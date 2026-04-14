Cercetătorii arată că un program de somn neregulat la vârsta adultă ar putea semnala un risc mai mare pentru afecţiuni cardiovasculare.

Un studiu realizat de cercetători de la University of Oulu arată că variaţiile mari ale orei de culcare sunt asociate cu un risc crescut de evenimente cardiovasculare majore, în special la persoanele care dorm mai puţin de opt ore pe noapte.

În acest grup, riscul a fost aproximativ dublu comparativ cu persoanele cu un program de somn mai regulat.

Evenimentele cardiovasculare majore au fost definite ca afecţiuni care necesită îngrijiri medicale specializate, precum infarctul miocardic sau infarctul cerebral (accident vascular cerebral ischemic). În schimb, variaţiile orei de trezire nu au fost asociate clar cu acest tip de risc.

Cercetătorii au analizat separat variabilitatea orei de culcare, a orei de trezire şi a punctului median al somnului (momentul situat la jumătatea intervalului de somn), pentru a evalua legătura fiecăruia cu riscul cardiovascular.

Potrivit autorilor, aceasta este prima analiză care examinează independent aceste componente ale programului de somn în relaţie cu evenimentele cardiace majore.

Monitorizare pe termen lung a mișcărilor și somnului

Durata şi momentul somnului au fost estimate cu ajutorul unor dispozitive de monitorizare a activităţii, care au înregistrat timpul petrecut în pat.

Studiul a inclus 3.231 de persoane născute în nordul Finlandei în anul 1966. Tiparele de somn au fost evaluate timp de o săptămână, la vârsta de 46 de ani, iar starea de sănătate a participanţilor a fost urmărită ulterior timp de peste zece ani, folosind date din registrele medicale.

Autorii arată că o oră de culcare constantă reflectă stabilitatea ritmului zilnic de viaţă. De asemenea, arată că multe aspecte ale sănătăţii cardiovasculare sunt influenţate de obiceiurile cotidiene, iar menţinerea unui program de somn constant este un factor pe care majoritatea persoanelor îl pot controla.

Rezultatele au fost publicate în revista BMC Cardiovascular Disorders.