Coenzima Q10 - când este recomandată și ce beneficii aduce pentru sănătate

Coenzima Q10, cunoscută și sub denumirea de ubiquinonă, este o substanță naturală produsă de organismul uman, fiind prezentă și în compoziția anumitor alimente.

Compusul este esențial pentru producerea de energie la nivel celular și pentru protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ, fiind asociat cu numeroase beneficii pentru sănătate. O serie de factori pot scădea, însă, producția de coenzima Q10, cum ar fi procesele de îmbătrânire, anumite afecțiuni și medicamente. Descoperă în continuare ce trebuie să știi despre ubiquinonă.

Ce este coenzima Q10?

Coenzima Q10 (CoQ10) este o moleculă liposolubilă (solubilă în grăsimi), prezentă în toate celulele corpului. Aceasta este produsă în mod natural în organism, însă se găsește și în unele alimente, precum și sub formă de supliment alimentar.

CoQ10 joacă un rol crucial în lanțul respirator mitocondrial, procesul prin care celulele transformă nutrienții în adenozin trifosfat (ATP), principala sursă de energie celulară, așa cum prezintă Brittany Sood și colaboratorii în articolul științific „Coenzyme Q10”.

De asemenea, CoQ10 acționează ca un antioxidant puternic, protejând celulele împotriva daunelor cauzate de radicalii liberi, responsabili de îmbătrânire și apariția bolilor cronice.

În organism, ubiquinona se găsește în special în organele care necesită multă energie, cele mai mari concentrații fiind prezente în ficat, creier, inimă, pancreas și rinichi. Producția ei scade odată cu vârsta, de obicei după vârsta de 30-40 de ani.

Anumite medicamente (ex. statinele – pentru scăderea colesterolului) sau afecțiuni cronice (cum ar fi cele neurodegenerative) pot reduce, la rândul lor, sinteza CoQ10. De aceea, în unele cazuri, este recomandată suplimentarea, însă doar la indicația specialistului.

Beneficiile coenzimei Q10

Printre cele mai importante beneficii pe care le aduce CoQ10 în organism se numără:

Susține sănătatea inimii

CoQ10 poate îmbunătăți funcția cardiacă, reduce tensiunea arterială și preveni bolile cardiovasculare. Potrivit sursei anterior menționate, aceasta crește producția de superoxid dismutază, un antioxidant puternic. Astfel, poate scădea stresul oxidativ, rigiditatea și inflamația pereților arteriali, precum și peroxidarea lipidelor, factori asociați cu ateroscleroza.

De asemenea, CoQ10 poate îmbunătăți fluxul sangvin, datorită conservării oxidului nitric, o substanță care menține tensiunea arterială la valori normale.

Unele studii, cum ar fi „Coenzyme Q10 in the treatment of heart failure: A systematic review of systematic reviews” (Mehdi Jafari și colaboratorii), arată că suplimentarea coenzimei Q10 la pacienții cu insuficiență cardiacă aflați sub tratament poate ajuta la îmbunătățirea funcției inimii.

Susține funcția sistemului nervos

Așa cum prezintă Arlene Semeco și Rachael Ajmera în articolul „9 Benefits and Side Effects of Coenzyme Q10 (COQ10)”, stresul oxidativ ridicat poate afecta cogniția și memoria. Creierul este vulnerabil în fața stresului oxidativ, iar funcția mitocondrială care scade odată cu vârsta poate favoriza afecțiuni precum Boala Parkinson și Alzheimer. Coenzima Q10 ar putea reduce aceste riscuri și ar putea avea o acțiune neuroprotectivă, prin efectul său puternic antioxidant.

Creșterea nivelului de energie

Coenzima Q10 este esențială pentru producerea de energie celulară. Astfel, aceasta poate îmbunătăți starea generală de bine și vitalitatea. Așa cum prezintă I-Chen Tsai și colaboratorii în studiul „Effectiveness of Coenzyme Q10 Supplementation for Reducing Fatigue: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials”, suplimentarea coenzimei Q10 poate fi benefică pentru îmbunătățirea nivelului de energie în cazul sindromului de oboseală cronică.

Ar putea reduce efectele secundare ale statinelor

Statinele sunt medicamente utilizate ca primă linie de tratament pentru scăderea colesterolului. Acestea pot reduce, însă, nivelurile de CoQ10 din organism, ceea ce poate duce la efecte secundare precum dureri musculare. În acest context, suplimentarea cu CoQ10 poate ajuta la ameliorarea sau prevenirea acestor simptome. Suplimentele alimentare se administrează cu recomandarea specialistului.

