Ce se întâmplă dacă amâni alarma de dimineață. Pericolul din spatele minutelor pe care le câștigăm când apăsăm „snooze”

Deși obiceiul de a amâna în mod repetat alarma de trezire pare un lux matinal ori un mod în care mai putem fura câteva minute de somn, medicii spun că, de fapt, ne facem mai mult rău.

rPotrivit neurologilor, dacă mai ațipim după ce a sunat alarma obosim mai mult și pierdem energia pentru tot restul zilei.

De fiecare dată când apăsăm butonul de amânare a alarmei - așa numitul „snooze” în engleză - câștigăm, în medie, între 11 și 20 de minute de somn.

Însă acesta este un obicei înșelător, spun medicii. Pentru că nu facem decât să transmitem mesaje false creierului, iar organismul nu are timp să se odihnească în mod real.

Tânăr: „Mă trezesc mai obosit când îmi sună alarma a treia oară”.

Tânăr: „Pe lângă că mă simt mai obosit, am și un sentiment de vinovăție că nu m-am trezit la timp”.

Cercetători din Statele Unite și Suedia au analizat datele a peste 20 de mii de utilizatori ai unei aplicații de monitorizare a somnului, pe parcursul a șase luni.

Mai bine de jumătate dintre ei au apăsat butonul de amânare de aproximativ două ori în fiecare dimineață, în special în zilele lucrătoare.

Neurologii spun însă că, după ce oprim alarma, creierul intră într-un nou ciclu de somn, pe care nu apucă să-l finalizeze. Practic, amânarea alarmei fragmentează etapele de odihnă și nu mai ajungem la somnul REM, esențial pentru refacere.

Dr. Vasile Țibre: „Există câteva stadii de somn. Stadiul trei de somn lent, profund și stadiul ultim de somn, REM zicem noi. Deci, în momentul în care apeși alarma, tu ajungi iarăși în stadiul de somn lejer”.

Așa că, pe parcursul zilei ne vom simți mult mai obosiți și ne va scădea nivelul de concentrare.

Dr. Olimpia Ușvat, medic primar Spitalul de Pneumofiziologie Aiud: „Prelungim un somn superficial care atrage după el somnolență și oboseală la trezire, mult mai amețiți, somnolenți, poate și cu dureri de cap. Nu aduce niciun beneficiu această prelungire a somnului”.

Potrivit celui mai recent studiu făcut în România, unul din cinci români doarme mai puțin de cinci ore pe noapte, iar peste 60% spun că au o calitate scăzută a somnului.

O cercetare globală arată că cele mai multe persoane care opresc alarma ca să mai fure câteva miunte de somn sunt din Statele Unite, Suedia și Germania.

