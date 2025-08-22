Serena Williams dezvăluie cum a slăbit. „Pur şi simplu nu reuşeam să ajung la greutatea ideală”. GALERIE FOTO

Stiri Mondene
22-08-2025 | 11:46
Serena Williams
Profimedia

Campioana de tenis Serena Williams a declarat joi că ia medicamente pentru slăbit, după ce a încercat fără succes să piardă în greutate prin dietă și exerciții fizice, după nașterea celor două fiice ale sale, Olympia și Adira, relatează NBC News.

autor
Ioana Andreescu

„Ca sportivă și ca persoană care a făcut totul, pur și simplu nu reușeam să ajung la greutatea ideală pentru a fi sănătoasă și, credeți-mă, am vrut să nu recurg la calea ușoară. Fac totul, în afară de alege calea ușoară”, a declarat Williams într-un interviu acordat emisiunii „TODAY”.

După ce Olympia s-a născut în 2017, ea a spus că alerga și mergea ore întregi pentru a încerca să slăbească.

„Practicam un sport profesionist și nu puteam reveni la starea în care trebuia să fiu pentru sănătatea mea, pentru greutatea mea sănătoasă, indiferent ce aș fi făcut”, a spus ea. „Întotdeauna slăbeam foarte mult, apoi rămâneam la aceeași greutate. Indiferent ce aș fi făcut, nu puteam coborî sub acea cifră.”

Citește și
serena williams
Transformare spectaculoasă a Serenei Williams. Medicamentul celebru care ar fi ajutat-o să slăbească | FOTO

Motive medicale și probleme de sănătate

Williams a menționat și alte aspecte: diabetul este o problemă frecventă în familia sa, iar adulții afro-americani au un risc mai mare de a fi diagnosticați cu această boală. Ea spera, de asemenea, ca pierderea în greutate să reducă presiunea asupra genunchilor.

„Am avut multe probleme cu genunchii, mai ales după ce am născut”, a spus ea. „Sincer, asta a avut cu siguranță un efect asupra unor victorii pe care le-aș fi putut obține în cariera mea.”

Campanie pentru normalizarea medicamentelor de slăbit

Joi, Williams a lansat o campanie împreună cu Ro, o companie care prescrie medicamente GLP-1 prin telemedicină, pentru a normaliza utilizarea acestor tratamente și a combate ideea că sunt „calea ușoară”. Soțul ei, Alexis Ohanian, cofondator al Reddit, este investitor în Ro și membru al consiliului de administrație al companiei.

Serena Williams se alătură astfel unei liste tot mai lungi de vedete care au vorbit public despre folosirea medicamentelor pentru slăbit, printre care Oprah Winfrey, Whoopi Goldberg, cântăreața Meghan Trainor și legenda baschetului Charles Barkley. Comedianta Amy Schumer a declarat că a încercat Ozempic, dar nu a suportat efectele secundare.

Un proces dificil după nașterea celei de-a doua fiice

Williams a spus că procesul de slăbire a devenit și mai dificil după nașterea Adirei, în 2023, când deja își anunțase retragerea din tenisul profesionist, după o carieră de 27 de ani, cu 23 de titluri de Grand Slam și patru medalii olimpice de aur.

În urmă cu aproape un an, ea a început să ia medicamente pentru slăbit din clasa agoniștilor receptorilor GLP-1, care include Ozempic, Wegovy și Mounjaro. Acestea reduc pofta de mâncare prin imitarea unui hormon intestinal și sunt folosite și pentru tratamentul diabetului sau reducerea riscului de boli cardiovasculare la persoanele supraponderale sau obeze.

Williams a spus că ia medicamentul constant din aprilie și a slăbit 14 kilograme până în prezent.

Un fenomen tot mai răspândit

Potrivit unui sondaj realizat anul trecut de KFF, o organizație non-profit din domeniul sănătății, aproximativ 1 din 8 adulți a declarat că a folosit un medicament GLP-1 la un moment dat.