Poate fi utilă în gestionarea migrenelor

Coenzima Q10 poate reduce frecvența și durata migrenelor, posibil prin îmbunătățirea funcției mitocondriale și scăderea inflamației, așa cum arată Anna Fajkiel-Madajczyk și colaboratorii în studiul „Evaluating the Role of Coenzyme Q10 in Migraine Therapy—A Narrative Review”.

Sprijină fertilitatea

CoQ10 ar putea îmbunătăți calitatea ovulelor și funcția ovariană. De asemenea, ar putea favoriza dezvoltarea embrionilor, contribuind la creșterea șanselor de concepție în rândul cuplurilor care beneficiază de proceduri de reproducere umană asistată, așa cum arată unele cercetări, cum ar fi „Exploring the protective effects of coenzyme Q10 on female fertility” (Yu Jiang și colaboratorii).

Proprietăți anti-aging

Datorită proprietăților sale antioxidante, CoQ10 poate reduce semnele îmbătrânirii pielii, cum ar fi ridurile și pierderea elasticității, prin protejarea celulelor pielii de stresul oxidativ - principalul factor legat de procesele de îmbătrânire.

Poate îmbunătăți performanța sportivă

Potrivit Arlene Semeco și Rachael Ajmera în articolul „9 Benefits and Side Effects of Coenzyme Q10 (COQ10)”, coenzima Q10 poate crește performanța sportivă, prin îmbunătățirea funcției mitocondriale și reducerea oboselii. Funcția mitocondrială anormală afectează activitatea musculară și capacitatea mușchilor de a susține exerciții fizice.

Surse alimentare de coenzima Q10

CoQ10 se găsește în diverse alimente. Astfel, o alimentație variată și echilibrată favorizează un aport ridicat al acestui compus.

Sursele alimentare de Q10 includ:

Pește gras (somon, sardine, păstrăv, macrou);

Organe de animale (ficat, inimă, rinichi);

Carne;

Nuci și semințe;

Linte, boabe de soia și fasole;

Arahide;

Unele uleiuri vegetale (soia, canola).

În cantități semnificativ mai mici, CoQ10 se găsește și în lactate, fructe, legume, cereale.

În general, jumătate din cantitatea de coenzima Q10 este obținută din alimentație, iar restul este produsă în organism. În condiții de producție endogenă scăzută, suplimentarea poate fi necesară, la recomandarea specialistului.

Doza recomandată

Doza recomandată de CoQ10 variază în funcție de scopul utilizării și este adaptată de către specialist. De regulă, coenzima Q10 se administrează în doze de 100–300 mg pe zi, însă uneori pot fi necesare cantități mai mari. Pentru că ubiquinona este solubilă în grăsimi, este necesară administrarea suplimentului împreună cu alimentele, pentru o absorbție eficientă.

Este important să consulți un medic sau un dietetician autorizat înainte de a începe suplimentarea, mai ales dacă te afli sub un tratament medicamentos sau ești diagnosticat cu afecțiuni medicale. Suplimentele cu CoQ10 nu înlocuiesc tratamentul prescris de medic și alimentația echilibrată.

Efecte adverse și precauții

CoQ10 este în general bine tolerată, însă uneori pot apărea efecte secundare ușoare, cum ar fi:

Greață;

Scăderea apetitului;

Dureri de stomac;

Insomnie ușoară;

Sensibilitate la lumină;

Erupții cutanate;

Amețeli;

Dureri de cap;

Oboseală;

Iritabilitate.

Contraindicațiile coenzimei Q10

De asemenea, potrivit Laura Shane-McWhorter în articolul „Coenzyme Q10 (CoQ10)” și WebMD, CoQ10 poate interacționa cu anumite medicamente, cum ar fi anumite anticoagulante, medicamentele împotriva cancerului și antihipertensivele. În cazul pacienților tratați cu warfarina, ubiquinona crește riscul de formare a cheagurilor de sânge, prin scăderea efectului medicamentului.

Deoarece nu există suficiente date privind siguranța în timpul sarcinii și alăptării, femeile însărcinate sau care alăptează ar trebui să evite suplimentele cu CoQ10.

Așadar, coenzima Q10 este un compus cu proprietăți antioxidante, antiaging și antiinflamatorii, care aduce o serie de beneficii importante organismului. Deși în general, producția sa endogenă este optimă, există situații în care coenzima Q10 este deficitară. Consultă medicul sau specialistul pentru recomandări personalizate!

