CNN: Planeta intră într-o eră a incendiilor și nu este pregătită pentru asta. În ianuarie în Chile au fost 38 grade Celsius

Pe măsură ce criza climatică se agravează și populația urbană crește rapid, incendiile forestiere din întreaga lume devin mai extinse, mai intense și mai greu de stins, afirmă experții pentru CNN. Planeta intră într-o nouă eră, și nu este pregătită.

Au fost suficiente 20 de minute pentru ca zeci de ani de amintiri de familie să se transforme în fum și cenușă. Claudia Matamala, în vârstă de 34 de ani, a izbucnit în lacrimi povestind cum flăcările au cuprins casa părinților ei din orașul portuar Lirquén, din centrul Chile, unde se adăpostise după ce propria ei casă a fost distrusă de un alt incendiu forestier cu doar cinci săptămâni în urmă. Matamala simțise miros de fum în aer la începutul serii; în cinci ore, flăcările ajunseseră la casă. Ritmul distrugerii era terifiant. Focul a mistuit casa înainte de a coborî dealul pentru a devasta cartierul următor. „Totul s-a întâmplat în câteva minute”, a spus Matamala. Pe 16 ianuarie, o serie de incendii devastatoare au izbucnit în provincia Concepción din centrul Chile, distrugând peste 1.750 de case în câteva ore, potrivit datelor de teledetecție furnizate CNN de companiile de sateliți ICEYE și Vantor. Citește și Presa iraniană: aproape jumătate dintre victimele războiului cu SUA şi Israelul sunt civili, 499 de femei printre morți Cel puțin 21 de persoane au murit și peste 300 au fost rănite, potrivit autorităților chiliene, care au precizat că flăcările au mistuit peste 300 kilometri pătrați în două zile. În câteva ore, guvernul a declarat „starea de catastrofă” și a solicitat asistență internațională pentru combaterea incendiilor.

Incendiile forestiere catastrofale nu sunt o noutate pentru Chile, dar cele din acest an se remarcă prin viteza cu care s-au răspândit flăcările, mistuind în medie aproape 25 de acri pe minut. „De la o situație relativ controlată, am ajuns la un front de foc mult mai extins în doar câteva ore”, a declarat la momentul respectiv pentru AFP Javier Fuchslocher, delegatul prezidențial provincial al regiunii Biobío, unde s-au concentrat incendiile. Infernul din Chile a fost alimentat de căldura extremă, cu temperaturi care au depășit 38 de grade Celsius, și de condiții de secetă fără precedent — dar a fost determinat și de modificările aduse peisajului de către om. Expansiunea urbană necontrolată a împins locuințele la marginea pădurilor predispuse la incendii, iar pădurile industriale plantate de industria lemnului din Chile au transformat versanții în adevărate focare de incendiu. CNN a discutat cu supraviețuitori ai incendiului, pompieri și experți pentru a înțelege cum s-au răspândit incendiile atât de rapid și a analizat, de asemenea, date de zbor și de teledetecție pentru a cartografia operațiunile aeriene de stingere a incendiilor. Se conturează o imagine a unor incendii care s-au propagat rapid, au mistuit cartiere întregi și s-au dovedit extrem de greu de stins. Ceea ce s-a întâmplat în Chile nu este un caz unic. Pe măsură ce criza climatică se accelerează și populațiile urbane cresc rapid, incendiile forestiere din întreaga lume devin mai extinse, ard mai intens și sunt mai greu de combătut, au declarat experții pentru CNN. Planeta intră într-o nouă eră a incendiilor și nu este pregătită. Echipele de intervenție sunt copleșite Mulți dintre supraviețuitorii incendiilor din ianuarie au fost șocați de intensitatea și viteza flăcărilor. Acestea „au atacat cu adevărat multe zone în același timp”, a spus Cristobal Rebolledo, un locuitor din Penco, un oraș din apropiere afectat de incendii. „Când (incendiile) au ajuns la prima casă de pe strada noastră, practic nu am putut decât să fugim afară pentru a încerca să salvăm ce se putea.” Până când incendiile au ajuns în suburbiile orașului Concepción, în primele ore ale zilei de 18 ianuarie, acestea se extinseseră de peste 35 de ori față de suprafața acoperită cu doar câteva ore înainte, potrivit analizei CNN a datelor de teledetecție colectate de NASA. Intensitatea flăcărilor și fumul rezultat, agravate de faptul că focul s-a răspândit în zonă mai ales după lăsarea întunericului, au împiedicat strategia de stingere a incendiilor din aer. Chiar și cu 37 de aeronave – pe lângă resursele terestre – pompierii nu au putut salva zone întinse din Penco și Lirquén, unde locuiau Matamala și Rebolledo. Cartiere întregi au fost transformate în cenușă. CNN a analizat datele de la aproape 1.200 de zboruri de stingere a incendiilor efectuate în Concepción pe parcursul a două săptămâni, când incendiile au atins apogeul. Acestea ilustrează modul în care avioanele de stingere a incendiilor nu au putut ajunge în unele dintre cele mai dens populate zone, precum Lirquén. Un pilot de stingere a incendiilor, care a dorit să rămână anonim deoarece nu era autorizat să vorbească cu presa, a declarat că, în momentul în care flăcările au ajuns la Penco și Lirquén, „vizibilitatea era extrem de redusă și nu am putut zbura în acea zonă pentru că, pur și simplu, nu vedeam nimic”. Pilotul se temea că aeronava ar putea intra în coliziune cu un cablu, un turn sau chiar cu un alt avion, ceea ce ar fi făcut imposibilă zborul în condiții de siguranță. CNN a contactat departamentele de pompieri din Penco și Concepción, precum și Corporația Națională a Pădurilor, care gestionează echipele de pompieri profesioniști, dar nu a primit niciun răspuns. Incendiile forestiere ard mai intens și flăcările sunt mai înalte decât în trecut, ceea ce le face mai greu de combătut, inclusiv din aer, a declarat Maria Meza, inginer forestier la Unitatea Națională pentru Gestionarea Riscurilor de Dezastre din Columbia. „Nu este vorba că vedem mai multe incendii în întreaga lume, ci că incendiile care au loc devin mai intense”, a spus ea. „Uneori credem că este suficient să trimitem un avion și asta va rezolva problema, dar aceste avioane trebuie să opereze în condiții specifice de siguranță, iar aceste incendii sunt acum atât de intense încât nici măcar nu te poți apropia de ele”, a declarat ea pentru CNN.

