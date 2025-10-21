Afecțiunea tot mai răspândită în rândul tinerelor. Medicii avertizează: „Boala nu mai este doar a femeilor de vârsta a treia”

21-10-2025 | 23:06
osteoporoza
Shutterstock

Osteoporoza apare de obicei la femei după menopauză, totuși, cazurile în rândul femeilor tinere sunt în creștere, ceea ce face ca tratamentul acestei boli cronice să înceapă tot mai devreme.

Aura Trif

Asta a declarat Javier Escalada, directorul Departamentului de Endocrinologie și Nutriție al Clinicii Universității din Navarra, cu ocazia Zilei Mondiale a Osteoporozei, marcată pe 20 octombrie — o afecțiune care afectează aproximativ 10% dintre persoanele de peste 50 de ani, scrie EFE.

Potrivit unui comunicat al CUN, datele Societății Spaniole de Reumatologie arată că, în Spania, au loc zilnic 782 de fracturi de fragilitate, însă doar 36% dintre pacienți primesc tratament pentru osteoporoză.

O boală care limitează calitatea vieții

Este o afecțiune caracterizată prin scăderea densității osoase, ceea ce crește riscul de fracturi. „Este o boală care limitează semnificativ calitatea vieții și necesită prevenție. La vârstnici, poate provoca fracturi de șold, asociate adesea cu o mortalitate crescută”, subliniază Escalada.

Osteoporoza apare cel mai frecvent la femei, după menopauză, deoarece lipsa de estrogen are un impact considerabil, dar și alți factori precum sedentarismul, fumatul sau consumul de alcool contribuie la apariția ei.

Totuși, specialistul afirmă că au crescut cazurile de osteoporoză în rândul femeilor tinere. „Vorbim despre femei în jurul vârstei de 40 de ani, care nici măcar nu sunt în premenopauză, dar observăm un număr tot mai mare de cazuri în care suferă deja sau sunt aproape de a suferi de osteoporoză”, explică Escalada.

Aceste cazuri, diagnosticate prin osteodensitometrie, sunt de obicei descoperite în urma trimiterilor din alte departamente sau servicii medicale.

Cum putem preveni

Printre măsurile de depistare timpurie se numără efectuarea de controale preventive în rândul persoanelor cu risc crescut: pacienți cu diabet, BPOC, tratamente cronice cu corticosteroizi sau femei apropiate de menopauză.

Există contexte în care o persoană, chiar dacă nu i s-a recomandat să participe la un program de screening, ar trebui, din proprie inițiativă, să ia în considerare o evaluare medicală sau o osteodensitometrie”, recomandă expertul de la CUN.

În orice caz, adaugă el, este importantă menținerea unei diete bogate în calciu și suplimentarea cu vitamina D, atunci când este identificată o carență a acesteia.

Salam pentru câini, lumânări parfumate sau biscuiți. Utilizări neașteptate pentru resturi, care reduc risipa alimentară

Sursa: EFE

