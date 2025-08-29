CNAS propune criterii pentru modificarea compensării medicamentelor. Persoanele vulnerabile nu vor fi afectate

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a anunţat vineri că a identificat şi a propus Ministerului Sănătăţii o serie de criterii suplimentare pentru modificarea nivelului de compensare al medicamentelor evaluate.

Scopul acestor propuneri este ca impactul real asupra contribuţiei personale datorate de asiguraţi să fie cât mai moderat, şi a precizat că persoanele vulnerabile nu vor fi afectate, menţinându-se pentru acestea actualul nivel de compensare.

Replica CNAS vine în contextul unor informaţii apărute în spaţiul public potrivit cărora pacienţii ar urma să suporte creşteri semnificative ale contribuţiei personale pentru medicamentele compensate (de ordinul a 500-600 lei/lună/medicament).

Potrivit unui comunicat de presă al CNAS, doar în cazul a 13 medicamente se preconizează schimbarea nivelului de compensare, astfel:

* trecerea la nivel de compensare de 20% (mutarea din sublistele A şi B în sublista D) pentru medicamentele (DCI) - Indapamidum, Metoprololum, Bisoprololum, Combinaţii (Perindoprilum + Indapamidum), Candesartanum Cilexetil, Rosuvastatinum, Nebivololum, Rilmenidinum şi Atorvastatinum;

* trecerea la nivel de compensare de 50% (mutarea din sublista A în sublista B) pentru medicamentele (DCI): Fenofibratum, Omeprazolum, Combinaţii (Spironolactonum + Furosemidum) şi Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum.

În situaţia în care s-ar pune în aplicare deciziile ANMDMR, contribuţia personală ar creşte în medie faţă de cea din prezent cu aproximativ 9 lei/cutie pentru un medicament prescris din cele 13 menţionate, afirmă CNAS.

"Categoriile vulnerabile de populaţie nu ar fi afectate, menţinându-se nivelul actual de compensare de 100% din preţul de referinţă al medicamentelor pentru copii, tineri (18 - 26 ani) care studiază şi nu obţin venituri, gravide, lăuze şi beneficiari de legi speciale, şi de 90% pentru pensionarii beneficiari ai programului de compensare a preţului medicamentelor din sublista B. CNAS reafirmă că pacienţii din România nu vor fi împovăraţi cu contribuţii personale excesive, iar afirmaţiile vehiculate în spaţiul public privind costuri suplimentare de sute de lei pe lună pentru aceste medicamente compensate sunt false şi creează panică inutilă", se arată în comunicatul de presă.

ANMDMR a evaluat în anul 2024 un număr de 18 medicamente (substanţe active - DCI ) care au îndeplinit criteriile, potrivit legii, pentru modificarea nivelului de compensare al acestora.

Schimbări majore în compensarea medicamentelor

Peste 10 milioane de pacienți ar putea plăti mai mult pentru tratamente, din cauza noilor propuneri ale Ministerului Sănătății și CNAS, susține Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR).

Scăderea nivelului de compensare pentru un număr semnificativ de medicamente va duce la "un impact financiar suplimentar" pentru persoanele care suferă de boli cardiovasculare, diabet sau urmează tratamente cu antibiotice, potrivit organizaţiei.

Unele medicamente, care în prezent beneficiază de o compensare de 90% (Lista A) ar urma să fie mutate în Lista B, unde compensarea este de doar 50%.

De asemenea, alte medicamente din listele A şi B ar putea fi transferate direct în Lista D, unde compensarea este de numai 20%.

Pentru medicamentele din Lista C, unde compensarea este de 100%, "se modifică preţul de compensare" pentru mii de produse, ceea ce ar putea duce la apariţia unei coplăţi suportate de pacienţi.

Cu cât s-ar putea scumpi medicamentele folosite de mii de români

"Numărul pacienţilor afectaţi de această decizie este estimat să depăşească peste 10 milioane; aceştia vor fi nevoiţi să suporte o coplată mai mare pentru medicamentele de care au nevoie, între 6-500 lei/medicament/lună.

Astfel, dacă decizia va fi pusă în aplicare, pentru medicamente foarte folosite precum Rosuvastatina, pentru care astăzi pacienţii cu colesterol mărit scot din buzunar 20 de lei, ei vor plăti 33 de lei, o creştere de 65%.

La Candesartan, recomandat în hipertensiune, creşterea e de la 17 la 30 lei. Entecavir, medicament pentru hepatită cronică, de la 0 la 32 lei, iar pentru Lenalidomidă, cu care se tratează mielomul multiplu, creşterea este de la 0 la 237 lei", susţine aceeaşi sursă.

Potrivit APMGR, decizia vine după ce premierul Ilie Bolojan "se arătase susţinător" al tratamentelor ieftine.

"Decizia de a reduce nivelul de compensare va afecta milioane de pacienţi care depind zilnic de aceste tratamente. Într-un context economic deja dificil, orice creştere a costurilor este resimţită dureros de pacient. Solicităm un dialog deschis pentru a găsi soluţii echilibrate, care să asigure accesul tuturor la medicamentele necesare", a declarat Daniel Bran, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Medicamente Generice din România, citat în comunicat.

În acest context, Asociația solicită o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan.

În opinia reprezentanţilor APMGR, accesul medicamentelor generice şi biosimilare în Lista medicamentelor compensate necondiţionat (corespunzătoare medicamentelor inovatoare care au brevet expirat şi se află în contract Cost-Volum) se face cu mare întârziere, de până la 1,5-2 ani.

De asemenea, APMGR afirmă că a solicitat modificarea legislaţiei, în sensul includerii imediate a medicamentelor generice pe Lista de compensare necondiţionată, pentru a oferi pacienţilor opţiuni terapeutice multiple şi optimizare bugetară.

"Putem concluziona că prin astfel de măsuri nu se doreşte susţinerea accesului pacienţilor la medicamente generice. România beneficiază de o industrie producătoare de medicamente generice puternică, cu 41 de facilităţi de producţie, care prin exporturile intra şi extra comunitare contribuie la echilibrarea balanţei comerciale.

Mai mult, medicamentele generice intrate pe piaţă în perioada 2016-2023 au generat optimizare bugetară de peste 1 miliard de euro pentru sistemul de sănătate.

Cu toate acestea, măsurile propuse de autorităţi continuă să exercite presiune asupra segmentului de medicamente generice, în ciuda faptului că acestea reprezintă sub 20% din totalul cheltuielilor cu medicamentele", arată aceeaşi sursă.

