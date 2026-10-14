Cu o zi înainte ca premierul desemnat să depună la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, sursele Știrilor ProTV au transmis componența cabinetului și modul în care posturile ar urma să fie împărțite între social-democrați și Luca Niculescu.

Luca Niculescu ar urma să-și depună lista de miniștrii și programul de guvernare în Parlament în cursul zilei de joi, urmând ca audierile în comisiile parlamentare și votul din plenul legislativului urmând să aibă loc, cel mai probabil, luni și marți, 19-20 octombrie, după cum explică sursele politice.

Viitorul executiv ar urma să aibă 17 ministere și un post de vicepremier, care îi va reveni lui Marian Neacșu, după cum au transmis surse politice.

Potrivit surselor politice, PSD ar urma să preia majoritatea ministerelor în viitorul guvern condus de Luca Niculescu. La Interne, la pachet cu funcția de vicepremier ar urma să îi revină lui Marian Neacșu, fost vicepremier și în cabinetul Ilie Bolojan.

La Transporturi, propunerea ar fi Ștefan Ovidiu Popa, în timp ce Radu Oprea ar urma să preia portofoliul Apărării. Oprea a mai fost ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în perioada iunie 2023 – decembrie 2024, dar și ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, între ianuarie 2018 și noiembrie 2019.

La Ministerul Muncii, PSD l-ar propune tot pe Florin Manole, care a ocupat aceeași funcție și în guvernul condus de Ilie Bolojan. Portofoliul Mediului ar urma să îi revină Nataliei Intotero, fost ministru pentru Românii de Pretutindeni în guvernul condus de Viorica Dăncilă. Pentru Ministerul Economiei, social-democrații vor să-l propună pe Daniel Zamfir, în timp ce Radu Marinescu ar urma să rămână la Justiție, iar Alexandru Rogobete la Sănătate. Ambii au ocupat aceleași funcții și în cabinetul Bolojan.

La Agricultură, PSD ar urma să îl mențină pe Florin Barbu, care a condus ministerul și în guvernul anterior. Pentru Ministerul Dezvoltării, propunerea ar fi Alex Stoica, iar la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ar urma să fie nominalizat Mihai Ghigiu. De asemenea, Secretariatul General al Guvernului ar putea ajunge tot în portofoliul social-democraților.

Miniștrii pe care îi propune Luca Niculescu în guvernul său

În ceea ce privește ministerele care ar urma să revină premierului desemnat Luca Niculescu, la Finanțe ar putea fi menținut Alexandru Nazare, independent, care ocupă în prezent funcția de ministru interimar. Nazare a fost propus pentru același portofoliu și în cabinetele anterioare care nu au reușit să obțină votul de încredere al Parlamentului.

La Externe, una dintre variante ar fi Dan Neculăescu, în timp ce pentru Ministerul Educației ar fi luat în calcul Sorin Costreie. Amândoi ar urma să fie propuși ca independenți.

Portofoliul Comunicațiilor și Inteligenței Artificiale ar putea reveni lui Bogdan Dumitru, tot independent, iar pentru Ministerul Culturii ar fi luată în calcul Ioana Ciocan. Și în cazul Energiei ar fi avută în vedere o variantă independentă, printre opțiuni numărându-se Cosmin Ghiță, fost șef al companiei Nuclearelectrica.

Ministerele PSD din guvernul Luca Niculescu:

· Ministru al Afacerilor Interne și vicepremier: Marian Neacșu;

· ⁠Ministrul Apărării: Ștefan Radu Oprea

· Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: Florin Barbu;

· ⁠Ministrul Sănătății: Alexandru Rogobete;

· Ministrul Justiției: Radu Marinescu;

· ⁠Ministrul Muncii: Petre-Florin Manole;

· Ministrul Economiei: Daniel Zamfir;

· Ministrul Dezvoltării: Alexandru Stoica;

· ⁠Ministrul Transporturilor: Ștefan Ovidiu Popa;

· ⁠Ministrul Mediului: Natalia Intotero;

· Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Mihai Ghigiu.

Miniștrii lui Luca Niculescu:

· Ministerul Finanțelor: Alexandru Nazare, independent;

· Ministerul Afacerilor Externe: Dan Neculăescu, independent;

· Ministerul Educației: Sorin Costreie, independent;

· Ministerul Comunicațiilor și Inteligenței Artificiale: Bogdan Dumitru, independent;

· Ministerul Culturii: Ioana Ciocan, independentă;

· Ministerul Energiei: independent.