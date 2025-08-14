Inteligența artificială a creat antibiotice pentru gonoree și superbacteriile MRSA

Stiri actuale
14-08-2025 | 20:24
inteligenta artificiala
Shutterstock

Inteligența artificială a creat două noi potențiale antibiotice care ar putea distruge gonoreea rezistentă la medicamente și bacteria MRSA, au anunțat cercetătorii, conform BBC.

autor
Vlad Dobrea

Medicamentele au fost concepute atom cu atom de AI și au reușit să ucidă „superbacteriile” în teste de laborator și pe animale.

Compușii au însă nevoie de ani de perfecționare și de teste clinice înainte de a putea fi prescriși. Echipa de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) susține însă că AI ar putea marca începutul unei „a doua epoci de aur” în descoperirea de antibiotice.

Antibioticele distrug bacteriile, dar infecțiile rezistente la tratament provoacă în prezent peste un milion de decese pe an.

Utilizarea excesivă a antibioticelor a permis bacteriilor să evolueze și să își dezvolte rezistență, iar în ultimele decenii lipsa unor antibiotice noi a devenit o problemă majoră.

Citește și
incendii grecia si turcia
MAE, atenţionare de călătorie pentru Grecia și Albania: Se menţine riscul ridicat de producere a incendiilor de vegetaţie

Cercetătorii au folosit anterior AI pentru a analiza mii de substanțe chimice cunoscute, în încercarea de a identifica pe cele cu potențial de a deveni antibiotice. Acum, echipa MIT a mers mai departe, folosind AI generativă pentru a proiecta de la zero antibiotice împotriva infecției cu transmitere sexuală gonoreea și a bacteriei potențial letale MRSA (Staphylococcus aureus rezistent la meticilină).

Studiul, publicat în revista Cell, a analizat 36 de milioane de compuși, inclusiv substanțe care nu există încă sau nu au fost descoperite.

Oamenii de știință au instruit AI-ul oferindu-i structura chimică a compușilor cunoscuți, alături de date despre modul în care aceștia încetinesc creșterea diferitelor tipuri de bacterii.

Sursa: BBC

Etichete: inteligenta artificiala, antibiotice, gonoree, superbacterii,

Dată publicare: 14-08-2025 20:24

Articol recomandat de sport.ro
Incident șocant la Craiova! Soția unui fotbalist a fost bătută de doi bărbați într-un supermarket
Incident șocant la Craiova! Soția unui fotbalist a fost bătută de doi bărbați într-un supermarket
Citește și...
MAE, atenţionare de călătorie pentru Grecia și Albania: Se menţine riscul ridicat de producere a incendiilor de vegetaţie
Stiri actuale
MAE, atenţionare de călătorie pentru Grecia și Albania: Se menţine riscul ridicat de producere a incendiilor de vegetaţie

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Grecia că autorităţile locale au anunţat menţinerea riscului ridicat de producere a incendiilor de vegetaţie.

Programul Rabla, care fusese blocat, va fi reluat cu un buget mult mai mic
Stiri actuale
Programul Rabla, care fusese blocat, va fi reluat cu un buget mult mai mic

Guvernul confirmă deblocarea programului Rabla pentru autoturisme, cu un buget redus la 200 de milioane de lei.

Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil
Stiri actuale
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil

Klaus Iohannis a fost notificat de ANAF să plătească aproape un milion de euro statului. Fostul președinte trebuie să returneze Fiscului sumele încasate pentru închirierea unui imobil din centrul Sibiului.

Recomandări
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil
Stiri actuale
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil

Klaus Iohannis a fost notificat de ANAF să plătească aproape un milion de euro statului. Fostul președinte trebuie să returneze Fiscului sumele încasate pentru închirierea unui imobil din centrul Sibiului.

LIVE ONLINE: Drita – FCSB 0-1, exclusiv pe Voyo. „Roș-albaștrii” deschid scorul în primul minut al meciului
Stiri Sport
LIVE ONLINE: Drita – FCSB 0-1, exclusiv pe Voyo. „Roș-albaștrii” deschid scorul în primul minut al meciului

FCSB joacă, astăzi, cu FC Drita, în manșa secundă din turul 3 preliminar al Europa League.

Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”
Stiri Justitie
Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”

Proiectul de lege propus de Guvern privind modificarea pensiilor magistraților ridică semne de întrebare privind o posibilă înțelegere cu Curtea Constituțională, astfel încât proiectul să fie declarat constituțional de către CCR.

Parteneri
VIDEO VOYO