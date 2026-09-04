Medicul Dr. Marius Sava atrage atenția asupra unei astfel de boli „tăcute”, care poate slăbi oasele fără ca persoana afectată să își dea seama.

„Această afecțiune este silențioasă. Nu doare”, explică medicul. Unul dintre primele semne care pot ridica un semnal de alarmă este schimbarea treptată a posturii, atunci când spatele începe să se curbeze, iar persoana ajunge să se cocoșeze.

Ce este osteoporoza și de ce este numită „boala tăcută” a oaselor

Osteoporoza poate evolua mult timp fără durere sau simptome evidente. Afecțiunea apare atunci când densitatea osoasă scade, iar structura oaselor devine mai fragilă și mai predispusă la fracturi.

De multe ori, omul nu știe că are osteoporoză până când nu suferă o fractură în urma unui traumatism minor, care în mod normal nu ar fi trebuit să provoace o leziune atât de serioasă.

Dr. Marius Sava a explicat, la „Vorbește lumea” de la PRO TV, că osteoporoza nu provoacă, de regulă, durere, motiv pentru care poate trece neobservată ani la rând.

„Osteoporoza este momentul în care osul își pierde densitatea. Gândiți-vă la osul nostru ca la o structură foarte densă, o structură foarte solidă, care se rupe foarte greu. Problema este că, în momentul în care apare osteoporoza, densitatea scade și apar ca niște găuri”, a explicat medicul.

Scăderea în înălțime și postura cocoșată, semne care nu trebuie ignorate

Chiar dacă boala nu doare, pot apărea în timp modificări ale corpului care ar trebui să ridice semne de întrebare. Printre acestea se numără pierderea treptată din înălțime și schimbarea posturii.

O persoană poate observa că este mai scundă decât în trecut sau că spatele începe să se curbeze și postura devine din ce în ce mai încovoiată. Aceste modificări pot apărea în contextul fracturilor vertebrale produse de fragilizarea oaselor.

„Această afecțiune este silențioasă. Nu doare. Nu știi că ai osteoporoză. Pur și simplu începi să scazi în înălțime, nu știi de ce. Începi să te cocoșezi, nu știi de ce”, a precizat dr. Marius Sava.

Potrivit medicului, osteoporoza este mai frecventă după vârsta de 50 de ani, iar femeile sunt afectate într-o proporție mai mare decât bărbații.

Unul dintre principalele motive pentru care riscul de osteoporoză crește în cazul femeilor după menopauză este scăderea nivelului de estrogen.

Acest hormon are un rol important în menținerea sănătății oaselor, iar nivelul său scade semnificativ odată cu instalarea menopauzei. Pierderea accelerată de masă osoasă din această perioadă poate crește riscul de osteoporoză și fracturi.

La bărbați, modificările hormonale apar diferit. Nivelul testosteronului scade, în general, mai lent odată cu înaintarea în vârstă, astfel că pierderea osoasă nu urmează același tipar ca în cazul femeilor după menopauză.

Factorii care pot crește riscul de osteoporoză

Vârsta și modificările hormonale nu sunt singurii factori care influențează sănătatea oaselor. Printre elementele asociate cu un risc mai mare de osteoporoză se numără deficitul de vitamina D, sedentarismul, fumatul, consumul excesiv de alcool și greutatea corporală foarte scăzută.

Și anumite tratamente administrate pe termen lung pot afecta densitatea osoasă, motiv pentru care este important ca medicamentele să fie luate la recomandarea medicului și cu monitorizarea necesară.

Un aspect mai puțin discutat este greutatea prea mică. Potrivit medicului, oasele au nevoie de o anumită solicitare mecanică pentru a-și menține rezistența.

„Greutatea scăzută este factor de risc pentru osteoporoză. Nu trebuie să fim foarte slabi. (...) Unul dintre motive este că osul tău trebuie să aibă o sarcină și să țină totuși ceva ca să rămână puternic”, a explicat dr. Marius Sava.

Sportul și importanța unui stil de viață activ

Prevenția începe cu mult înainte ca osteoporoza să devină o problemă. Activitatea fizică regulată contribuie la dezvoltarea și menținerea masei osoase, iar obiceiurile formate în copilărie pot avea efecte pe termen lung.

Dr. Marius Sava recomandă încurajarea copiilor să facă sport și să aibă un stil de viață activ. Alergarea, săriturile și alte forme de mișcare care solicită oasele contribuie la dezvoltarea unei mase osoase cât mai bune.

„Copiii care fac sport regulat au un vârf de masă osoasă foarte ridicat. Așa că cea mai bună investiție pentru copilul vostru este să-l dați la un sport”, a spus medicul.

La vârsta adultă, menținerea activității fizice rămâne importantă. Alimentația echilibrată, un aport adecvat de calciu și vitamina D, somnul suficient și evitarea fumatului și a consumului excesiv de alcool fac, de asemenea, parte din măsurile prin care poate fi susținută sănătatea oaselor.

Cum se depistează osteoporoza

Pentru evaluarea densității osoase se poate efectua osteodensitometria DEXA, o investigație imagistică prin care medicul poate identifica osteopenia, osteoporoza sau formele mai severe ale bolii.

Analizele de sânge pot completa evaluarea și pot oferi informații despre nivelul unor substanțe importante pentru sănătatea osoasă, precum vitamina D, calciul și fosforul, însă acestea nu înlocuiesc măsurarea densității minerale osoase prin DEXA.

„Se numește osteodensitometrie. Nu este analiză de sânge, este imagistică. (...) Osteodensitometria, prescurtat, înseamnă DEXA și asta ne spune: osteopenie, osteoporoză, osteoporoză severă”, a explicat medicul.

Depistarea cât mai devreme este importantă, deoarece intervențiile asupra stilului de viață și tratamentul recomandat de medic pot ajuta la reducerea riscului de fracturi și la încetinirea pierderii de masă osoasă. Persoanele cu factori de risc sau care observă modificări precum scăderea în înălțime ar trebui să discute cu medicul despre necesitatea investigațiilor.

Ce putem face pentru a ne proteja oasele

Sănătatea oaselor este influențată de obiceiurile pe care le avem pe parcursul întregii vieți. Activitatea fizică regulată, o alimentație echilibrată și un aport adecvat de nutrienți sunt importante atât pentru dezvoltarea masei osoase, cât și pentru menținerea acesteia.

În același timp, renunțarea la fumat, limitarea alcoolului și evitarea sedentarismului pot contribui la reducerea factorilor de risc.

Mesajul medicului este că prevenția este mai importantă decât așteptarea apariției primelor simptome, mai ales în cazul unei boli care poate evolua fără durere ani întregi.

„Ca să nu ajungem în această stare, să suferim de osteoporoză, este important să facem sport. (...) Este important și cum trăiești. Și când vorbim despre niște lucruri pe care putem să le influențăm: ce mâncăm, care sunt viciile pe care le avem, cum dormim și cum ne stresăm”, a concluzionat dr. Marius Sava.