivit Associated Press.

Grupul operativ național pentru încheierea conflictului armat comunist local a precizat că cei doi americani au fost uciși împreună cu alți 17 presupuși luptători de gherilă ai Noii Armate Populare într-o serie de ciocniri cu forțele armate, care au avut loc pe 19 aprilie în orașul de coastă Toboso, din provincia Negros Occidental.

Despre aceste lupte sângeroase s-a aflat pentru prima dată luni, 20 aprilie.

Grupul de lucru a avertizat americanii de origine filipineză din Statele Unite să fie precauți și să nu se lase atrași de grupurile de activiști de stânga să se alăture sau să sprijine insurgenții filipinezi din Filipine, într-un proces de recrutare pe care l-a descris ca fiind „pregătire pentru terorism”.

Statele Unite și Filipine au desemnat separat Armata Populară Nouă ca organizație teroristă.

Grupurile pentru drepturile omului au solicitat însă o anchetă independentă asupra confruntărilor, afirmând că au fost uciși civili, printre care un lider studențesc de la Universitatea de Stat din Filipine, doi apărători locali ai drepturilor fermierilor și un jurnalist local care dorea să-și arate sprijinul față de sătenii săraci.

„Solicităm comunității internaționale să monitorizeze îndeaproape acest caz, deoarece nu este un incident izolat, ci face parte dintr-un model continuu de încălcări ale dreptului internațional umanitar în zonele rurale din Filipine”, a transmis Uniunea Națională a Avocaților Poporului, o organizație pentru drepturile omului.

Subsecretarul Ernesto Torres Jr., directorul executiv al grupului de lucru pentru combaterea insurgenței, i-a identificat pe cei doi americani uciși ca fiind Lyle Prijoles și Kai Dana-Rene Sorem.

Ambasada SUA la Manila nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Torres a declarat că toate cele 19 persoane ucise au fost identificate, iar rămășițele lor au fost predate familiilor. „Aceste fapte indică o coincidență îngrijorătoare: cetățeni străini aflați într-un context de luptă reală, unde riscurile sunt imediate, iar consecințele ireversibile”, a spus el.

„Prezența a două victime americane într-un singur incident ar trebui să determine o reflecție atentă asupra modului în care implicarea în anumite activități sau rețele poate duce la expunerea neintenționată la medii periculoase”, a afirmat Torres.

Cei doi americani au sosit în Filipine în martie și „se crede că au călătorit ulterior în Negros Occidental, unde au fost uciși pe 19 aprilie”, a spus Torres, fără a oferi alte detalii.

„Gândurile noastre sunt alături de familiile lor, care se confruntă acum cu povara pierderii în circumstanțe care s-au desfășurat departe de casele lor”, a spus Torres.

Oficialii militari au declarat că ciocnirea a izbucnit în timp ce trupele armatei au răspuns la informațiile furnizate de săteni cu privire la prezența unor presupuși rebeli și că un comandant rebel, pe capul căruia era pusă o recompensă de 1 milion de pesos (16.600 de dolari), a fost ucis. Un soldat a fost rănit în timpul luptelor.

Trupele au confiscat 24 de arme de foc la locul ciocnirilor și un număr nespecificat de gherile care fugeau au fost capturate, a declarat grupul de lucru.

La apogeul său, cu câteva decenii în urmă, forța insurgentă avea aproximativ 25.000 de luptători, care au dus una dintre cele mai îndelungate rebeliuni comuniste din Asia. Înfrângerile în luptă, diviziunile dintre facțiuni și capitulările au redus însă numărul rebelilor la sub 900, potrivit oficialilor din domeniul securității.

Negocierile de pace mediate de Norvegia au eșuat sub mandatul fostului președinte filipinez, Rodrigo Duterte, după ce ambele părți s-au acuzat reciproc de continuarea atacurilor mortale în ciuda negocierilor.