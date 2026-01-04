Ce se întâmplă cu corpul tău când primești o îmbrățișare. Ce spun oamenii de știință

Îți amintești ultima dată când ai îmbrățișat pe cineva? Cercetările arată că aproximativ o treime dintre oameni nu primesc nici măcar o îmbrățișare pe zi, iar 75% spun că și-ar dori mai multe îmbrățișări.

Iată ce se întâmplă cu corpul tău când primești o îmbrățișare și de ce este atât de benefic acest simplu gest.

Ce se întâmplă atunci când primești o îmbrățișare

Psihologii subliniază că îmbrățișarea implică cea mai mare suprafață de contact corporal. Se spune, de asemenea, că atingerea activată de o îmbrățișare este cea mai puternică dintre toate simțurile. Neurocercetătorii cognitivi consideră că creierul și sistemul nostru nervos sunt programate să perceapă îmbrățișarea ca pe o experiență plăcută.

Ce se întâmplă exact în creierul și corpul nostru atunci când ne îmbrățișăm

Totul începe din momentul atingerii. Experiența tactilă adusă de o îmbrățișare este definită de creier ca o plăcere senzorială, astfel că în organism continuă să fie sintetizată dopamina. Aceasta acționează ca un mesager al circuitelor de recompensă ale creierului, fiind responsabilă de transmiterea senzațiilor de fericire și plăcere în tot corpul, conform medium.

Pe măsură ce durata îmbrățișării crește, alți doi „hormoni ai fericirii” – endorfinele și serotonina, încep și ei să fie eliberați continuu în organism. Când ne îmbrățișăm cu alții, hipotalamusul secretă o substanță numită hormonul iubirii, oxitocina. Oxitocina este semnalul de siguranță pe care creierul îl transmite, determinându-ne să ne relaxăm și să ne lăsăm garda jos.

Îmbrățișarea stimulează apoi receptorii de presiune de sub piele, ceea ce activează nervul vag, cel mai lung și mai extins nerv din creier. Când nervul vag este activat, nervii creierului și mușchii corpului se relaxează, iar ritmul cardiac, pulsul și tensiunea arterială tind să scadă. Nivelul de cortizol, cunoscut drept hormonul stresului, se reduce semnificativ. Acest lucru înseamnă că o serie de emoții negative, precum tensiunea, anxietatea și îngrijorarea cauzate de stres, sunt diminuate.

Nu doar atât: atunci când nivelul de cortizol scade, sistemul imunitar produce mai multe globule albe pentru a face față virusurilor și bacteriilor. Aceste schimbări aduc numeroase beneficii fiziologice și psihologice neașteptate:

Foto: Shutterstock

Mai puține emoții negative și o stare de spirit mai bună

Eliberarea dopaminei și a endorfinelor oferă o senzație imediată de plăcere și satisfacție. Un alt neurotransmițător important, serotonina, ne menține activi și face mai ușoară apariția stării de bine. Mai ales iarna, când zilele scurte cresc riscul de depresie, îmbrățișările pot ameliora rapid starea psihică.

Relaxare fizică și mentală

Scăderea ritmului cardiac și a tensiunii arteriale induce o stare de relaxare profundă. Tensiunea interioară dispare rapid, iar starea generală devine mai calmă. Stabilizarea pulsului și a tensiunii poate reduce presiunea asupra inimii și riscul de boli cardiovasculare.

Îmbunătățirea calității somnului și adormire mai rapidă în somnul profund

Psihologii au observat că o îmbrățișare înainte de culcare acționează ca un somnifer natural, ajutând la intrarea mai rapidă în fazele de somn profund. Somnul profund are un rol important în consolidarea memoriei și stabilizarea stării emoționale. În această etapă se eliberează treptat și o substanță numită substanța P, utilă în reducerea stresului.

Mai mult calm în fața presiunii

Prin inhibarea secreției de cortizol, îmbrățișările reduc semnificativ nivelul de stres perceput. Ele funcționează ca un tampon între noi și factorii stresanți, diminuând impactul emoțiilor negative.

