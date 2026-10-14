Imagini surprinse de camere ascunse de procurori anticorupție în sediul Serviciului Permise Ilfov, care înfățișează suspecții în timp ce ar fi primit diferite sume de bani, ascunse printre hârtii, apoi aruncate în diferite fișete.

Sunt principalele probe cu care anchetatorii care investighează acest scandal de corupție au cerut miercuri după-amiază, arestarea preventivă a celor doi suspecți, nimeni alții decât șeful Serviciului Permise Ilfov și unul dintre coordonatorii unui compartiment dedicat. Asta după ce au fost acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat, dar și luare de mită.

O măsură pe care procurorii DNA au luat-o în timp ce într-un al treilea caz, al unui alt ofițer, s-a dispus plasarea sub control judiciar. Iată, așadar, această investigație evoluează în aceste momente.

Judecătorul de drepturi și libertăți deliberează asupra propunerii de arestare preventivă formulată de DNA în cazul celor doi ofițeri, în condițiile în care alți suspecți, 15 la număr, au fost, de asemenea, miercuri chemați pentru a da explicații în acest caz, în care anchetatorii vorbesc despre adevărate grupări care s-au constituit în jurul celor care își doreau permise de conducere, dar care erau fie nerăbdători, fie insuficient de pregătiți, așa încât, spun cei care fac aceste cercetări, s-ar fi plătit diferite sume de bani cu titlu de șpagă, prin intermediul unor instructori de la școlile de șoferi și care, în final, ar fi ajuns la ofițerii de poliție sau la agenții care practic însoțeau candidații în timpul probei practice și care, spun aceleași surse de la DNA, ar fi intervenit în mod nelegal, apăsând fie accelerația, fie ambreiajul, fără a consemna aceste operațiuni, care, spun anchetatorii, ar fi nelegale, tocmai pentru a putea da o mână de ajutor candidaților care ajungeau să susțină examenul peste rând. Apoi, iată, obțineau în mod fraudulos, spun anchetatorii, permisul de conducere, iar apoi intrau, fără să stea prea multă vreme, în posesia documentului care le permitea apoi să devină șofer cu acte în regulă.

Așadar, o anchetă de proporții, care îi va viza însă și pe candidații care ar fi plătit șpăgile și care, în zilele următoare, vor trece la rândul lor pe la DNA pentru a da explicații și, mai ales pentru a fi puși, la rândul lor, sub învinuire. Însă, în cazul lor, învinuirea se referă la dare de mită.