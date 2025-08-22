Serena Williams dezvăluie cum a slăbit. „Pur şi simplu nu reuşeam să ajung la greutatea ideală”. GALERIE FOTO

Campioana de tenis Serena Williams a declarat joi că ia medicamente pentru slăbit, după ce a încercat fără succes să piardă în greutate prin dietă și exerciții fizice, după nașterea celor două fiice ale sale, Olympia și Adira , relatează NBC News.

„Ca sportivă și ca persoană care a făcut totul, pur și simplu nu reușeam să ajung la greutatea ideală pentru a fi sănătoasă și, credeți-mă, am vrut să nu recurg la calea ușoară. Fac totul, în afară de alege calea ușoară”, a declarat Williams într-un interviu acordat emisiunii „TODAY”.

După ce Olympia s-a născut în 2017, ea a spus că alerga și mergea ore întregi pentru a încerca să slăbească.

„Practicam un sport profesionist și nu puteam reveni la starea în care trebuia să fiu pentru sănătatea mea, pentru greutatea mea sănătoasă, indiferent ce aș fi făcut”, a spus ea. „Întotdeauna slăbeam foarte mult, apoi rămâneam la aceeași greutate. Indiferent ce aș fi făcut, nu puteam coborî sub acea cifră.”

Motive medicale și probleme de sănătate

Williams a menționat și alte aspecte: diabetul este o problemă frecventă în familia sa, iar adulții afro-americani au un risc mai mare de a fi diagnosticați cu această boală. Ea spera, de asemenea, ca pierderea în greutate să reducă presiunea asupra genunchilor.

„Am avut multe probleme cu genunchii, mai ales după ce am născut”, a spus ea. „Sincer, asta a avut cu siguranță un efect asupra unor victorii pe care le-aș fi putut obține în cariera mea.”

Campanie pentru normalizarea medicamentelor de slăbit

Joi, Williams a lansat o campanie împreună cu Ro, o companie care prescrie medicamente GLP-1 prin telemedicină, pentru a normaliza utilizarea acestor tratamente și a combate ideea că sunt „calea ușoară”. Soțul ei, Alexis Ohanian, cofondator al Reddit, este investitor în Ro și membru al consiliului de administrație al companiei.

Serena Williams se alătură astfel unei liste tot mai lungi de vedete care au vorbit public despre folosirea medicamentelor pentru slăbit, printre care Oprah Winfrey, Whoopi Goldberg, cântăreața Meghan Trainor și legenda baschetului Charles Barkley. Comedianta Amy Schumer a declarat că a încercat Ozempic, dar nu a suportat efectele secundare.

Un proces dificil după nașterea celei de-a doua fiice

Williams a spus că procesul de slăbire a devenit și mai dificil după nașterea Adirei, în 2023, când deja își anunțase retragerea din tenisul profesionist, după o carieră de 27 de ani, cu 23 de titluri de Grand Slam și patru medalii olimpice de aur.

În urmă cu aproape un an, ea a început să ia medicamente pentru slăbit din clasa agoniștilor receptorilor GLP-1, care include Ozempic, Wegovy și Mounjaro. Acestea reduc pofta de mâncare prin imitarea unui hormon intestinal și sunt folosite și pentru tratamentul diabetului sau reducerea riscului de boli cardiovasculare la persoanele supraponderale sau obeze.

Williams a spus că ia medicamentul constant din aprilie și a slăbit 14 kilograme până în prezent.

Un fenomen tot mai răspândit

Potrivit unui sondaj realizat anul trecut de KFF, o organizație non-profit din domeniul sănătății, aproximativ 1 din 8 adulți a declarat că a folosit un medicament GLP-1 la un moment dat.

Aceste tratamente au stârnit atât laude, cât și critici. Unii specialiști susțin că sunt prescrise prea ușor, iar pacienții sunt tentați de rezultate rapide în loc să adopte schimbări durabile de stil de viață. Susținătorii subliniază însă că, pentru anumite persoane, dieta și exercițiile nu sunt suficiente, din cauza geneticii sau a stresului.

Fără efecte secundare

Williams a declarat că ea nu a avut efecte secundare, deși recunoaște că alții s-au confruntat cu probleme precum greață, vărsături, diaree sau constipație, simptome care de obicei se ameliorează în timp.

Ca multe tratamente, efectele dispar atunci când administrarea este întreruptă, ceea ce înseamnă că unele persoane se îngrașă din nou. Medicii spun că, în general, aceste medicamente trebuie luate pe viață de către persoanele cu diabet sau obezitate.

Serena Williams: „Mă simt din nou normală”