Creșterea rezistenței organismului și risc mai mic de îmbolnăvire

Prin reducerea cortizolului, persoanele care se îmbrățișează frecvent au mai multe globule albe și un nivel mai scăzut de citokine inflamatorii, ceea ce reduce probabilitatea de îmbolnăvire.

Consolidarea compatibilității în cuplu

Pe măsură ce nivelul de oxitocină crește, încrederea reciprocă se intensifică. Contactul fizic favorizează o conexiune emoțională profundă. Cu cât frecvența îmbrățișărilor este mai mare, cu atât partenerii tind să se raporteze mai mult la relație în termenii „noi”.

Reducerea singurătății, inclusiv pentru persoanele singure

Psihologii au constatat că un număr mai mare de îmbrățișări zilnice este asociat cu emoții mai pozitive și un nivel mai scăzut de singurătate. Persoanele singure beneficiază chiar mai mult de îmbrățișări decât cele aflate într-o relație. Pe măsură ce numărul mediu de îmbrățișări crește, satisfacția generală față de viață crește semnificativ.

Beneficiile pentru sănătate ale îmbrățișărilor

Reduc stresul

Atunci când te îmbrățișezi cu cineva la care ții, organismul eliberează un hormon numit oxitocină, care are efect calmant și te ajută să faci față mai bine stresului. De exemplu, poți râde, te poți distra sau poți încerca să rezolvi o problemă. De asemenea, îmbrățișările pot scădea tensiunea arterială și nivelul cortizolului, cunoscut drept hormonul stresului.

Pot ajuta inima

Este benefic pentru inimă atunci când tensiunea arterială este mai scăzută și nivelul de stres este redus. Oamenii de știință spun că acest efect este mai clar observat la femei, dar pare să fie valabil pentru ambele sexe.

Ameliorează durerea

O îmbrățișare poate oferi mai mult decât sprijin moral după o accidentare. Oxitocina eliberată poate bloca semnalele de durere. Efectul este suficient de puternic încât medicii încearcă să dezvolte tratamente pe bază de oxitocină sintetizată în laborator.

Ajută la combaterea răcelilor

Îmbrățișările din partea persoanelor în care ai încredere pot oferi protecție împotriva virusurilor comune, mai ales în perioadele de stres intens. Dacă ești deja bolnav, mai multe îmbrățișări pot preveni agravarea simptomelor.

Întăresc legătura cu partenerul

Oxitocina este numită uneori „hormonul iubirii” – nivelul ei din sânge este adesea mai ridicat atunci când îți îmbrățișezi frecvent partenerul. Cuplurile care se îmbrățișează și se sărută des tind să fie mai fericite, mai sănătoase și mai puțin stresate.

Ajută la somn

Oxitocina joacă din nou un rol important, probabil datorită efectului său calmant. Totuși, unele persoane se trezesc des dacă adorm îmbrățișate sau în poziția „linguriță”. Este suficient ca îmbrățișarea să aibă loc cu aproximativ 10 minute înainte de culcare pentru a obține beneficii.

Ajută la crearea legăturii cu nou-născutul

Părinții care își îmbrățișează bebelușii, mai ales piele pe piele, se simt mai apropiați de ei și mai atenți la nevoile lor. Cercetările arată că tații tind să se implice mai mult, iar mamele pot resimți mai puțin stres sau tristețe. Bebelușii pot plânge mai puțin, dormi mai bine și pot începe alăptarea mai devreme, conform webmd.

Sunt benefice pentru sănătatea bebelușului

Îmbrățișările pot crește nivelul de oxigen la sugari, pot calma respirația și pot reduce semnalele de durere. În cazul bebelușilor subponderali, cresc șansele de supraviețuire cu peste o treime. De asemenea, susțin dezvoltarea creierului și reduc riscul de infecții și alte probleme, precum hipoglicemia sau hipotermia.

Așadar, indiferent pe cine îmbrățișezi, fă-o măcar o dată pe zi. Beneficiile sunt multiple, așa că nu uita de acest mic gest de afecțiune care face atât de mult bine corpului și creierului.

