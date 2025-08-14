Inteligența artificială a creat antibiotice pentru gonoree și superbacteriile MRSA

Inteligența artificială a creat două noi potențiale antibiotice care ar putea distruge gonoreea rezistentă la medicamente și bacteria MRSA, au anunțat cercetătorii, conform BBC .

Medicamentele au fost concepute atom cu atom de AI și au reușit să ucidă „superbacteriile” în teste de laborator și pe animale.

Compușii au însă nevoie de ani de perfecționare și de teste clinice înainte de a putea fi prescriși. Echipa de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) susține însă că AI ar putea marca începutul unei „a doua epoci de aur” în descoperirea de antibiotice.

Antibioticele distrug bacteriile, dar infecțiile rezistente la tratament provoacă în prezent peste un milion de decese pe an.

Utilizarea excesivă a antibioticelor a permis bacteriilor să evolueze și să își dezvolte rezistență, iar în ultimele decenii lipsa unor antibiotice noi a devenit o problemă majoră.

Cercetătorii au folosit anterior AI pentru a analiza mii de substanțe chimice cunoscute, în încercarea de a identifica pe cele cu potențial de a deveni antibiotice. Acum, echipa MIT a mers mai departe, folosind AI generativă pentru a proiecta de la zero antibiotice împotriva infecției cu transmitere sexuală gonoreea și a bacteriei potențial letale MRSA (Staphylococcus aureus rezistent la meticilină).

Studiul, publicat în revista Cell, a analizat 36 de milioane de compuși, inclusiv substanțe care nu există încă sau nu au fost descoperite.

Oamenii de știință au instruit AI-ul oferindu-i structura chimică a compușilor cunoscuți, alături de date despre modul în care aceștia încetinesc creșterea diferitelor tipuri de bacterii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













