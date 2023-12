Studiu: Cremele cu steroizi ar putea crește riscul de osteoporoză. Care sunt cele mai afectate persoane

Constatările sunt publicate în Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology şi se bazează pe informaţii din baza de date a sistemului naţional de sănătate din Taiwan (National Health Insurance Research Database), notează News.ro.

Cercetătorii au selectat 129.682 de cazuri de osteoporoză şi 34.999 de cazuri de fracturi osteoporotice majore (MOF) şi le-au asociat cu 518.728 şi 139.996 de controale (fără osteoporoză sau MOF) în funcţie de sex şi vârstă.

Echipa de cercetători a descoperit relaţii clare de tip doză-răspuns între utilizarea pe termen lung a corticosteroizilor topici şi osteoporoză şi MOF.

De exemplu, în comparaţie cu nicio doză, doze cumulate scăzute, medii şi mari de corticosteroizi topici au fost asociate cu şanse de 1,22-, 1,26- şi 1,34- ori mai mari de a dezvolta osteoporoză în decurs de cinci ani.

Dozele respective au fost asociate cu şanse de 1,12-, 1,19- şi 1,29- ori mai mari de a se confrunta cu MOF.

Femeile au prezentat riscuri mai mari de osteoporoză şi MOF decât bărbaţii.

De asemenea, persoanele mai tinere (< 50 de ani) au avut un risc mai mare de osteoporoză în comparaţie cu alte grupe de vârstă.

„Acest studiu subliniază faptul că utilizarea corticosteroizilor topici pentru a trata afecţiunile inflamatorii ale pielii ar trebui să se facă foarte atent, iar medicii ar trebui să fie conştienţi de aceste potenţiale efecte secundare”, a declarat autorul corespondent al studiului, dr. Chia-Yu Chu, de la Spitalul Universitar şi Colegiul de Medicină al Universităţii Naţionale din Taiwan.

Dată publicare: 26-12-2023 15:40