Corespondent Știrile ProTV: „Cele 27 de percheziții au avut loc simultan, miercuri dimineață în mai multe localități din Prahova. Potrivit polițiștilor, mai mulți indivizi, unii angajați ai caselor de ajutor reciproc din Ploiești și Câmpina, ar fi falsificat documente și semnături pentru a obține sume importante de bani. Cercetările au pornit de la reclamațiile unor oameni de bună-credință care s-au trezit că trebuie să restituie sume uriașe, deși – spuneau ei – nu au împrumutat bani de la CAR. Totuși, pe numele lor erau înregistrate credite, făcute în ultimii trei ani, cu valori cuprinse între 42.000 și 65.000 de lei. Pentru încheierea contractelor de împrumut s-ar fi folosit documente falsificate. Suspecții sunt în acest moment audiați, iar infracțiunile vizate sunt fals în înscrisuri, uz de fals și înșelăciune”.