O planificare urbană eșuată Suburbiile din Concepción cele mai afectate de incendiu sunt o zonă critică caracterizată de reglementări de construcție laxe și de locuințe informale și închiriate, a declarat Alvaro Hofflinger, expert în vulnerabilitate socială la Universitatea de Stat din Arizona, care a crescut în Chile. Aceste comunități sunt mai vulnerabile la incendii catastrofale și dezastre naturale deoarece clădirile sunt aglomerate, iar zonele tampon menite să împiedice răspândirea focului sunt mai puține și mai mici, a spus Hofflinger. Majoritatea incendiilor forestiere de pe glob au loc în zone cunoscute sub denumirea de „interfață urban-forestieră”: zone de tranziție între aglomerările urbane dense și zonele forestiere. În Chile, orașe precum Penco și Lirquén s-au extins semnificativ în ultimele decenii, întinzându-se spre exterior, marginile lor aflându-se acum la doar câțiva metri distanță de zonele împădurite pe care incendiile le-au devastat. Experți precum Hofflinger se întreabă dacă standardele locale de construcție sunt suficiente sau dacă sunt aplicate cu strictețe pentru a preveni riscurile de incendiu. De exemplu, normele de construcție nu reglementează distanța dintre case și inflamabilitatea anumitor materiale. Datele furnizate de Centrul Aerospatial German, care analizează evoluția la nivel global, coroborate cu imaginile furnizate de ICEYE și Vantor, arată că clădirile care alcătuiesc periferia orașelor afectate de incendiile din acest an au fost construite în mare parte în anii 2000 și 2010. Casa lui Karen Quijada, o supraviețuitoare din zona Las Aranejas din Concepción, a fost construită acum două decenii la marginea orașului și era înconjurată de o pădure deasă. Când a izbucnit incendiul, ea și familia ei, formată în mare parte din șoferi de camioane care lucrau în industria forestieră, au scăpat cu greu. „Locuim aici de 23 de ani și totul a ars. Nimic nu a fost cruțat”, a declarat ea pentru CNN.

Versanții acoperiți de combustibil Deasupra, dealurile care înconjoară Concepción, Penco și Lirquén par de un verde intens, acoperite de copaci, iar în densitatea acestor păduri se ascunde un risc insidios. În ultimii 50 de ani, în regiune au apărut plantații industriale de copaci, în care se cultivă în principal pini și eucalipți neindigeni, care sunt deosebit de inflamabili. În 1979, aproximativ 166.000 de acri de teren din Chile erau acoperiți cu pini și eucalipți, folosiți ca material de construcție sau lemn pentru celuloză. După ce guvernul a început să subvenționeze expansiunea industriei, această cifră a crescut și se ridică astăzi la peste 7,4 milioane de acri, a spus Hofflinger.

„Există o piață de export substanțială pentru lemnul provenit din aceste plantații”, a spus Alexandra Paige Fischer, profesor asociat la Universitatea din Michigan. „Problema este că acum plantațiile se usucă și devin foarte inflamabile. Așadar, într-un fel, Chile își creează propriul pericol prin cultivarea acestor specii de arbori inflamabili.” Cercetătorii au descoperit că aproximativ 40% din suprafața terestră a zonei costiere Biobío, regiunea în care se află orașele Concepción, Penco și Lirquén, este acoperită în prezent fie de pini, fie de eucalipți. Pe 22 aprilie 2025, Alejandro Casagrande, care conduce CORMA, asociația industriei forestiere din Concepción care reprezintă peste 160 de companii, a scris o scrisoare autorităților locale și statale, trăgând un semnal de alarmă cu privire la creșterea nivelului de vegetație uscată inflamabilă, deșeuri organice și alte produse secundare generate de industria lemnului. În scrisoarea văzută de CNN, Casagrande a îndemnat autoritățile să relaxeze restricțiile privind incendiile controlate, care sunt provocate în mod deliberat pentru a elimina vegetația excesivă și a reduce riscul de incendiu. Legislația chiliană limitează incendiile controlate la perioada de iarnă, când ploile le fac mai ușor de gestionat, dar Casagrande a susținut că aceste incendii preventive ar trebui efectuate pe tot parcursul anului. Reprezentantul local al guvernului național, Eduardo Pacheco, a transmis mai departe solicitarea lui Casagrande, scriind Ministerului de Interne pe 19 mai pentru a cere o excepție în vederea efectuării arderilor preventive, a raportat BioBíoChile. Potrivit site-ului local de investigații Reporea.cl, ministerul nu a răspuns la solicitare.

Sursa: CNN