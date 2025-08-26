Botswana a declarat stare de urgență sanitară. Spitalele rămân fără medicamente vitale pentru pacienți

26-08-2025 | 07:27
Botswana a decretat luni stare de urgenţă sanitară după ce spitalele au rămas fără medicamente esenţiale din cauza unor probleme de finanţare publică şi în urma reducerii ajutorului american.

Această ţară din Africa Meridională, bogată în diamante, a mizat în mare parte pe exploatarea minieră pentru alimentarea economiei, dar s-a confruntat cu dificultăţi persistente care i-au afectat veniturile provenite din pietre preţioase, lăsând mare parte dintre cei 2,5 milioane de locuitori pradă şomajului şi nivelurilor ridicate de sărăcie.

Preşedintele Duma Boko a recunoscut luni, în cadrul unui discurs televizat, că lanţul de aprovizionate cu medicamente al ţării e deficitar şi a anunţat o finanţare de urgenţă de peste 18 milioane de dolari pentru reaprovizionarea clinicilor şi spitalelor.

A adăugat că armata monitorizează distribuţia de medicamente.

La începutul lunii, Ministerul Sănătăţii a vorbit despre penuria de medicamente contra hipertensiunii, cancerului, diabetului, tuberculozei, astmului, cele pentru sănătate mintală şi sexuală şi a declarat că intervenţiile chirugicale care nu sunt urgente vor fi amânate.

Tăierile drastice ale ajutorului american în mandatul preşedintelui Donald Trump au agravat situaţia.

Înaintea acestor tăieri, Statele Unite finanţau o treime din lupta împotriva HIV în Botswana, potrivit UNAIDS, şi au furnizat 12 milioane de dolari prin intermediul Fondului mondial pentru luptă împotriva malariei şi tuberculozei.

Agenţia Naţiunilor Unite pentru copii (UNICEF) a declarat că „o acţiune urgentă” e necesară pentru a combate agravarea crizei sanitare din această ţară. 

Sursa: Agerpres

