După excesele de sărbători, mulți ies la alergat chiar și pe frig. Sfaturile specialiștilor pentru a arde calorii

29-12-2025 | 11:51
Pe un vânt tăios, care face frigul și mai greu de suportat, mulți aleg să iasă la alergat, atrași de beneficiile mișcării.

Mai ales după excesele culinare de sărbători, sportul stimulează arderea caloriilor și îmbunătățește starea de bine, fizică și emoțională.

Dimineața, în Bruxelles, termometrele nu urcă mai mult de 7 grade Celsius. Iar din cauza vântului, temperatura resimțită nu e deloc prietenoasă. Cu toate astea, alergatul rămâne un ritual obligatoriu pentru unii.
Reporter: „Nu ai ezitat să alergi în dimineața aceasta!”

Localnic: „Nu, nu am ezitat! După mesele-maraton de sărbători era esențial, chiar mai mult ca oricând.”

Reporter: „Nu ți-e frig?”

Alergător: „Nu! E foarte bine!”

Alergarea pe vreme rece contribuie la îmbunătățirea stării emoționale, spun specialiștii.

Jean-Pierre Castiaux, medic: „Alergatul îmbunătățește circulația sângelui, ceea ce este benefic și arde grăsimile. Grăsimile sunt folosite pentru a furniza energie organismului, iar prin arderea lor ne menținem greutatea. Nu spun că vom slăbi alergând, dar ne vom menține greutatea.”

Aceiași specialiști spun că, pentru a evita accidentările, înainte de a porni la alergat este foarte important să faci exerciții de încălzire.

Catherine Lallemand, antrenoare: „Creșteți treptat temperatura corpului, mobilizați articulațiile și măriți progresiv ritmul cardiac. Aceste trei lucruri sunt foarte importante pentru a începe antrenamentul și a avea un start gradual al alergării.”

La fel de importante sunt mișcările de stretching, la final.
Catherine Lallemand, antrenoare: „Greșeala pe care o fac mulți este că se îmbracă cu multe straturi de haine. Apoi transpiră și se deshidratează, iar asta este o greșeală pe care o fac cei mai mulți. Este important să aveți un strat de bază, de exemplu un tricou tehnic, respirant, cu mânecă lungă, apoi o jachetă impermeabilă sau rezistentă la vânt, în funcție de vreme.”

Iar acum, un ultim sfat: atunci când alergați, respirați pe nas. Astfel, aerul este încălzit înainte de a ajunge în plămâni și nu irită căile respiratorii.

