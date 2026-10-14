Procurorii ne-au transmis că, din primele cercetări, nu au găsit indicii care să confirme prezența unei alte persoane în locuința bărbatului, în noaptea atacului.

Probele strânse de la fața locului arată mai curând că a fost o luptă între cei doi oameni prezenți în apartament: bătrânul, fost medic stomatolog, și nepoata lui, în vârstă de 22 de ani. Ambii au suferit răni grave și au fost transportați la spitale. După două săptămâni, bărbatul a murit fără să fi fost conștient vreun moment, ca să poată fi audiat.

Fata, și ea în stare gravă, se află în continuare în spital, la secția de terapie intensivă, și nici până în acest moment anchetatorii nu au putut vorbi cu ea.

Anchetatorii nu au găsit nici martori direcți ai agresiunilor care s-au petrecut în apartamentul din Cluj-Napoca. Câțiva vecini au văzut-o doar pe fată, pe stradă, plină de sânge, țipând după ajutor.

Cercetările continuă în acest dosar deschis pentru violență în familie sub formă de omor.