Aceste tratamente au stârnit atât laude, cât și critici. Unii specialiști susțin că sunt prescrise prea ușor, iar pacienții sunt tentați de rezultate rapide în loc să adopte schimbări durabile de stil de viață. Susținătorii subliniază însă că, pentru anumite persoane, dieta și exercițiile nu sunt suficiente, din cauza geneticii sau a stresului.

Fără efecte secundare

Williams a declarat că ea nu a avut efecte secundare, deși recunoaște că alții s-au confruntat cu probleme precum greață, vărsături, diaree sau constipație, simptome care de obicei se ameliorează în timp.

Ca multe tratamente, efectele dispar atunci când administrarea este întreruptă, ceea ce înseamnă că unele persoane se îngrașă din nou. Medicii spun că, în general, aceste medicamente trebuie luate pe viață de către persoanele cu diabet sau obezitate.

Serena Williams: „Mă simt din nou normală”

Noi reguli în sistemul sanitar. Spitalele private, bune de plată dacă transferă nejustificat pacienți la stat

Sursa: News.ro

Etichete: Serena Williams, pastile, slabit, sportiva,

Dată publicare: 22-08-2025 11:46

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
Serena Williams a atras toate privirile la Super Bowl 2025. Transformarea spectaculoasă a sportivei | FOTO&VIDEO
Stiri Sport
Serena Williams a atras toate privirile la Super Bowl 2025. Transformarea spectaculoasă a sportivei | FOTO&VIDEO

Tradiționalul spectacol din pauza Super Bowl 2025 a fost susținut de artistul hip-hop Kendrick Lamar, oferind un show memorabil.

 

Transformare spectaculoasă a Serenei Williams. Medicamentul celebru care ar fi ajutat-o să slăbească | FOTO
Stiri Sport
Transformare spectaculoasă a Serenei Williams. Medicamentul celebru care ar fi ajutat-o să slăbească | FOTO

Ajunsă la 43 de ani, Serena Williams a slăbit spectaculos în ultima vreme, iar noul său look a stârnit speculaţii din partea fanilor că ar fi folosit Ozempic, relatează Daily Mail.

Serena Williams, acuzată că și-a albit pielea. ”Mesaj pentru toți haterii” | VIDEO
Stiri Sport
Serena Williams, acuzată că și-a albit pielea. ”Mesaj pentru toți haterii” | VIDEO

Victimă a unui val de detractori pe reţelele de socializare în ultimele zile, legenda tenisului feminin Serena Williams nu a ezitat să pună lucrurile la punct şi să spună că nu şi-a decolorat pielea.

 

Recomandări
Şefa diplomaţiei europene avertizează că cedarea de teritorii Rusiei este o „capcană” a lui Vladimir Putin
Stiri externe
Şefa diplomaţiei europene avertizează că cedarea de teritorii Rusiei este o „capcană” a lui Vladimir Putin

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a avertizat vineri că a permite Rusiei să păstreze teritorii ucrainene ca parte a unui acord de pace ar fi o "capcană" în care preşedintele rus Vladimir Putin "vrea să cădem".

ANM anunță vineri averse torenţiale şi vijelii puternice în zece judeţe. Rafalele de vânt pot atinge 90 km/h. HARTĂ
Vremea
ANM anunță vineri averse torenţiale şi vijelii puternice în zece judeţe. Rafalele de vânt pot atinge 90 km/h. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări și atenționări meteorologice valabile în cursul zilei de vineri, 22 august, ce vizează o mare parte a țării.

Bolojan, despre alegerile din București: S-a convenit în Coaliţie să se convoace în luna noiembrie. Nu e o decizie finală
Stiri Politice
Bolojan, despre alegerile din București: S-a convenit în Coaliţie să se convoace în luna noiembrie. Nu e o decizie finală

Premierul Ilie Bolojan a declarat că partidele din coaliţie au discutat de două ori despre organizarea alegerilor din Capitală şi că, în principiu, au convenit ca acestea să aibă loc în luna noiembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 August 2025

43:58

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12